România Mare și transformările fundamentale prin importuri în anul 1920

Situația internațională începând din iunie 1914 a evoluat în cele mai imprevizibile moduri, dar în final a fost un rezultat pozitiv pentru poporul român, chiar dacă a fost obținut cu pierderi umane surprinzător de cumplite. Statul național format în urma voinței populare din 1918 era grav afectat de anii de război și de lupte și trebuia să se treacă la o refacere economică prin politici de stat și prin voința de îmbogățire a întregii populații. Era un interes deosebit pentru mărfurile industriale străine.

Dacă în anul 1919 s-a reușit ștergerea unei părți din amintirea războiului mondial, se poate scrie deja că în 1920 a început o relansare economică și cu un ritm destul de bun pentru un stat definit drept agrar. Au fost aduse 74.916 t de fier și lucrări din acest material rezistent, de aproape trei ori mai mult. Era un salt semnificativ. Refacerea echipamentului industrial după uzura fizică și morală începând din 1916, la care se adăugau și confiscările și distrugerile, se impunea de urgență și au fost importate 13.549 t, în creștere de la cele 9.369 t din 1919. Se subînțelege că era sporită și calitatea echipamentelor achiziționate. Era o adevărată foame de mașini, motoare și aparate de tot felul.

Deplasarea oamenilor și a mărfurilor nu se mai putea face cu mijloace hipo și au fost aduse 3.007 t de autovehicule. Din păcate, statistica publicată prin 1940 nu conține detalii despre ce mijloace motorizate a fost vorba. Era o creștere de 2,2 ori a importurilor în domeniul transporturilor și România începea să prindă viteză.

România epocii de început devenea și mai frumoasă prin folosirea de vopsea din belșug și au fost achiziționate 5.508 t de substanță colorată, de aproape 5,75 ori mai mult ca în 1919. Situația populației a fost îmbunătățită și prin sosirea a 8.241 t de produse chimice și medicamente, dar era prea puțin în raport cu starea de sănătate a oamenilor și cu nevoile din spitale. Era o întreagă lume de ridicat și lupta împotriva lumii microbilor trebuia dusă cu toate armele dezvoltate de chimie. Germenii patogeni omorau prea mulți copii și adulți prin mediul rural, cel ce era expus forțelor distrugătoare ale naturii.

România trebuia să treacă de la stadiul de stat agrar la cel industrial – agrar numai prin importuri masive de aparatură, dar care să fie utilizată în mod intensiv și responsabil de către personal din ce în ce mai bine instruit.

Foto sus: București. Calea Victoriei, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

