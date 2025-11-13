România Mare și importurile din Elveția, în perioada Marii Crize Economice

Statul din Munții Alpi era lipsit de resurse și singura cale de dezvoltare a constat în realizarea de progrese în domeniul tehnologiei de vârf, celebritatea produselor ajungând și pe meleagurile românești. Patronii români erau interesați de mașinile și utilajele elvețiene și comerțul dintre cele două țări a început să se dezvolte în beneficiul ambelor părți. Au fost achiziționate 887 t de produse industriale în anul 1931 și acestea au contribuit la îmbunătățirea calității mărfurilor românești.

Numai în anul 1932 au fost importate mai puține produse, doar 564 t, și clienții români au reușit să achiziționeze chiar 1.654 t în 1937. Era o foame cumplită de echipament industrial de calitate superioară și banii se scurgeau spre Berna. Alte 1.194 t au sosit în 1938 și prețul chiar a fost mai mare decât în 1937. Statistica nu precizează exact ce anume intra în cantitatea importată, dar mărfurile au fost mai scumpe raportat la fiecare tonă.

România a mai fost modificată în mod subtil prin importurile venite dinspre vest. Erau aduse anual cantități de produse de orlogerie și astfel activitățile oamenilor deveneau mai precise și mai coordonate. Mărfurile erau de calitate și numai cele șapte tone cumpărate în 1938 valorau peste 29 milioane de lei. Patronii din munți țineau la preț și se poate constata că preferau să vândă mai puțin și de calitate superioară. Clienții români luaseră 19 tone în 1931 la o sumă totală de peste 12 milioane de lei.

Economia României s-a modificat calitativ prin aducerea aparatelor elvețiene, dar industriașii au ținut prea mult la preț și s-a preferat căutarea de echipamente pe alte piețe mai generoase. Germania oferea tehnică industrială din belșug și era normal să fie cumpărat ceea ce era ieftin și mult. Piața elvețiană era interesantă spre sfârșitul perioadei interbelice pentru obținerea de capital prin forțarea exporturilor de materii prime pe care erau obținute sume frumoase, net superioare celor cheltuite pe mărfurile industriale.

Foto sus: Berna, capitala Elveției (© Library of Congress)

