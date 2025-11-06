SUA și relațiile comerciale cu România Mare în anul 1932

Anul 1929 a adus în SUA o recesiune economică și elitele epocii n/au putut să împiedice expansiunea fenomenului la nivel planetar. A fost un dezastru care a durat un deceniu și a lăsat urme vizibile în societate, cea care tindea să se radicalizeze. Au apărut mișcările totalitare și militariste, cele care au fost vinovate de un nou război mondial.

Marea Criză Economică a afectat în mod deosebit masele populare și nivelul de trai ar fi scăzut vizibil. Ar fi fost necesară o intensificare a circulației mărfurilor și industria americană ar fi trebuit să caute mai mulți clienți, piața românească fiind interesată de mărfurile ce veneau de peste ocean. Erau apreciate pentru calitate, dar prețurile erau cam ridicate. S-ar fi putut însă lucra după regulile moderne ale capitalismului prin reducerea unor prețuri, sporirea cantităților de mărfuri vândute sau oferirea de credite, autoritățile din România fiind renumite prin faptul că iau și pielea de pe cetățeni pentru a satisface interesele străinilor.

Partea română a reușit în 1932 să găsească pe piața unui imperiu economic numai 7.454 t de mărfuri de calitate deosebită, ceea ce era deosebit de puțin în raport cu potențialul ambelor părți. Au fost găsite numai 1.287 t de produse din fier și 1.086 t de autovehicule. Clienții români apreciau mașinile de peste ocean, dar acestea erau menținute la prețuri ridicate.

De ce nu prea se găseau mărfuri suficiente în SUA și nivelul de trai era scăzut pentru cei mulți? Explicația este simplă: erau exportate spre clienți din întreaga lume. Patronii erau interesați de acei cumpărători ce puteau achiziționa în timp scurt un volum mare de produse. Iosif Vissarionovici Stalin era un partener interesant prin achizițiile de utilaje și mașini. Era normal ca patronii români să mai găsească mărunțișuri pe o piață pretențioasă. Ambele părți ar fi avut de câștigat dintr-o atitudine mai flexibilă a firmelor americane, dar se căuta cu orice preț satisfacerea cererilor sovietice. SUA a făcut Uniunea Sovietică mare fix atunci când se zice că era Marea Criză Economică și afacerile cu colosul roșu au mers ca unse.

Foto sus: 10 milioane de automobile produse de compania americană Ford (© Library of Congress)

Mai multe pentru tine...