România Mare și importurile de mărfuri în anul 1930

România Mare era un stat în plin proces de dezvoltare și orașele importante erau motoarele ce asigurau progresul societății. Modernizarea începea din București, dar exista și un proces de înaintare spre un viitor mai bun de la vest spre est, relațiile cu Europa Centrală fiind fundamentale pentru modificarea aspectului țării.

Chiar dacă 1930 a făcut parte din ceea ce se numește astăzi Marea Criză Economică, patronii români au cumpărat mărfuri durabile și numai produsele din fier au avut o masă de 263.088 t. Nu mai erau interesante obiectele și casele din materiale tradiționale, lemnul și chirpiciul fiind folosite cei fără avere. Industria a prelucrat și 12.473 t de alte metale și metaloide și fabricile începeau să consume din ce în ce mai multă materie primă de peste granițe. Erau aduse de peste mări și țări produse vegetale necesare industriei textile și masa acestor mărfuri a ajuns la 49.597 t. Clienții erau interesați de bumbac și de iută pentru haine frumoase sau funii. România intra în comerțul mondial printre marile puteri.

Economia se mișca din ce în ce mai repede și trenurile nu puteau să aducă produsele până la ușa clientului. Au fost importate tot felul de vehicule și masa acestora ar fi fost de 12.446 t. Mijloacele motorizate erau interesante pentru patroni deoarece se găsea combustibil pe piața locală. Problema era că transportul acestuia de la Ploiești se făcea cu dificultate și încă nu existau rețele de distribuție pentru a iriga cu noul combustibil întreaga economie a țării ce se dezvolta liber, fără să existe lagăre de concentrare.

S-a schimbat la față și domeniul tehnic prin aducerea a 34.949 t de utilaje, motoare și aparate. Industria românească avea nevoie de mașini din ce în ce mai performante pentru a fi fabricate local bunuri ce se aduceau din străinătate pe bani grei.

Industria trebuia să prelucreze din ce în ce mai multe produse chimice și oamenii aveau nevoie de medicamente pentru a se face față lumii agresive a germenilor patogeni. Au fost importate 14.659 t. Cum fabricile reușeau să producă și local, a fost normal ca achizițiile din străinătate să fie reduse.

Anul 1930 a fost o vreme în care economia a evoluat și s-a modernizat, dar istoricii și economiștii nu vor să aprecieze trecutul la adevărata valoare. Au căzut victima unor lozinci și șabloane, propaganda comunistă insistând timp de decenii că nu s-a făcut ceva deosebit înainte de 6 martie 1945.

Foto sus: Reșița. Turnătorie de oțel. Circa 1930 (© iMAGO Romaniae )

