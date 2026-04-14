Punctele nevralgice ale planetei: cum strâmtorile au schimbat imperii și războaie

De la călătoriile exploratorilor portughezi până la epoca supremației navale britanice, îngustele strâmtori maritime au oferit un punct de convergență pentru fervoarea religioasă, schimburile comerciale și competiția geopolitică.

„Când un om de stat tulburat se confruntă cu o dilemă”, scria Henry Kissinger, „este uneori tentat să urmeze simultan toate cursurile de acțiune.” Dilema de a lupta cu Iranul în timp ce acesta închide Strâmtoarea Hormuz, traversată până recent de 20% din petrolul și gazul natural lichefiat al lumii, l-a făcut pe Donald Trump să oscileze între a cere ajutor aliaților și adversarilor, a afirma că nu este nevoie de niciun ajutor, apoi a declara că „se va redeschide de la sine” și, în cele din urmă, a cere Iranului să „deschidă naibii strâmtoarea!”. Planificarea haotică, flirtul cu obiectivul maximalist al schimbării de regim și subestimarea adversarului s-au lovit de una dintre cele mai dificile probleme ale lumii: punctele de strangulare maritime.

Stramteare Hormuz, 1747, pictura realizata de un artist francez aflata azi la Berlin

Provocarea și oportunitatea mărilor și oceanelor lumii au fost cel mai adesea asociate cu vastitatea lor; ele au constituit fundalul realizărilor lui Christopher Columbus și Ferdinand Magellan, ambii străbătând distanțe uriașe în căutarea bogăției, mântuirii și dominației. Dar îngustimea mării dintre două porțiuni de uscat care înaintează în apă a pus adesea probleme și a oferit oportunități la fel de importante ca și distanța. Pentru a ajunge din Oceanul Atlantic în Oceanul Pacific, de pildă, Magellan a trebuit să navigheze printr-un sistem complex și periculos de căi navigabile înguste în extremul sud al Americilor, o strâmtoare care astăzi îi poartă numele.

Atunci când sunt situate la poarta dintre mări intens circulate, strâmtorile devin puncte de strangulare. Însă nu doar volumul traficului comercial le conferă importanță strategică. Ca rute de trecere pentru flote militare sau ca puncte de legătură ale imperiilor, ele pot fi elemente-cheie în negocieri de mare miză între marile puteri, dezvăluindu-le reciproc punctele forte și slăbiciunile. Un alt aspect al importanței lor politice, spre deosebire de cea comercială, este că pot fi folosite pentru a sparge un blocaj existent în altă parte. Folosite cu abilitate, pot deveni chiar un punct arhimedic, înclinând balanța unei confruntări globale în favoarea uneia dintre părți. Ca noduri de criză, ele pot uneori determina liderii să tragă concluzii greșite dintr-un incident petrecut într-o strâmtoare atunci când se confruntă cu altul, cu consecințe geopolitice dramatice. Ca și cum toate acestea nu ar fi suficiente, competiția pentru controlul punctelor de strangulare poate căpăta o încărcătură religioasă sau poate fi motivată de fervoare confesională. Poate nicio altă caracteristică geografică din lume nu reunește toate aceste elemente într-un spațiu atât de restrâns, creând focare de confruntare repetată. Strâmtorile sunt, cu adevărat, răscrucile istoriei.

La începutul secolului al XV-lea, amiralul chinez Zheng He a vizitat mica insulă Hormuz, situată în strâmtoarea unde Golful Persic întâlnește Marea Arabiei, parte a Oceanului Indian. Aceasta era atunci condusă de un regat independent aflat foarte aproape de Iran. A vizitat-o mai mult din curiozitate decât din ambiție comercială, admirând acrobații de stradă care performau în oraș. În general, a folosit forța doar cu zgârcenie, în principal pentru a-și proteja aliații locali, iar flota sa a oferit daruri atât zeilor hinduși, cât și lui Allah, onorând astfel atât hinduismul, cât și islamul. Deși a afirmat o suveranitate chineză nominală asupra Hormuzului, amiralul nu s-a mai întors, iar Imperiul de Mijloc s-a concentrat asupra problemelor mai apropiate de casă, inclusiv asupra Strâmtoarea Malacca, principala rută între Oceanul Indian și Marea Chinei de Sud. China stabilise o puternică prezență comercială în Malacca, orașul care controla strâmtoarea, condus de un rajah hindus numit Parameswara, care, potrivit unor cronici, s-a convertit la islam și a devenit Iskandar Shah. Hinduii și musulmanii trăiau alături de comunitatea chineză în acest centru comercial multiconfesional.

Cum a ajuns pentru prima data Hormuz in mainile europenilor

Apoi, în 1498, navigatorul portughez Vasco da Gama a ajuns la Cochin, în India, după ce ocolise Capul Bunei Speranțe, deschizând astfel o nouă rută către mirodeniile și alte bunuri din Orient. Da Gama și portughezii erau pe punctul de a perturba echilibrul religios și geopolitic din jurul Oceanului Indian.

Instruiți timp de generații în ethosul războinic al războaielor iberice de reconquista, care opuneau creștinii musulmanilor, portughezii au adus în Oceanul Indian o disponibilitate mult mai mare pentru violență și o formă de religiozitate mult mai puțin tolerantă. În 1507 au încercat să cucerească Hormuzul. În 1511, sub comanda lui Afonso de Albuquerque, au asaltat orașul Malacca. Albuquerque a ordonat ca locuințele hindușilor să fie cruțate și doar cele ale musulmanilor să poată fi jefuite. Malacca era cheia comerțului cu mirodenii, centrat pe insulele Ternate și Tidore, mult mai la est. Albuquerque și fiul său au înțeles că controlul comerțului din Oceanul Indian necesita stăpânirea a trei puncte de strangulare: Hormuz, Malacca și intrarea în Marea Roșie, strâmtoarea Bab-al-Mandab, care duce spre Egipt și, dincolo de acesta, spre Marea Mediterană.

În 1515, portughezii au cucerit în cele din urmă Hormuzul, asigurându-și astfel al doilea dintre cele trei puncte de sprijin necesare. Dar intervenția lor în Oceanul Indian a coincis cu începutul apogeului Imperiul Otoman și a urmat o lungă confruntare. Albuquerque învinsese deja flota mamelucă egipteană în bătălia de la Diu, în nord-vestul Indiei, în 1509, permițându-le să creeze „Statul Indiei”, cu centrul la Goa. În 1517 au atacat Jeddah, în Peninsula Arabică, periculos de aproape de Mecca, orașul sfânt al islamului. Marea Roșie combina imperative comerciale și cruciate. Dar chiar în acel an otomanii au cucerit Ierusalimul de la mameluci și au început să-și consolideze stăpânirea spre sud.

Portughezii au capturat și au păstrat Hormuzul și Malacca, câștigând mai mult ca intermediari comerciali între negustorii asiatici decât ca negustori de mirodenii. Totuși, nu au reușit să controleze intrarea în Marea Roșie. O oportunitate părea să apară printr-o posibilă alianță cu Iranul șiit împotriva otomanilor sunniți, dar victoria zdrobitoare a acestora din urmă la Chaldiran, în 1514, a îngropat proiectul. Deși preocupat de războaiele din Europa, sultanul otoman Suleiman the Magnificent a cucerit Adenul în 1538 și Basra în 1546, în Golful Persic, dar la capătul greșit al acestuia. În 1552, comandantul otoman Piri Reis a fost trimis să recucerească insula Hormuz de la portughezi. Atacul a început bine: trupele otomane au debarcat pe insulă și au încercuit citadela, dar zidurile portugheze au rezistat. Aflând că o flotă portugheză se apropie, Reis a fugit la Basra și apoi spre Marea Roșie cu prada capturată, încălcând ordinele. În 1554 a fost decapitat pentru lașitate.

Un lanț de forturi portugheze străjuia acum coasta îngustei ieșiri din Golf. Totuși, conflictele religioase europene au schimbat din nou situația, când olandezii protestanți au început să atace posesiunile portugheze. În 1641 au cucerit Malacca, punând capăt dominației portugheze și întemeind un imperiu puternic în Indonezia.

O interdependență complexă între diferitele mări și produsele lor a început să se contureze. Olandezii aveau nevoie de sare pentru a conserva heringul, aliment de bază, și au organizat raiduri îndrăznețe în Caraibe pentru a o obține. În 1638, regele Danemarcei a mărit taxele pentru navele care traversau strâmtoarea daneză, iar suedezii și olandezii au reacționat militar, forțându-l să renunțe.

În secolul al XVII-lea, marinarii englezi au început să conteste dominația portugheză și olandeză în Oceanul Indian. În 1704, amiralul George Rooke a cucerit Gibraltar, oferind Marii Britanii primul său mare punct de strangulare. Tratatul de la Utrecht din 1713 a confirmat această posesie. În 1814, britanicii au obținut și Malta. Nu mai erau doar oaspeți în Mediterană, ci stăpânii ei.

Luate împreună, controlul asupra Adenului, alianța cu Muscatul și slăbiciunea Iranului, care fusese învins de Rusia în 1828, au asigurat Marii Britanii încă două puncte majore de strangulare, Bab-al-Mandab și Hormuz. Această situație a fost ulterior consolidată prin Convenția anglo-rusă din 1907, care a transformat sudul Iranului într-o sferă de influență britanică. Adăugate victoriilor navale ale Marii Britanii împotriva rivalilor săi europeni, toate acestea au însemnat dominația britanică asupra mărilor la nivel global, chiar dacă această dominație nu a echivalat niciodată cu un control total.

Continuarea articolului pe turismistoric.ro