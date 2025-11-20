Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Grup de domni și doamne tinere, orășeni, clișeu pe sticla 9x12 circa 1925 (© fond Muzeul de Etnografie Brașov)

Pălăria Cloche, un adevărat simbol al emancipării feminine după Primul Război Mondial

📁 Istoria Modei

În anii 1920, pălăria Cloche, al cărei nume înseamnă „clopot” în limba franceză, devine un adevărat simbol al emancipării feminine. Creată pentru a fi purtată strâns pe cap, ea se armoniza perfect cu noile coafuri scurte ale epocii, precum celebrul „bob”, care marca spiritul modern și independent al femeilor din perioada interbelică.

Inventată de celebra creatoare franceză Caroline Reboux, între anii 1908 și 1910, pălăria Cloche a revoluționat moda feminină. Forma sa distinctă, cu o cupolă rotundă ce încadrează elegant capul și o margine coborâtă care adaugă mister și rafinament, a înlocuit pălăriile cu boruri largi, aducând o estetică mai simplă, dar plină de grație, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției. 

Realizată inițial din fetru moale, care îi conferea acea potrivire perfectă, pălăria Cloche a început ulterior să fie confecționată și din alte materiale precum paiul sau mătasea. Devenită rapid un accesoriu must-have, era adesea decorată cu panglici, broderii sau flori, iar detaliile nu erau întâmplătoare: o panglică trasată orizontal indica faptul că femeia era măritată, în timp ce una în formă de săgeată arăta că purtătoarea era disponibilă.

Astăzi, pălăria Cloche rămâne o piesă emblematică a eleganței anilor ’20 și un simbol al transformării sociale și estetice a femeilor moderne.

Pălărie Cloche (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Pălărie Cloche (© Muzeul de Etnografie Brașov)

Descoperiți mai multe amănunte despre moda urbană de la începutul secolului XX și poveștile pline de farmec ale acelor vremuri, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, în Piața Sfatului nr. 15, de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00!

Foto sus: Grup de domni și doamne tinere, orășeni, clișeu pe sticla 9x12 circa 1925 (© fond Muzeul de Etnografie Brașov)

