Migrația berzelor, detecția și arheologia – o poveste despre descoperiri neașteptate

În ultimii ani, un hobby a cunoscut o creștere însemnată în România: detecția de metale. Dacă la începutul anilor 2000 existau doar câteva mii de deținători autorizați, în 2025 numărul acestora a depășit 60.000. Această evoluție a fost susținută atât de dezvoltarea tehnicii de detectare a metalelor, cât și de clarificarea cadrului legal privind achiziția, autorizarea și practicarea acestei activități în teren, cu respectarea normelor în vigoare.

Nu de puține ori, mass-media relatează despre descoperiri importante realizate de „arheologi amatori” sau „pasionați de istorie”, care, respectând legea, predau obiectele găsite autorităților locale. Ulterior, acestea sunt evaluate și expertizate, iar descoperitorii pot fi recompensați de statul român.

Un avantaj esențial al detectoriștilor autorizați este faptul că își desfășoară activitatea în mod legal, evitând siturile arheologice incluse în Repertoriul Arheologic Național (RAN) și zonele protejate din Lista Monumentelor Istorice (LMI 2020). Dincolo de aspectul legal, aceștia sunt, în majoritate, oameni pasionați de istorie, natură și drumeții, contribuind la promovarea patrimoniului național și, uneori, beneficiind de recompense pentru efortul depus.

Totuși, detectorismul nu este o activitate ușoară. De la planificarea traseelor până la munca efectivă în teren, pot apărea situații imprevizibile: întâlniri cu animale sălbatice sau interacțiuni cu proprietari de terenuri reticenți față de intervențiile în sol. Dincolo de aceste provocări, detecția rămâne, în esență, o formă de căutare – de la obiecte pierdute la posibile comori – dar și o modalitate activă și atractivă de petrecere a timpului liber în natură.

Mai mult decât atât, detectoriștii pot deveni o resursă valoroasă pentru cercetarea arheologică și nu numai, contribuind indirect la studii legate de natură, biodiversitate sau chiar alte domenii conexe.

Un exemplu elocvent în acest sens provine din apropierea orașului Sfântu Gheorghe, în comuna Ilieni (jud. Covasna). În timpul unei sesiuni obișnuite de detecție, domnul Isar Ștefănel a descoperit un fragment de os lung, provenind de la piciorul unei păsări, pe care se afla un inel metalic inscripționat cu un cod numeric. Inelul era diferit de cele utilizate la porumbeii domestici, având un diametru și o greutate mai mare, iar inscripția indica proveniența din Polonia.

Această descoperire a adus detecția și arheologia într-un demers comun. Arheologii din Sfântu Gheorghe, de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (prin Dan Buzea), au colaborat cu specialiști din Polonia, inclusiv cu dr. Maciej Dębiec de la Universitatea din Rzeszów, pentru a descifra misterul inscripției „GDAŃSK VU 0532”. S-a stabilit că inelul provenea de la o barză albă.

Identificarea exactă a fost posibilă datorită colaborării cu Ornithological Station Museum and Institute PAS din Gdańsk, instituție implicată în monitorizarea păsărilor migratoare. Conform datelor furnizate, barza fusese înregistrată în Polonia la 19 iulie 2022, în localitatea Lipki Małe (voievodatul Lubuskie). În decursul a 1245 de zile, aceasta a parcurs mii de kilometri pe ruta dintre Europa și zonele calde ale Africii tropicale. Din păcate, momentul morții nu a putut fi stabilit.

Barza albă (lat. Ciconia ciconia) este o specie bine adaptată mediilor agricole, preferând zonele cu acces la ape – râuri, mlaștini sau terenuri inundate. Cele mai numeroase populații se regăsesc în estul Europei, în timp ce în nord-vestul continentului sunt în declin, cel mai probabil din cauza desecărilor și a infrastructurii electrice. Cuibărește de regulă solitar, adesea pe stâlpi de electricitate sau pe acoperișuri, fiind o specie familiarizată cu prezența umană. Este oaspete de vară în România, revenind de obicei în aprilie, deși uneori poate apărea mai devreme, chiar din martie. Migrează în august către Africa tropicală, traversând puncte cheie precum Bosforul și Gibraltarul, iar dieta ei include broaște, insecte, șerpi, pui de păsări și mici rozătoare.

Această descoperire demonstrează cât de importantă poate fi o aparent banală piesă metalică. Dacă inelul ar fi fost ignorat, informațiile despre traseul și destinul acestei berze s-ar fi pierdut. Prin colaborarea dintre detectorist, muzeu și instituții de cercetare, s-a reușit reconstituirea unei povești de migrație și, implicit, o contribuție la studiul acestor păsări.

Situații similare apar și în cazul inelelor de porumbei călători, care poartă inscripții despre origine, dată și locație. Acestea pot oferi date științifice valoroase dacă sunt documentate corespunzător; în caz contrar, rămân simple obiecte de colecție sau podoabe, dar cu potențial de a deveni, în timp, piese de patrimoniu.

Așadar, detecția de metale nu înseamnă doar descoperiri arheologice, ci poate aduce contribuții neașteptate în domenii precum ornitologia sau studiul migrației. Uneori, o simplă căutare în sol poate dezvălui o poveste care leagă continente, domenii de activitate și oameni.