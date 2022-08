Macedonia de Nord: De la independenţă la criză identitară

Republica Macedonia de Nord a fost singurul stat iugoslav care ╚Öi-a ob╚Ťinut independen╚Ťa f─âr─â v─ârsare de s├ónge, printr-un referendum popular la 8 septembrie 1991. Una dintre cauzele destr─âm─ârii Iugoslaviei a fost existen╚Ťa ÔÇ×mozaicurilor etniceÔÇŁ din fiecare republic─â.

├Än cazul Macedoniei de Nord, tensiunile etnice au ├«nceput s─â apar─â dup─â ob╚Ťinerea independen╚Ťei ╚Öi apari╚Ťia unui curent na╚Ťionalist macedonean promovat ├«n Constitu╚Ťia din 1991, prin eliminarea din Constitu╚Ťie a minorit─â╚Ťilor albaneze ╚Öi turce1.

De la independen╚Ť─â la criz─â identitar─â

Ob╚Ťinerea independen╚Ťei a ├«nsemnat pentru Macedonia de Nord ├«nceputul unei crize identitare ╚Öi politice privind at├ót denumirea noului stat, c├ót ╚Öi utilizarea ├«nsemnelor na╚Ťionale, a limbii ┼či a istoriei na╚Ťionale. La toate acestea s-au ad─âugat ╚Öi tensiunile etnice din nord-vestul ╚Ť─ârii cu popula╚Ťia albanez─â, culmin├ónd cu un conflict armat ├«n 2001 ├«ntre Armata Na╚Ťional─â de Eliberare (UCK-Macedonia2) ╚Öi for╚Ťele de ordine guvernamentale. Conflictul s-a ├«ncheiat prin semnarea Acordului de la Ohrid ├«n vara aceluia╚Öi an.

Ideea unei identit─â╚Ťi macedonene nu este una ap─ârut─â ├«n perioada lui Tito pentru a crea o distinc╚Ťie etnic─â fa╚Ť─â de elementele culturale filo-bulgare din fosta republic─â iugoslav─â. Construc╚Ťia unei identit─â╚Ťi macedonene a ap─ârut la jum─âtatea secolului al XIX-lea ├«n r├óndul intelectualilor din vechea provincie otoman─â a Macedoniei, care ├«ngloba inclusiv regiunea Macedoniei Vardare, grece╚Öti, bulgare ╚Öi albaneze3.

├Ämp─âr╚Ťirea provinciei otomane a Macedoniei s-a realizat prin Pacea de la Bucure╚Öti (1913), provincia fiind ├«mp─âr╚Ťit─â ├«ntre Grecia, Iugoslavia ╚Öi Bulgaria. Urmeaz─â un proces de na╚Ťionalizare for╚Ťat─â dup─â integrarea regiunii ├«n componen╚Ťa respectivelor state. ├Än cazul Macedoniei Vardare sau Banovina Vardar─â, noua denumirea a p─âr╚Ťii integrate ├«n Iugoslavia, urmeaz─â un proces de asimilare etnic─â ╚Öi dezna╚Ťionalizare a popula╚Ťiei majoritar bulgare, identitate asumat─â de popula╚Ťia slav─â la nivel local, vorbitoare a unui dialect bulg─âresc. Belgradul realizeaz─â un proces de asimilare etnic─â, prin alfabetizarea popula╚Ťiei ├«n limba s├órb─â, trecerea popula╚Ťiei la Biserica Ortodox─â s├órb─â ┼či dezna╚Ťionalizarea numelor de familie.

Dup─â venirea la putere a lui Tito ├«n 1945 ╚Öi ├«nceperea procesului de federalizare a Iugoslaviei, apare Republica Popular─â a Macedoniei. Practic, Tito a preluat conceptul unei identit─â╚Ťi macedono-slave, cu o identitate cultural─â ╚Öi lingvistic─â proprie, diferit─â de cea bulgar─â.

├Än 1991, popula╚Ťia Macedoniei de Nord era de 2.033.964 de locuitori, din care 64% erau macedoneni-slavi, 25% albanezi, iar restul de 11% reprezentau alte minorit─â╚Ťi, fiind una dintre republicile ex-iugoslave cu cea mai divers─â structur─â etnic─â4.

Consolidarea identit─â╚Ťii macedonene-slave a declan╚Öat, dup─â ob╚Ťinerea independen╚Ťei fa╚Ť─â de RSF Iugoslavia a Republicii Macedonia (denumirea din perioada 1991-2019), o criz─â diplomatic─â cu Grecia pe tema numelui oficial al noului stat ╚Öi al dreptului de a utiliza drapelul cu simbolul soarelui de la Vergina. ├Än prezent exist─â o disput─â cu Bulgaria pe tema limbii macedonene ╚Öi a istoriei comune dintre cele dou─â state. Aceste ne├«n╚Ťelegeri vor declan╚Öa o criz─â identitar─â pentru statul ex-iugoslav ce va dura p├ón─â ├«n anul 2019, c├ónd Guvernul de la Atena a semnat cu Guvernul socialist macedonean condus de Zoran Zaev Acordul de la Prespa, ce va pune cap─ât diferendului dintre cele dou─â state privind denumirea oficial─â a Macedoniei de Nord. ├Äns─â, vor continua diferendele cu Bulgaria, ce ar putea ├«mpiedica accesul ╚Ť─ârii de pe Vardar ├«n Uniunea European─â.

De asemenea, odat─â cu aceste crize, a existat o amplificare a na╚Ťionalismului macedonean ├«n r├óndul partidului politic VMRO-DPMNE. Politica VMRO-DPMNE s-a caracterizat, ├«n special, prin introducerea unui curent cultural de ÔÇ×antichizareÔÇŁ a originilor macedonenilor-slavi, promov├ónd ideea c─â ace╚Ötia sunt urma╚Öii lui Alexandru Macedon, av├ónd astfel dreptul de a revendica denumirea de ÔÇ×Republic─â a MacedonieiÔÇŁ, dar ╚Öi ├«nsemnele antice ale statului din timpul lui Filip al II-lea ╚Öi Alexandru Macedon. Astfel, au fost denumite cu numele celor doi conduc─âtori din Antichitate stadioane, str─âzi, pia╚Ťete ╚Öi principala autostrad─â care traverseaz─â ╚Ťara de la nord la sud. De asemenea, televiziunea macedonean─â public─â a fost utilizat─â ca mijloc de propagand─â politic─â, mai ales ├«n timpul guvern─ârii Gruevski, fiind difuzate diferite emisiuni istorice care ├«ncercau s─â demonstreze originea antic─â a macedonenilor-slavi ├«n Balcani.

Din punct de vedere politic, Constitu╚Ťia din 1991 nu oferea reprezentativitate minorit─â╚Ťilor etnice, ├«n special minorit─â╚Ťii albaneze, care atingea aproape 25% din totalul popula╚Ťiei. De asemenea, la nivelul directivelor din timpul guvern─ârilor VMRO-DPMNE s-a promovat o politic─â de asimilare etnic─â.

Conflictul din 2001 ╚Öi drepturile minorit─â╚Ťilor etnice

Conflictele armate pornite de Belgrad contra fostelor republici iugoslave au declan╚Öat un val de refugia╚Ťi din calea r─âzboiului. ├Än cazul r─âzboiului din Kosovo (1998-1999), sute de mii de kosovari s-au refugiat ├«n Albania sau Macedonia de Nord5. ├Än anul 1997 se declan╚Öeaz─â un r─âzboi civil ├«n Albania, ├«n urma pr─âbu╚Öirii statului albanez prin schemele de ÔÇ×investi╚Ťii piramidaleÔÇŁ. Depozitele de armament din Albania au fost pr─âdate de Armata de Eliberare din Kosovo6 (UCK-Kosovo), fapt ce va conduce ulterior la declan╚Öarea r─âzboiului s├órbo-kosovar, prin ├«narmarea trupelor UCK-Kosovo7.

Din punct de vedere social ╚Öi economic, Macedonia de Nord s-a confruntat cu o criz─â declan╚Öat─â de sosirea celor 344.500 de refugia╚Ťi kosovari8, de colapsul Republicii Federative a Iugoslaviei, principalul partener comercial al Macedoniei de Nord, de rata ╚Öomajului extrem de ridicat─â ╚Öi de ÔÇ×nelini╚ÖteaÔÇŁ popula╚Ťiei privind schimbarea propor╚Ťiei demografice ├«ntre macedoneni ╚Öi albanezi. O parte din popula╚Ťie considera c─â Macedonia de Nord ar urma s─â devin─â noul Kosovo9. Amplificarea na╚Ťionalismului albanez ├«n nord-vestul Macedoniei de Nord, zon─â tradi╚Ťional locuit─â de albanezii musulmani, sosirea refugia╚Ťilor din Kosovo, dar ╚Öi activarea mili╚Ťiilor albaneze ale UCK-Macedonia vor conduce la declan╚Öarea Conflictului din 2001, dintre for╚Ťele mili╚Ťiilor albaneze ╚Öi cele guvernamentale de la Skopje.

Conflictul din 2001 a pornit prin escaladarea unor violen╚Ťe la nivel local ├«n nord-vestul Macedoniei de Nord, ├«n regiunea Tetovo, ├«ntre etnicii albanezi ╚Öi poli╚Ťie, culmin├ónd cu mobilizarea lupt─âtorilor UCK-Macedonia contra armatei macedonene. Conflictul a fost alimentat de nemul╚Ťumirile sociale privind drepturile etnice ╚Öi politice ale minorit─â╚Ťii albaneze ├«n Macedonia de Nord. Un alt factor a fost ╚Öi instabilitatea guvernamental─â din perioada 1998-2000, prin ie╚Öirea de la putere a partenerului de guvernare al VMRO-DPMNE.

Acordul-cadru de la Ohrid, semnat la 13 august 2001 de pre╚Öedintele republicii, Boris Trajkovski, partidele etnice macedonene ╚Öi albaneze parlamentare de la Skopje, cu supervizarea reprezentan╚Ťilor speciali ai Uniunii Europene ╚Öi Statelor Unite ale Americii, a pus cap─ât conflictului dintre trupele UCK-Macedonia ╚Öi Skopje. Acordul a stabilit o nou─â ordine constitu╚Ťional─â ├«n Macedonia de Nord, cea mai important─â chestiune fiind acordarea drepturilor politice ╚Öi lingvistice minorit─â╚Ťilor etnice din Macedonia de Nord. Astfel, au fost ad─âugate amendamente constitu╚Ťionale viz├ónd dreptul de utilizare a limbii minorit─â╚Ťii respective, ca a doua limb─â oficial─â, ├«ntr-o localitate unde ponderea popula╚Ťiei dep─â╚Öe╚Öte 20%, dreptul de afi╚Öare a simbolurilor comunit─â╚Ťii etnice respective, dreptul de acces la institu╚Ťii de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt ├«n limba minorit─â╚Ťii, dreptul la cultur─â ╚Öi libertate religioas─â, dreptul la reprezentare politic─â local─â etc.10.

Astfel, ├«n Constitu╚Ťia Macedoniei de Nord, dup─â amendamentele din 2001 aduse prin Acordul-cadru de la Ohrid, se subliniaz─â faptul c─â republica e format─â din urm─âtoarele popula╚Ťii: macedonean─â, albanez─â, turc─â, vlah─â, rrom─â, s├órb─â ╚Öi bosniac─â11. Acest lucru le va oferi minorit─â╚Ťilor etnice drepturile cuvenite ├«n vederea protej─ârii identit─â╚Ťii culturale, dar ╚Öi recunoa╚Öterea la nivel local a drepturilor politice. ├Än prezent, dup─â declararea albanezei ca a dou─â limb─â oficial─â pe teritoriul Macedoniei de Nord12, putem vorbi de o evolu╚Ťie a drepturilor ÔÇ×mozaicului etnicÔÇŁ prin formula ÔÇ×two state forming communitiesÔÇŁ.

Acordul de la Prespa. Un nou început

Perioada anilor de dup─â Acordul de la Ohrid a ├«nsemnat ├«n plan politic intern consolidarea pozi╚Ťiei na╚Ťionaliste a VMRO-DPMNE. Din anul 2006 p├ón─â ├«n 2016, scena politic─â a fost dominat─â de guvernarea VMRO-DPMNE, caracterizat─â prin promovarea politicii de ÔÇ×antichizareÔÇŁ, inflexibilitate ├«n dialogul bilateral cu Grecia privind polemica denumirii ÔÇ×MacedoniaÔÇŁ ╚Öi jocul dublu ├«n discu╚Ťiile cu partenerii euro-atlantici privind un poten╚Ťial orizont de aderare la NATO ╚Öi UE, ├«n paralel cu dialoguri consistente viz├ónd apropierea de Rusia ╚Öi de China. Urmele guvern─ârii VMRO-DPMNE au r─âmas ├«n Skopje prin proiectul ÔÇ×Skopje 2014ÔÇŁ de recl─âdire a centrului ora╚Öului13.

Venirea la putere ├«n 2017 a Uniunii Social Democrate a Macedoniei (SDSM) a reprezentat un nou ├«nceput pentru Macedonia de Nord. Premierul Zoran Zaev a reu╚Öit stabilirea unui dialog cu omologul grec, Alexis Tsipras, privind rezolvarea disputei dintre cele dou─â state. La 17 iunie 2018 a fost semnat Acordul de la Prespa, un acord istoric care va veni ├«n completarea rezolu╚Ťilor Consiliului de Securitate al ONU numerele 817 (1993) ╚Öi 845 (1993) ale Acordului interimar din 1995 dintre Grecia ╚Öi Fosta Republica Iugoslav─â a Macedoniei.

Ministrul grec de Externe Nikos Kotzias (dreapta, la masă) și omologul său macedonean Nikola Dimitrov semnează Acordul de la Prespa, sub privirile prim-ministrului grec Alexis Tsipras (dreapta, sus) și ale premierului macedonean Zoran Zaev (foto: Getty Images)

Acordul prevede schimbarea numelui oficial al Republicii Macedonia ├«n Republica Macedonia de Nord, limba oficial─â va fi macedoneana, iar cet─â╚Ťenii vor fi recunoscu╚Ťi ca macedoneni. Astfel, se punea cap─ât diferendului dintre Atena ╚Öi Skopje, permi╚Ť├ónd aderarea Macedoniei de Nord la NATO ├«n martie 2020 ╚Öi o perspectiv─â deschis─â pentru aderarea la Uniunea European─â. ├Äns─â Bulgaria dore╚Öte ca Skopje s─â recunoasc─â faptul c─â limba macedonean─â este un dialect al limbii bulgare, iar Macedonia de Nord ├«mparte o cultur─â ╚Öi o istorie comune cu Bulgaria14.

Exact ca Acordul-cadru de la Ohrid, Acordul de la Prespa r─âm├óne un model de succes diplomatic pentru statele din Balcanii de Vest, fapt demonstrat ├«n prezent prin intensificarea schimburilor comerciale dintre state ╚Öi prin cooperarea ├«n diferite domenii-cheie pentru regiune, cel mai important fiind cel de asigurare a securit─â╚Ťii regionale, dar ╚Öi integrarea regiunii ├«n structurile euro-atlantice ╚Öi europene.

Acest text este un fragment din articolul ÔÇ× Criza identitar─â macedonean─â ╚Öi Acordul de la OhridÔÇť, publicat ├«n num─ârul 36 al revistei ÔÇ×Historia SpecialÔÇŁ, disponibil ├«n format digital pe paydemic.com.

