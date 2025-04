Bătălia de la Podu Iloaiei (12 aprilie 1944): „Inamicul a suferit pierderi grele”

Iritat de înfrângerea trupelor sale suferită la sud de Târgu Frumos, pe 12 aprilie 1944, generalul sovietic Konev a reacționat cu determinare, ordonând Armatei 2 Tancuri, care abia finalizase concentrarea celor două corpuri de tancuri din organică într-un raion la sud de satul Focuri (16 km N de Podu Iloaiei), să atace pozițiile germane de la Podu Iloaiei dinspre N și NV. La atac urmau să participe Corpurile 3 și 16 Tancuri (cu 70 de blindate) din subordinea Armatei 2 Tancuri, Diviziile 78 și 93 Pușcași de Gardă din Corpul 33 Pușcași, precum și Divizia 190 Pușcași.

Misiunea trasată de Konev era eliminarea intrândului ocupat de trupele Diviziei 24 Blindate, care se întindea spre Podu Iloaiei. Glantz afirmă că singurele mențiuni despre bătălie ale părții sovietice precizează că „Armata 2 Tancuri, care a fost introdusă în luptă pe 12 aprilie, a respins o contralovitură a unei grupări de tancuri inamice în cooperare cu Armata 27”.

Lucrarea lui Ferdinand von Senger und Etterlin, viitor general în Bundeswehr, pe atunci locotenent în cadrul Diviziei 24 Blindate, respinge însă această versiune a evenimentelor, arătând că, de fapt, sovieticii au declanșat atacul. Astfel, pe 12 aprilie se nota în Jurnalul de luptă: „Divizia 24 Blindate a organizat un dispozitiv de apărare pe înălțimile situate la nord de drumul de legătură dintre Iași și Târgu Frumos. Aliniamentul, pe care se aflau dispuse patru batalioane, avea o lungime de 20 km și se întindea de la vest de Vulturu spre nordul localității Podu Iloaiei. În Damian se afla o grupare tactică de luptă compusă din 15 tancuri și 30 de transportoare blindate pentru trupe, gata să intervină la nevoie. În seara acestei zile, inamicul a încercat să realizeze o breșă prin acest dispozitiv în vecinătatea localității Podu Iloaiei. Unitățile participante făceau parte din Corpul 16 Tancuri – Brigada 109 Tancuri, Brigada 15 Motorizată și Diviziile 78 și 93 Pușcași. Prin executarea unui foc concentrat cu tot armamentul din dotare, pușcașii au fost separați de tancurile inamice, care au continuat să înainteze prin dispozitivul de atac. Gruparea tactică s-a deplasat spre flancul pătrunderii realizate și a reușit să distrugă toate tancurile inamice. Batalionul de transportoare blindate pentru trupe a înaintat dincolo de prima linie a apărării și a atacat pușcașii care au rămas în urma tancurilor, iar rezultatul a fost că inamicul a suferit pierderi grele, fiind forțat să se retragă. Nu am înregistrat niciun fel de pierderi!”

Nedescurajat de eșecul înregistrat, general-locotenentul Semen Bogdanov a reluat asaltul asupra pozițiilor germane de la satul Totoești (la 3 km N de Podu Iloaiei – n.a.) în dimineața zilei de 13 aprilie, de data aceasta cu 80 de blindate din Corpul 3 Tancuri sprijinite de infanteria din același corp.

Jurnalul Diviziei 24 Blindate menționează: „Pe 13 aprilie, mai multe unități de infanterie au început să sosească și să preia încet pozițiile deținute. Divizia 24 Blindate a format două grupări tactice de luptă, una în Damian și cealaltă în Podu Iloaiei, fiecare fiind dotată cu 10 tancuri și un batalion de infanterie echipat cu transportoare blindate pentru trupe. La nord de Podu Iloaiei, inamicul a penetrat dispozitivul de apărare cu Brigăzile 50 și 51 Tancuri, precum și Divizia 93 Pușcași. Inamicul a reușit să aducă în fața dispozitivului câteva tunuri AT, pe care le-a instalat pe înălțimi dominante. Tancurile și tunurile AT autopropulsate au lansat un contraatac împotriva inamicului, în timp ce un batalion de infanterie a înaintat pe jos. Între timp, gruparea tactică de luptă din Damian a atacat din flanc inamicul. Cele două grupări tactice de luptă au colaborat pentru neutralizarea tunurilor AT și să forțeze rămășițele forțelor inamice să se retragă”.

Respingerea asaltului sovietic a stopat temporar încercările lui Konev de a relua ofensiva în acest sector.

Foto sus: Tunul AT cal. 88 mm a fost un adversar de temut pentru tancurile sovietice (© Bundesarchiv Bild 183-B21685)

