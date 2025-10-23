Liceul „Sfântul Sava“, mutilat în timpul Primului Război Mondial, nu de gloanțe, ci de ocupanți

Cu diferențe de la regiune la regiune, unele școli și licee au continuat să funcționeze în perioada Primului Război Mondial, deși au fost mutilate nu de gloanțe, ci de ocupanți. Să ne oprim asupra Liceului „Sfântul Sava“ din București, condus în 1916 de Ștefan Pop, fost elev al liceului.

După ce România a intrat în război după doi ani de neutralitate, Ștefan Pop a intrat într-un regiment de artilerie, fiind ofițer în rezervă, cu gradul de căpitan, participând în 1917 la bătălia de la Mărășești. La plecare, a lăsat liceul pe mâna părintelui Ilie Teodorescu, profesor de religie, viitorul episcop al Constanței, care, în perioada ocupației germane asupra Bucureștiului, a văzut cu propriii ochi cum din clădirea frumoasă de altădată s-a ales praful: mobilierul claselor a fost ars de către trupele ocupante, care au înființat în liceu în spital, iar când acesta a dispărut, au tăiat și copacii din curtea școlii.

Casa directorului a fost transformată în adăpost pentru subofițerii germani sub comanda cărora se afla corpul de automobiliști staționat în sala de gimnastică a liceului. De altfel, părintele Ilie Teodorescu a povestit acest episod în însemnările sale, dezvăluind faptul că forțarea casei directorului se făcuse cu ajutorul a doi români, foști elevi ai liceului. Nemaiputând suporta atâtea orori, părintele a demisionat și locul său a fost luat de profesorul Ion S. Floru.

În anul 1918, când Ștefan Pop s-a întors în București, a găsit un liceu în ruină, însă cu sprijin oferit de Ministerul Instrucțiunii, a reușit să repare vechiul local al liceului în vara anului 1919, refăcând de asemenea tot mobilierul. Biblioteca, din care mai rămăseseră doar câteva sute de volume, a fost îmbogățită, iar în anul 1944, biblioteca deținea aproximativ 10.000 de volume. În anul 1932, liceului i se conferă denumirea de „Colegiu Național“ prin Înalt Decret Regal, iar în același an se înființează și Clasa Palatină, la care a studiat între 1932 și 1940 viitorul Rege Mihai I.

Citește mai multe amănunte despre școala românească în vreme de război pe adevarul.ro

Foto sus: Generalul August von Mackensen inspectând o paradă a trupelor austro-ungare în Bucureștiul ocupat (© Das Bundesarchiv Bild 183-R36187)

Mai multe pentru tine...