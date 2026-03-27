Iosif Stalin, alături de mareșalul Boris Șapoșnikov (© mil.ru)

Iosif Stalin și pregătirile militare la nivelul datei de 1 ianuarie 1941

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Dictatorul de la Kremlin a fost acuzat că n-a pregătit vastul lagăr comunist de lupta împotriva Germaniei naziste și astfel a fost posibilă pătrunderea tancurilor până la porțile Moscovei. Mareșalul G. K. Jukov a scris o carte de memorii și au fost introduse în stufosul volum date despre ceea ce se întâmpla în domeniul militar. Obosesc chiar un cititor mai puțin obișnuit cu efortul intelectual. Autorul, ajutat masiv de colaboratori generoși, a scris negru pe alb că Uniunea Sovietică n-a fost pregătită de război și vinovați au fost Stalin și unii generali apropiați.

Autorii se contrazic în ceea ce spun și volumul de date i-a zăpăcit până când n-au mai știut cum să formuleze. Au introdus informația că la 1 ianuarie 1941 erau mobilizate în structura Armatei Roșii peste 4,2 milioane de persoane. Nu erau luate în calcul trupele ce depindeau de poliția politică, marile unități fiind dotate cu armament modern și formate din personal ales cu grijă. Dacă excludem un milion de militari pentru armele specializate, marină, aviație, transporturi sau care încă nu erau perfect instruiți, Armata Roșie putea să fie formată din 228 divizii de infanterie complet echipate.

Nu se poate spune că Iosif Stalin n-a avut grijă de efectivele militare. S-a pregătit prea mult și Adolf Hitler a putut să atace primul. Armata Roșie a fost prinsă în cea mai proastă situație. Nu era pregătită de apărare, dar nici dispozitivul de ofensivă nu era format pe deplin, forțele fiind mobilizate spre poziții cât mai avansate.

Planurile Moscovei erau deosebit de frumoase pe hartă și pe hârtie, dar distanțele și noroiul din teren au dus la întârzieri care au favorizat forțele germane și au dat impresia că partea sovietică nu avea militari, armament, rezerve de muniții și nici cu instrucția nu se stătea bine. Forțele germane au putut înainta rapid cu ajutorul unor tancuri ce fuseseră concepute pentru instrucție și erau dotate cel mult cu tunuri de calibrul 20 mm, bune de doborât păsări.

Iosif Stalin era convins că Hitler nu are forțe cu care să atace gigantul roșu și a considerat că victoria era absolut sigură. Istoria este mai ciudată și oferă mereu surprize neplăcute.

Foto sus: Iosif Stalin, alături de mareșalul Boris Șapoșnikov (© mil.ru)

Mai multe pentru tine...
Mortier sovietic de calibru mare, pe Frontul de Est (© Леонид Великжанин / Wikimedia Commons)
Câte aruncătoare de mine a produs Uniunea Sovietică înainte de al Doilea Război Mondial
Tancuri sovietice în timpul Bătăliei de la Halhin Gol, în 1939 (© Pavel Troshkin / Wikimedia Commons)
Iosif Vissarionovici Stalin și matematica militară la 1 iunie 1941
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Armata Roșie și accentuarea Marii Crize Economice din voința lui Iosif Stalin
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
📁 Istorie Medievală Universală
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
reprezentari medievale jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce recomandau medicii medievali cuplurilor? 5 sfaturi intime legate de sex care azi sunt hilare
deschidere site septembrie HS54 png jpg
📁 Al Doilea Război Mondial
Victimă a „războiului fulger"? De ce s-a prăbușit Franța în primăvara anului 1940
Viaţa scandaloasă a unei femei care se oferea goală pe o tavă de argint jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Viaţa scandaloasă a unei femei care se oferea goală pe o tavă de argint
Sentința procesului liderilor PNȚ, publicată în ziarul Scânteia la 13 noiembrie 1947 (© Andrea Dobeş - Iuliu Maniu, un creator de istorie / Wikimedia Commons)
📁 Comunismul in România
Două lumi paralele: a politicienilor și a oamenilor simpli
473807431 1363121378377306 3107300254290398467 n jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Gitarama: „Pușcăria canibalilor” din Rwanda: iadul supraaglomerat care a șocat lumea după genocid
Vizita lui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei Ceauşescu în comuna Scorniceşti, judeţul Olt, în ianuarie 1978 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 33/1978)
📁 Comunismul in România
Exporturile de cereale și carne ale României comuniste în anul 1985
Mareșalul Rodion Malinovski, în timpul Paradei de Ziua Victoriei (9 mai) de la Moscova din 1965 (© Wikimedia Commons)
📁 Al Doilea Război Mondial
„Cred că nu ar fi trebuit să apărăm Stalingradul”! O victorie obținută cu pierderi imense