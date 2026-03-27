Iosif Stalin și pregătirile militare la nivelul datei de 1 ianuarie 1941

Dictatorul de la Kremlin a fost acuzat că n-a pregătit vastul lagăr comunist de lupta împotriva Germaniei naziste și astfel a fost posibilă pătrunderea tancurilor până la porțile Moscovei. Mareșalul G. K. Jukov a scris o carte de memorii și au fost introduse în stufosul volum date despre ceea ce se întâmpla în domeniul militar. Obosesc chiar un cititor mai puțin obișnuit cu efortul intelectual. Autorul, ajutat masiv de colaboratori generoși, a scris negru pe alb că Uniunea Sovietică n-a fost pregătită de război și vinovați au fost Stalin și unii generali apropiați.

Autorii se contrazic în ceea ce spun și volumul de date i-a zăpăcit până când n-au mai știut cum să formuleze. Au introdus informația că la 1 ianuarie 1941 erau mobilizate în structura Armatei Roșii peste 4,2 milioane de persoane. Nu erau luate în calcul trupele ce depindeau de poliția politică, marile unități fiind dotate cu armament modern și formate din personal ales cu grijă. Dacă excludem un milion de militari pentru armele specializate, marină, aviație, transporturi sau care încă nu erau perfect instruiți, Armata Roșie putea să fie formată din 228 divizii de infanterie complet echipate.

Nu se poate spune că Iosif Stalin n-a avut grijă de efectivele militare. S-a pregătit prea mult și Adolf Hitler a putut să atace primul. Armata Roșie a fost prinsă în cea mai proastă situație. Nu era pregătită de apărare, dar nici dispozitivul de ofensivă nu era format pe deplin, forțele fiind mobilizate spre poziții cât mai avansate.

Planurile Moscovei erau deosebit de frumoase pe hartă și pe hârtie, dar distanțele și noroiul din teren au dus la întârzieri care au favorizat forțele germane și au dat impresia că partea sovietică nu avea militari, armament, rezerve de muniții și nici cu instrucția nu se stătea bine. Forțele germane au putut înainta rapid cu ajutorul unor tancuri ce fuseseră concepute pentru instrucție și erau dotate cel mult cu tunuri de calibrul 20 mm, bune de doborât păsări.

Iosif Stalin era convins că Hitler nu are forțe cu care să atace gigantul roșu și a considerat că victoria era absolut sigură. Istoria este mai ciudată și oferă mereu surprize neplăcute.

Foto sus: Iosif Stalin, alături de mareșalul Boris Șapoșnikov (© mil.ru )

