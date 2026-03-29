Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Inelul cu camee de la Poiana (© Muzeul Național de Istorie a României)

Inelul cu camee descoperit în dacică de la Poiana, județul Galați

📁 Muzeele României

În expoziția permanentă „Tezaurul Istoric” a Muzeului Național de Istorie a României, este expus un inel descoperit în anul 1949 în așezarea de tip dava de la Poiana, jud. Galați.

Așezarea dacică de la Poiana este situată în sudul Moldovei, pe un promontoriu inclus în terasa superioară stângă a Siretului. Piesa a fost descoperită în cursul cercetărilor arheologice, alături de un bogat material arheologic, în ultimul nivel de locuire, datat între începutul I secol a. Chr. și jumătatea celui de-al II-lea secol p. Chr., scrie Muzeului Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Veriga este lucrată din foaie de aur și este îngroșată progresiv spre șaton pe care este montată o camee de formă ovală gravată cu silueta zeiței Minerva într-o bigă trasă de doi cai, redați de bijutier în galop. Zeița poartă chiton și un coif de tip corintic pe cap, în mâna stângă ține scutul, iar cu dreapta frâiele.

Modelul iconografic se evidențiază pe fondul brun al stratului inferior al pietrei, în timp ce Minerva, carul și calul din registrul mai îndepărtat se deosebesc în stratul mijlociu de culoare albă, iar în stratul superior, caracterizat prin nuanțe de roșcat mai deschis, este redat cel de-al doilea cal, scutul și coiful Minervei.

Realizarea inelului într-un atelier provincial specializat este indicată de manufactura îngrijită a monturii şi de iconografia clasică a scenei de pe camee. Acest inel se numără printre produsele romane cele mai fastuoase de la Poiana. Barbar sau roman, cel din urmă posesor al inelului deținea un rang respectabil.

Prezența la Poiana a acestui indicator de statut social deosebit nu putea fi rezultatul comerțului cu amănuntul, ci ilustrează integrarea comunității de la Poiana în contextul relațiilor de prestigiu între Imperiu şi zonele în care trăiau barbarii.

