Industria României comuniste între mit și adevăr

Încă are ecou în rândul multor români o adevărată mitologie în ceea ce privește miracolul industrial al „Epocii de Aur”. Ceaușescu a construit (cu mâna și din banii lui, nu-i așa?) numeroase fabrici și uzine și combinate.

Mitologia ne spune că în aceste fabrici se forma o pătură de specialiști și muncitori înalt calificați, că în România se fabricau de toate, de la ace de cusut și creioane la vapoare și avioane, iar produsele industriei autohtone erau de calitate și se vindeau în toată lumea, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției..

Adevărul este, bineînțeles, foarte diferit. De-a lungul întregii perioade comuniste, dar mai ales în ultimele decenii ale acesteia, au fost înființate mult prea multe unități de producție industrială față de capacitățile reale ale țării în ceea ce privește resursele naturale, financiare, energetice, umane și comerciale. Toate aceste fabrici, uzine și combinate se confruntau cu probleme majore, determinate de lipsa investițiilor și a resurselor, de muncitorii slab specializați, precum și din cauza lipsei de interes și a incompetenței factorilor de conducere. Lucrările de modernizare și extindere erau prost concepute și defectuos realizate, în multe cazuri doar inițiate și niciodată finalizate. Utilaje și instalații achiziționate pe valută din țări occidentale erau lăsate să se degradeze sub cerul liber. Mai mult, industria românească era puternic poluantă, punând în pericol atât mediul natural, cât și viața oamenilor.

Securitatea supraveghea cu atenție activitatea industrială, având deschise dosare de obiectiv pentru toate unitățile industriale majore. Astfel, am identificat numeroase documente care prezintă situația catastrofală din aceste unități. În mod ironic, poliția politică era de cele mai multe ori neputincioasă în ceea ce privește prevenirea sau rezolvarea deficiențelor. Singurul lucru pe care-l putea face era să semnaleze problemele organelor de partid locale sau centrale, care, în majoritatea cazurilor, se mulțumeau să ordone măsuri, fără a verifica implementarea lor.

Prezentăm mai jos una dintre multele situații negestionabile ale economiei de dinainte de 1989: Combinatul Petrochimic Midia Năvodari, unitate-fanion a economiei României comuniste.

SECRET

Exemplarul nr. 1

Nr. 200/BI/

Din___

INFORMARE

La Combinatul Petrochimic Midia în 1979 au fost puse în funcțiune Stația de alimentare cu apă industrială și de incendiu și Stația de epurare biologică, care au funcționat pînă în iunie 1980, cînd combinatul a fost oprit.

Din informațiile ce le deținem, rezultă că T.C.Ch.-Midia-Năvodari, executantul lucrării, respectiv Șantierul 4, condus de ing. _____, membru al PCR, a efectuat o parte din lucrările de construcții în mod necorespunzător, iar altele nu au fost terminate, astfel:

- Lucrările de etanșare la instalațiile aferente stației de epurare biologică, nu au fost efectuate în mod corespunzător, permițînd scurgeri de produse petroliere, inundarea unor zone cu asemenea produse, pericol de incendii, în special la bazinele omogenizatoare și separatoarele de produse;

- Parte din instalațiile electrice de automatizare nu au fost terminate, în prezent fiind abandonate cu pericol de degradare a aparaturii și deteriorare a cablurilor care pe anumite porțiuni sînt sub apă;

- Nu au fost terminate lucrările de consolidare a terenului din zona obiectivelor, fapt ce a condus la alunecări de teren, inundarea gospodăriilor subterane (canal de cable, cămine etc.), existînd pericolul scoaterii acestora din funcțiune pentru perioade îndelungate;

- Proiectantul I.S.L.G.C. București (Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Sistematizare Locuințe și Gospodărie Comunală, strada Snagov 53-55), ___ ing. ______, nu a dat soluții definitive, existând și în prezent controverse cu beneficiarul, asupra modului de executare a unor lucrări, respectiv taluzarea malului, canale de scurgere, executarea unor cămine etc.

Din informațiile ce se dețin, rezultă de asemenea, că C.P. Midia a contractat în 1978 instalații și utilaje cu I.V.C. Borzești neexperimentate și neomologate, pentru instalațiile de epurare biologică (6 cuptoare și 6 uscătoare, valoare circa 20 milioane lei).

Pînă în prezent s-au montat 3 cuptoare și 3 uscătoare, restul aflîndu-se la locurile de montaj, în aer liber din decembrie 1978.

Experimentarea și omologarea acestor utilaje nu s-au făcut încă, proiectantul nepronunțîndu-se asupra:

- tipului de combustibil ce urmează a fi folosit;

- modului cum se comportă instalațiile identice de la C.P. Borzești și C.P. Pitești;

- pericolului exploziei și degradarea instalației (nămolul activ amestecat cu nămol ce conține produse petrolifere, poate degaja gaze combustibile în timpul uscării și arderii, producînd explozii).

Aceste instalații au fost contractate și acceptate fără a fi experimentate și omologate cu aprobarea scrisă a ____, inginer ______.

Cu toate că despre aceste deficiențe au fost informate în mod repetat conducerile unităților care concură la realizarea investiției, nu au fost luate măsuri pînă în prezent, existînd pericolul de a se compromite pornirea combinatului la termenul planificat și de producere a unor evenimente după repornire.

Anexăm planșe fotografice din care rezultă situațiile menționate.

LV/JN/2 ex.

rd.5/1505

13.08.1980

Vezi fotografiile pe pagina de Facebook a CNSAS!

Mai multe pentru tine...