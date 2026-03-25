Gitarama: „Pușcăria canibalilor” din Rwanda: iadul supraaglomerat care a șocat lumea după genocid

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

La periferia capitalei rwandeze, Kigali, funcționează una dintre cele mai controversate instituții penitenciare din Africa Centrală: fosta închisoare Gitarama (astăzi cunoscută drept Penitenciarul Muhanga). În anii care au urmat genocidului din 1994, locul a devenit sinonim cu supraaglomerarea extremă, colapsul sanitar și acuzațiile grave privind tratamente inumane.

Titlurile care au circulat în presa internațională au vorbit despre „pușcăria canibalilor” – o sintagmă dură, alimentată de relatări potrivit cărora, în momentele cele mai critice, deținuții ar fi recurs la acte disperate pentru a supraviețui. Dincolo de senzațional, realitatea istorică este legată de prăbușirea unui stat și de consecințele unuia dintre cele mai sângeroase episoade ale secolului XX.

image

De la colonie de muncitori la penitenciar supraaglomerat

Clădirea a fost ridicată în 1960, inițial ca locuință pentru muncitori străini. Ulterior, a fost transformată în penitenciar, cu o capacitate proiectată pentru aproximativ 400 de persoane. După 1994 însă, Rwanda s-a confruntat cu o situație fără precedent: zeci de mii de suspecți de participare la genocid au fost arestați într-un interval foarte scurt.

În lipsa infrastructurii și a unui sistem judiciar funcțional, închisoarea a ajuns să găzduiască, potrivit estimărilor organizațiilor internaționale, zeci de mii de deținuți – unele surse indicând chiar cifre apropiate de 50.000 în perioada de vârf. Spațiile deveniseră atât de supraaglomerate încât mulți prizonieri erau nevoiți să stea permanent în picioare.

Condiții sanitare și mortalitate ridicată

Rapoartele organizațiilor pentru drepturile omului din anii ’90 descriu un mediu extrem de degradat: lipsă de apă curentă adecvată, absența unui sistem de canalizare funcțional, răspândirea bolilor infecțioase și hrană insuficientă.

În 1995, sute – posibil peste o mie – de deținuți au murit, potrivit estimărilor ONG-urilor și relatărilor din epocă. Mirosul persistent de deșeuri și cadavre în descompunere a fost menționat frecvent în mărturii. În acest climat de colaps logistic, au apărut și relatări privind episoade de canibalism – informații greu de verificat independent, dar care au circulat intens în presa internațională.

Este important de precizat că astfel de acuzații trebuie analizate cu prudență, în contextul unei crize umanitare majore, unde documentarea riguroasă era dificilă.

Un sistem judiciar paralizat

După genocid, Rwanda avea un număr insuficient de magistrați, avocați și procurori pentru a gestiona valul de dosare. Mii de persoane au rămas ani la rând în detenție preventivă, fără proces. Organizații precum International Bridges to Justice au semnalat situații în care deținuți au așteptat chiar și 15–16 ani pentru a fi judecați.

