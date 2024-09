Fresca eclipsată de „Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci

M-am ocupat de ghinionul avut de Giovanni Donato da Montorfano de a picta pe peretele opus Cinei cea de taină fresca sa Crucificarea.

Potrivit obiceiului meu contraproductiv de a fi curios, am căutat pe internet amănunte despre acest artist din Lombardia, Giovanni Donato da Montorfano. Am găsit amănunte în eseul lui Ross King, Leonardo and the Last Supper, apărut în 2012, la Bloomsbury Publishing. Autorul menționează că Montofarno a început să lucreze la Crucificarea în același timp cu lucrul lui Leonardo la Cina cea de taină:

„Leonardo nu era singurul artist care se pregătea să înceapă lucrul în refectoriul mînăstirii Santa Maria delle Grazie în 1495. Un pictor local pe numele său Giovanni Donato da Montorfano, a fost însărcinat – probabil de Ludovico Sforza – să picteze scena Crucificării pe peretele opus celui pe care lucra Leonardo. Două echipe de pictori vor fi fiind la lucru în același timp în refectoriu”.

Una din cauze constă în tradiția mînăstirească de la vremea respectivă de a dota refectoriile cu fresce despre Crucificare. O alta, mult mai interesantă, ar fi următoarea:

„S-ar putea să fi existat un alt motiv pentru care lui Montorfano i s-a dat commis-ul pentru a fresca un perete în aceeași cameră cu Leonardo. Patronii au început să împerecheze artiștii unul împotriva celuilalt, organizînd competiții între sau între artiști, în încercarea de a-i inspira la glorii mai mari.

În 1408, gardienii catedralei din Florența au însărcinat trei sculptori, Donatello, printre ei, să sculpteze statui de marmură ale evangheliștilor pentru a împodobi fațada, cu înțelegerea că al patrulea bloc de marmură și commis-ul pentru al patrulea evanghelist vor merge la învingător. (Competiția a eșuat cînd sculptorii au zăbovit atît de mult asupra muncii lor, încît gardienii nu au avut răbdare și au dat blocul de marmură celui de-al patrulea sculptor.)

Mai tîrziu, cînd Papa Sixtus al IV-lea a aranjat să aibă o echipă de pictori care frescă pereții capelei Sixtine la începutul anilor 1480, el a transformat comisia într-un concurs, oferind un premiu artistului a cărui operă a considerat-o cea mai bună. Potrivit lui Vasari, cîștigătorul a fost Cosimo Rosselli, a cărui afișare de aur și ultramarin, deși ridiculizată de ceilalți pictori, l-a impresionat pe pontif, un om cu gusturi artistice nesofisticate.”

Foto sus: Leonardo da Vinci - „Cina cea de taină"

