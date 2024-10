De unde vine celebra zicere „Oculta”?

Cercetarea unui ziar pentru un subiect devine, în cazul meu, lectura întregului ziar, așa cum a apărut el, zi de zi. E un prilej excepțional de a face descoperiri de Istoria presei, dar și de Istoria României. Pentru eseul despre Scandalul Lățescu am fost nevoit să consult Adevărul din primele luni ale lui 1896. Pentru mine, care apelez la OCR-izare, e un coșmar:

Din motive care-mi scapă, ziarul nu poate fi supus minimei cercetări decît dacă completez o parolă. Care parolă nu știu de unde s-o iau. Colecția în variantă electronică o am de la Biblioteca Municipală București. Am găsit însă formula de OCR-izare. Întîmplător. într-o noapte din cauza unei dureri la picior n-am putut dormi și atunci am avut gînduri. Voi apela la aplicația Speech texter, una dintre cele mai bune în materie de OCR-izare pe Android. Citesc textul din Adevărul și telefonul mobil mi-l redă ca text. Astfel am putut consemna aici istoria mai mult decît amuzantă a două din poreclele faimoase ale Partidului Național Liberal de la finele secolului al XIX-lea: Colectivitate și Oculta.

Am descoperit tărășenia în articolul de pagina întîi Colectivitatea și Oculta din numărul datat marți 30 ianuarie 1896:

„Partidul Național-Liberal a știut, întocmai ca eroii cei mari, să-și schimbe poreclele în renume. Și e ciudat că acest partid, de cîte ori a trecut pe la putere, a căpătat o poreclă, și această poreclă întotdeauna i-a fost hărăzită de cîte un fruntaș al partidului. Odinioară D. Eugeniul Stătescu, necăjit și nemulțumiți, era cît pe ce să treacă în dizidența Domnului Dumitru Brăteanu. Atunci domnia sa a zvîrlit vorba celebră:

«Acesta nu este un partid, ci este o colectivitate».

Vorba a prins și a rămas. Partidul Liberal a devenit colectivitate, toată lumea vorbea de colectiviști, colectivismul era un obiect de oroare, iar Partidul Liberal dispăruse.

Acuma avem Oculta.

Colectiviștii parcă au mai dispărut, dar au reapărut ocultiștii. Nașul Ocultei este un alt fruntaș al partidului, adică D. Fleva. D. Fleva i-a lipit pe frunte o poreclă și porecla s-a prins de minune, porecla a rămas, și toată țara știe astăzi că în capul țării, la frînele guvernamentale, avem nu un partid, dar o clică ocultă, compusă din oameni fără răspundere fățișă, ca și fără curajul infamiilor sale.”

Foto sus: Dimitrie A. Sturdza, liderul Partidului Național Liberal între anii 1892 - 1909

