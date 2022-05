Datoria neplătită a lui Petru cel Mare

├Än luna martie 1698, Petru cel Mare, ╚Ťarul Rusiei, c─âl─âtorea ├«n Anglia. Din motive logistice, ├«n drumul de la Londra la Portsmouth, unde a vizitat ╚Öantierul pentru construirea cor─âbiilor, ╚Ťarul ╚Öi suita sa au ├«nnoptat la Godalming. Nota de plat─â, consistent─â, a r─âmas neachitat─â timp de trei secoleÔÇŽ

Godalming este un or─â╚Öel de provincie din districtul Surrey, ├«n sudul ╚Ť─ârii. ├Än aceast─â parte a Angliei au f─âcut c─âl─âtorii mul╚Ťi regi sau regine din ╚Ťar─â, din vechime ╚Öi p├ón─â ├«n prezent: de la Henric al VIII-lea, care a avut c├óteva palate ├«n aceasta zon─â (inclusiv Hampton Court ╚Öi faimosul Sanssouci, disp─ârut cu mul╚Ťi ani in urm─â), p├ón─â la ╚Ťarii Rusiei ╚Öi regii Belgiei, unul dintre ei fiind Leopold, care a creat Congo Belgian, cea mai mare colonie a casei regale ╚Öi ulterior a statului belgian, ╚Öi care frecventa Capela St. George din Surrey. Regina Victoria a vizitat acest district de multe ori ╚Öi a avut o fat─â care a locuit la Claremont House, Surrey (├«n prezent, ╚Öcoal─â privat─â).

Godalming nu ofer─â lucruri speciale, ├«n compara╚Ťie cu alte ora╚Öe engleze╚Öti. A╚Öezat pe malul r├óului Wey, are mai degrab─â un aspect patriarhal. ├Ämprejurimile sunt ╚Öi ele aproape idilice. Dealuri bl├ónde ├«nconjoar─â ora╚Öul, relieful for╚Ť├ónd r├óul Wey s─â aib─â o configura╚Ťie contorsionat─â.

Ora╚Öul este bine ├«ntre╚Ťinut, iar apropierea de capitala districtului Surrey (la circa 7 kilometri) ╚Öi mai ales apropierea de Londra (la circa 75 de kilometri) i-au oferit o ╚Öans─â de dezvoltare pe care nu o au multe alte ora╚Öe, mai dep─ârtate de capital─â. De la Godalming se poate face naveta, ├«n primul r├ónd cu trenul, p├ón─â ├«n City-ul Londrei, care a fost ╚Öi r─âm├óne ├«n continuare cel mai mare centru financiar-bancar al lumii.

├Än zilele noastre, cu greu se poate ├«ntrevedea o leg─âtur─â ├«ntre acest loc lini╚Ötit ╚Öi unul dintre cei mai cunoscu╚Ťi ╚Ťari ai Rusiei, Petru cel Mare (Petr Velikii, ├«n limba rus─â), n─âscut la 9 iunie 1672. ╚śi totu╚Öi, aceast─â leg─âtur─â exist─â de peste 320 de ani. De╚Öi a fost de scurt─â durat─â, a rezistat timpului ╚Öi a devenit m├óndria ora╚Öului, a muzeului din acest ora╚Ö ╚Öi a locurilor pe unde a poposit Petru cel Mare ├«n c─âl─âtoria lui de la Londra spre alte p─âr╚Ťi ale Angliei.

├Än acele vremuri, c─âl─âtoria de la Londra c─âtre unele porturi sau invers se f─âcea cu tr─âsurile trase de cai. Tot atunci, Godalming era o sta╚Ťie de po╚Ötalion autorizat─â (cu licen╚Ť─â), unde se schimbau caii pentru a se putea continua c─âl─âtoria. Hanurile din localitate aveau de obicei 30-40 de cai de rezerv─â pentru schimb.

C─âl─âtoriile lui Petru cel Mare

╚Üarul ÔÇô care a domnit ├«ntre 27 aprilie 1682 ╚Öi 8 februarie 1725 (la ├«nceput ├«mpreun─â cu fratele s─âu Ivan ╚Öi, dup─â moartea acestuia din urm─â ├«n 1696, singur) ÔÇô a vizitat multe ╚Ť─âri ╚Öi mari ora╚Öe din Europa, printre care Viena, Zaandam (Olanda), Leipzig, Dresda, Ia╚Öi. La r├óndul s─âu, a invitat ├«n Rusia meseria╚Öi de faim─â, oameni de litere, pictori etc. ├Än plus, a trimis tineri din Rusia la studii ├«n Occident, pentru a fi educa╚Ťi la standardele europene vestice.

În timp ce se afla în Londra, Petru cel Mare s-a întâlnit de mai multe ori cu regele William al III-lea și a vizitat Royal Mint și Greenwich Observatory, precum si șantierele din Deptford și Portsmouth, unde se construiau corăbii și unde se spune că ar fi și lucrat efectiv în tâmplărie (o meserie de care era pasionat).

Țarul nu a fost într-o vizită oficială la Godalming, dar a trecut prin oraș și a și înnoptat pentru o seară la hanul Kings Arms (în prezent Kings Arms & Royal Hotel, de pe High Street).

Istoria hanului ├«n care a ├«nnoptat ╚Ťarul

Acest han, care este atestat documentar din 1358, a fost frecventat ╚Öi de alte nume celebre cum ar fi Regele Henric al VIII-lea ╚Öi Amiralul Nelson, ╚Ťarul Alexander I al Rusiei, regele Leopold al Belgiei ╚Öi al╚Ťii. Aici au fost caza╚Ťi ╚Öi prizonierii francezi din timpul r─âzboaielor napoleonice. Mai mult, ├«n acest han au stat ╚Öi oameni din categorii mai pu╚Ťin favorizate, precum cei care mergeau spre porturile de ├«mbarcare, urm├ónd s─â fie deporta╚Ťi ├«n Australia. C─âl─âtoria celor condamna╚Ťi avea un singur sens (din Anglia ├«n Australia), f─âr─â dreptul de a reveni ├«n regat.

Cl─âdirea principal─â a hotelului, ├«n forma actual─â, din c─âr─âmid─â ro╚Öie, albastr─â ╚Öi neagr─â, a fost construit─â ├«n 1753, dar o parte din mobilier este de pe vremea c├ónd Petru cel Mare ╚Öi suita sa au fost caza╚Ťi acolo pentru o noapte.

Hanul a fost cunoscut pentru mult─â vreme drept ÔÇ×MoonsÔÇŁ (dup─â numele familiei care l-a avut ├«n proprietate pentru mai mult de 50 de ani).

Motivul pentru care Petru cel Mare ╚Öi toat─â suita sa au ├«nnoptat la Godalming este foarte simplu. Acesta se afl─â cam la jum─âtatea distan╚Ťei dintre Londra ╚Öi Portsmouth, iar c─âl─âtoriile din acele vremuri, ├«n cale╚Öti trase de cai, nu permiteau acoperirea unor distan╚Ťe prea mari pe drumuri care, se ├«n╚Ťelege, erau ├«ntr-o stare precar─â. Ast─âzi, aceea╚Öi distan╚Ť─â se poate face cu ma╚Öina pe autostrada A3 ├«n circa dou─â ore, ├«n func╚Ťie de traficul din Londra, unul dintre cele mai aglomerate ora╚Öe ale lumii.

O not─â de plat─â veche de trei secole

├Än documentele istorice ale vremii sunt consemnate detalii interesante ├«n leg─âtur─â cu ╚Öederea de o noapte din martie 1698 a lui Petru cel Mare ╚Öi a suitei sale la Kings Arms. ├Än timpul acestei scurte perioade, delega╚Ťia a avut un consum consistent, care poate fi descris chiar ca apetisant, a╚Öa cum rezult─â din tabelul de mai jos.

├Änregistr─ârile au fost consemnate de Humphrey Wanley ├«ntr-o scrisoare datat─â 3 mai 1698 c─âtre Dr. Arthur Charlett de la University College din Oxford. ├Än volumul A Guide to the Parish Church of St. Peter and St. Paul in the Town of Godalming se men╚Ťioneaz─â c─â originalul se afl─â la Biblioteca Bodleian din Oxford. Istoria acelei ╚Öederi poate fi citit─â ╚Öi pe peretele din dreapta de la intrarea ├«n actualul hotel, iar meniul este prezentat ├«n pictura mural─â.

De remarcat c─â 13 persoane au participat direct la cele dou─â mese, dar au mai fost hr─ânite ├«nc─â alte opt persoane din suit─â, ├«n total, a┼čadar, 21 de persoane. Se poate constata u╚Öor c─â discut─âm despre o consuma╚Ťie serioas─â, ├«n care alimentele au fost stropite din bel╚Öug cu vinuri ╚Öi ╚Ťuic─â/rachiu.

├Än Londra, aceast─â impresionant─â delega╚Ťie (ÔÇ×Marea Ambasad─âÔÇŁ, cum a mai fost denumit─â) a fost cazat─â ini╚Ťial la John Evelyn (scriitor), care i-a descris ca fiind ÔÇ×un grup ur├ót pur ╚Öi simpluÔÇŁ. Se pare c─â Evelyn a fost corect cu aceast─â descriere pu╚Ťin m─âgulitoare, pentru c─â, dup─â unele cercet─âri f─âcute de istorici, nota de plata a lui Petru cel Mare ╚Öi a suitei sale la hanul Kings Arms a r─âmas neachitat─â. Pentru trei secole!

Acest text este un fragment din articolul ÔÇ×Petru cel Mare ╚Öi datoria nepl─âtit─âÔÇŁ, publicat ├«n num─ârul 242 al revistei Historia, disponibil ├«n format digital pe paydemic.com.

Alexandru M. T─éNASE, PhD, este autor independent ╚Öi fost Associate Director, Senior Banker la BERD ╚Öi consilier la FMI. Mihai R─âdoi este director al unui fond de investi╚Ťii specializat ├«n Europa de Est ╚Öi fost director executiv al Anglo-Romanian Bank, Londra, ╚Öi anterior al BFR Bank, Paris. Acestea reprezint─â p─ârerile personale ale autorilor ╚Öi nu cele ale vreunei institu╚Ťii citate (inclusiv, dar nu limitat la, ale FMI ╚Öi BERD). Analiza ╚Öi datele sunt bazate pe informa╚Ťiile existente la ├«nceputul lunii februarie 2022.

