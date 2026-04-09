Cum trata Evul Mediu oamenii între două sexe (intersex sau hermafroditi)?

În Occidentul medieval, identitatea nu era un construct flexibil, ci o necesitate administrativă. Fiecare individ trebuia să aparțină unei categorii clare: bărbat sau femeie. Legea funcționa pe această distincție, la fel și moștenirea, căsătoria sau responsabilitatea penală.

Istoricul Irina Metzler arată intr-un articol fascinant intitulat Hermaphroditism in the Western Middle Ages: Physicians, Lawyers and the Intersexed Person, că, în mod paradoxal, dreptul medieval oferea o anumită marjă de alegere. Un individ intersex putea, în anumite condiții, să opteze pentru sexul cu care se identifica. Dar această libertate era, de fapt, strict condiționată.

Alegerea nu era un drept identitar, ci o obligație socială. Odată făcută, devenea definitivă. Orice abatere era suspectă — nu de instabilitate personală, ci de devianță morală.

În acest cadru, problema nu era ambiguitatea corpului, ci ambiguitatea comportamentului.

Frica reală: nu anatomia, ci deviația

Pentru juriști și teologi, adevărata amenințare nu era existența unor corpuri „neobișnuite”, ci posibilitatea ca acestea să submineze ordinea sexuală. Mai exact, teama majoră era legată de comportamente sexuale considerate deviante, în special cele homosexuale.

Societatea medievală nu avea un concept de identitate de gen, dar avea o obsesie pentru normă. Iar norma era simplă: relația legitimă exista doar între bărbat și femeie.

Spre deosebire de intervențiile moderne — unde sexul este adesea stabilit la naștere de părinți și medici — în Evul Mediu, persoana intersex avea, teoretic, posibilitatea de a-și alege sexul. Însă această alegere venea cu constrângeri clare:

odată ales un sex, trebuia menținut

orice abatere putea duce la acuzații de comportament homosexual și sancțiuni legale

De aceea, după cum subliniază Miri Rubin, orice alegere făcută de o persoană intersex trebuia să se înscrie într-un model heterosexual strict. Nu exista loc pentru ambiguitate în practică, chiar dacă ea exista în corp.

În unele cazuri, sexul era atribuit la naștere. Filosoful Michel Foucault notează că nașul stabilea sexul copilului la botez. La maturitate, individul putea decide dacă păstrează această identitate sau o schimbă — dar decizia finală devenea definitivă.

În plus, dacă persoana intersex nu își putea îndeplini „datoria conjugală”, partenerul avea dreptul să anuleze căsătoria.

Pedepsele pentru abatere puteau fi extreme. În 1281, o persoană intersex din Alsacia a fost orbită după ce a încercat să forțeze o altă femeie să întrețină relații sexuale — accentul fiind pus pe faptul că o femeie „acționa ca un bărbat”.

Această rigiditate producea situații absurde: o persoană putea avea trăsături ambigue, dar era obligată să adopte un rol social clar — și să rămână fidel lui până la moarte.

Biserica și imperativul unității

Dacă legea încerca să administreze problema, Biserica încerca să o rezolve teologic.

Pentru dreptul canonic, esențială era capacitatea de a consuma căsătoria și de a procrea. Ambiguitatea biologică devenea astfel o problemă practică: poate această persoană să îndeplinească rolul conjugal?

Teologul Peter the Chanter oferă un răspuns pragmatic si sever la inceputul secolului al XIII-lea

„Nu va exista relație între bărbați sau între femei, ci doar între bărbat și femeie… Biserica permite hermafroditului să folosească organul de care este mai atras… dar dacă nu reușește, trebuie să rămână celibatar pentru a evita păcatul.”

Nu era o concesie, ci o limitare. În logica medievală, imposibilitatea de a te încadra în normă nu genera o nouă categorie — ci excludere. În viziunea Bisericii, la fel ca în cea a legii, un singur sex trebuia să prevaleze. Problema nu era doar biologică, ci una de ordine socială și morală.

Corpul ca „monstru”: imaginarul colectiv

Credit foto: Luvru Hermafroditus adormit, credit foto Gian Lorenzo Bernini - Pierre-Yves Beaudouin Wikipedia CC BY-SA 3.0