22 martie 1917, Răcăciuni. Regele Ferdinand, împreună cu generalul Alexandru Averescu, în fața combatanților din Divizia a 8-a (© Mareșal Alexandru Averescu, Notite zilnice din războiu (1916-1918), Editura Cultura Națională, 1935, p 146.)

Cum a fost perceput în epocă discursul Regelui Ferdinand ținut în fața soldaților la Răcăciuni

📁 Primul Război Mondial

În perioada 22-23 martie stil vechi/4-5 aprilie stil nou, regele Ferdinand, însoțit de principele Barbu Știrbei și de generalul Alexandru Averescu, au efectuat o vizită în zona frontului. Etapele vizitei sunt relatate în ziarul „Mișcarea” din data de 29 martie 1917 și în „Notițe zilnice din războiu (1916-1918)”, scrise de generalul Alexandru Averescu.

În cadrul acestei vizite, în zona de refacere, la Răcăciuni, regele Ferdinand a rostit discursul prin care se promitea soldaților pământ și drept de vot. Arhivele Naționale ale României prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, unele aspecte legate de felul în care acest discurs a fost perceput în epocă.

După cum se poate observa din imaginile de mai jos, textul discursului se află în jurnalul reginei Maria. În data de 24 martie/6 aprilie 1917, ea scria în jurnal:

Nando (regele Ferdinand -n.r.) s-a întors de pe front foarte mulțumit. A ținut trupelor un discurs despre răsplata de după război, spunând că trebuie să li se dea pământ mai mult, ca recompensă pentru că au apărat țara atât de bine. A revenit cu impresii bune și îmbucurătoare de pe front, unde a găsit spitalele în stare excelentă”.

Asupra promisiunilor făcute de regele Ferdinand se oprește și generalul Alexandru Averescu. În data de 22 martie 1918, el nota:

După amiază (masa a fost luată în vagon) am mers la cele două Divizii în refacere, a 8-a la Răcăciuni și a 1-a la Negri. După revistă și defilare, în fiecare loc, Regele a pus a se strânge trupa în careu și a ținut o cuvântare cam la fel. În rezumat, după o introducere în care arată mulțumirile sale pentru bravura desfășurată în trecut și nădejdea ce se pune în bravura viitoare, prin care se va izbuti a se libera țara de dușmani, a dat soldaților făgăduiala că pământul pentru care luptă va fi al lor. Cuvântarea, deși într-un mediu exclusiv militar, avea în partea ei finală un caracter eminamente politic” (Mareșal Alexandru Averescu, Notițe zilnice din războiu (1916-1918), Editura Cultura Națională, 1935, p. 146). După cum se poate observa din text, generalul Alexandru Averescu, vorbește despre două discursuri cu un conținut asemănător, primul fiind cel de la Răcăciuni.

Textul acestui discurs a fost publicat în presă. S-a făcut cunoscut opiniei publice și faptul că în decembrie 1916, regele Ferdinand a arătat în Parlament că reformele agrară și electorală trebuie înfăptuite. Mulți dintre soldați nu erau, însă, știutori de carte. Un astfel de angajament, luat în fața trupelor, avea rolul de a-i motiva înaintea preconizatelor lupte cu caracter ofensiv și de a preîntâmpina răspândirea ideilor bolșevice în rândul trupelor noastre.

Referindu-se la acest discurs ținut în fața trupelor ce se aflau în zona de refacere, prin care regele făgăduia soldaților acordarea dreptului de vot și împroprietărirea, căpitanul Mihail Văgăonescu arata că „trupa în urale nesfârșite a primit cuvântarea regelui”. Entuziasmul declanșat în rândul combatanților de vestea înfăptuirii acestor reforme nu poate fi contestat. Incontestabilă este și capacitatea acestora de a înțelege dificultățile pe care le presupunea aplicarea acestora după cum rezultă din cele consemnate tot de Mihail Văgăonescu, în data de 4 iulie: „este vreme de citit și explicat pe înțelesul trupei ce este votul universal și exproprierea votată zilele acestea de Parlamentul din Iași, de unde ni s-a trimis chiar textul Constituției modificate în această privință. Se citesc slovă cu slovă sensul votului și exproprierii votate și văd cum încrețesc fruntea înțelegătorii când aud că au fost deputați care au votat contra împroprietăririi sau s-au abținut de la vot [....] La masă și prin adăposturi nu se vorbește acum între soldați decât despre drepturile ce li s-au dat și auzi când și când câte unul zicând «Dar dacă nu e pământ boeresc în satul meu, de unde să-mi dea, dar dacă la vot o merge tot cu rachiu și cu ciomăgeală, ce folos de vot....» iar alții răspund: «Deocamdată să vedem noi să răușim (sic!) la votul de la Mărăști și Momâia, căci celelate voturi le-om îndrepta noi prin sate când ne-om întoarce acasă, căci doară ursul nu joacă de voie!!!»” (Văgăonescu, Mihail, Viața în război. Însemnări zilnice de pe front 1916-1918, București, Editura Casei Şcoalelor, 1925, pp. 224, 255).

Discursul Regelui Ferdinand ținut în fața soldaților la Răcăciuni face parte din expoziția „Din tezaurul Arhivelor Naționale”, care poate fi vizitată gratuit de luni până vineri, între orele 9.00-16.00, la sediul central al Arhivelor Naționale ale României, bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București.

Foto sus: 22 martie 1917, Răcăciuni. Regele Ferdinand, împreună cu generalul Alexandru Averescu, în fața combatanților din Divizia a 8-a (© Mareșal Alexandru Averescu, Notite zilnice din războiu (1916-1918), Editura Cultura Națională, 1935, p 146.)

