Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Desen reprezentând castelul medieval de pe dealul Huntingdon, din Anglia. Desen de Jon Cane (© World History Encyclopedia CC BY-NC-SA)

Cînd Istoria face un salt înapoi

📁 Istorie Medievală Universală
Autor: Ion Cristoiu

G.M. Trevelyan în a sa Istorie ilustrată a Angliei descrie sintetic prăbușirea civilizației romane după venirea anglo-saxonilor.

Iată că-i posibilă o revenire a Istoriei într-un trecut anterior al civilizației. Și pentru că a fost distrusă civilizația predecesoare, și pentru că nou veniții sînt cu mult în urma înaintașilor:

Orașele și vilele romane au fost distruse aproape în întregime. Primii anglo-saxoni nu locuiau în orașe. Ei nu aveau instincte negustorești, decît pentru a vinde sclavi peste mare, iar după ce au dobîndit terenuri bune de cultivat, în interiorul insulei, și-au pierdut vechile obiceiuri de oameni ai mării. Cele mai civilizate dorințe ale lor erau să se așeze în mari «tîrguri» rurale și să cultive solul în sistemul «cîmpului deschis» al agriculturii sătești. Aceasta avea să fie temelia sănătoasă a noii civilizații engleze. Conduși de acest instinct, ei au început îndată să își dureze case de lemn, grupate în jurul conacului de lemn al stăpînului. Pereții erau făcuți din trunchiurile cojite ale copacilor din pădure, așezate vertical unul lîngă altul, căci lemn se găsea din belșug și ei nu se dădeau în lături de la muncă. Așa fuseseră făcute locuințele în care trăiseră dincolo de mare. Le plăcea mirosul familiar și netezimea pereților din stejar descojit, mai mult decît frumoasele ville și case de oraș, înzestrate cu toate cele necesare, pe care le-ar fi putut ocupa după plac odată îngropate cadavrele foștilor proprietari.

Se afirmă cu cea mai mare certitudine că «nu se cunoaște vreun caz în care saxonii să fi locuit într-o villa romană». Timpul și hîrlețul vor scoate la iveală astfel de cazuri, dar este foarte puțin probabil ca ele să fie numeroase. Atît în orașe, cît și în ville, noii veniți au manifestat aceeași repulsie față de a trăi sau de a lăsa pe altcineva să trăiască în interiorul unor ziduri de piatră.” (G.M. Trevelyan, Istoria ilustrată a Angliei, în românește de Florica-Eugenia Condurachi și Dan Hurmuzescu, Editura Științifică, București, 1975).

Foto sus: Desen reprezentând castelul medieval de pe dealul Huntingdon, din Anglia. Desen de Jon Cane (© World History Encyclopedia CC BY-NC-SA)

Mai multe pentru tine...
Cum a fost cucerită Anglia de către normanzi jpeg
Cum a fost cucerită Anglia de către normanzi
Anglo saxonii, invadatorii creatori de literatură jpeg
Anglo-saxonii, invadatorii creatori de literatură
Originile monarhiei britanice – Regii anglo saxoni jpeg
Originile monarhiei britanice – Regii anglo-saxoni
București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie Urbană
Furtul de 30 de milioane de la magazinul „Empire” de pe Calea Victoriei
index webp
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a apărut centura de castitate? Știați că a existat una pentru bărbați?
Alexandru cel Bun, portret realizat de Albin Stănescu (foto: Arhiva personală Dodo Niță)
📁 Istorie Medievală Românească
Alexandru cel Bun – domnitorul Moldovei cu patru soții. Cum a ajuns să se căsătorească cu propria mătușă
index png
📁 Istorie Medievală Românească
O istorie mai puțin cunoscută a românilor. Expedițiile de jaf și pradă ale voievozilor români
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
📁 Biografii
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
Ministrul de Externe al Japoniei, Mamoru Shigemitsu, semnează capitularea Japoniei, la bordul navei USS Missouri, în fața generalului american Richard K. Sutherland, la 2 septembrie 1945 (© Naval Historical Center Photo # SC 213700)
📁 Al Doilea Război Mondial
2 septembrie 1945: Capitularea Japoniei - sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial
Cum au făcut față soldații lui Alexandru cel Bun puternicilor cavaleri teutoni? jpeg
📁 Istorie Medievală Românească
Cum au făcut față soldații lui Alexandru cel Bun puternicilor cavaleri teutoni?
Judith and Holofernes jpg
📁 Istoria Religiilor
53 de personaje biblice confirmate de arheologie
Popesses 16 18th jpg
📁 Istoria Religiilor
Cel mai mare mister al Bisericii Catolice. Legenda Papesei Ioana, între fabulaţie şi istorie ascunsă