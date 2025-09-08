Cînd Istoria face un salt înapoi

G.M. Trevelyan în a sa Istorie ilustrată a Angliei descrie sintetic prăbușirea civilizației romane după venirea anglo-saxonilor.

Iată că-i posibilă o revenire a Istoriei într-un trecut anterior al civilizației. Și pentru că a fost distrusă civilizația predecesoare, și pentru că nou veniții sînt cu mult în urma înaintașilor:

„Orașele și vilele romane au fost distruse aproape în întregime. Primii anglo-saxoni nu locuiau în orașe. Ei nu aveau instincte negustorești, decît pentru a vinde sclavi peste mare, iar după ce au dobîndit terenuri bune de cultivat, în interiorul insulei, și-au pierdut vechile obiceiuri de oameni ai mării. Cele mai civilizate dorințe ale lor erau să se așeze în mari «tîrguri» rurale și să cultive solul în sistemul «cîmpului deschis» al agriculturii sătești. Aceasta avea să fie temelia sănătoasă a noii civilizații engleze. Conduși de acest instinct, ei au început îndată să își dureze case de lemn, grupate în jurul conacului de lemn al stăpînului. Pereții erau făcuți din trunchiurile cojite ale copacilor din pădure, așezate vertical unul lîngă altul, căci lemn se găsea din belșug și ei nu se dădeau în lături de la muncă. Așa fuseseră făcute locuințele în care trăiseră dincolo de mare. Le plăcea mirosul familiar și netezimea pereților din stejar descojit, mai mult decît frumoasele ville și case de oraș, înzestrate cu toate cele necesare, pe care le-ar fi putut ocupa după plac odată îngropate cadavrele foștilor proprietari.

Se afirmă cu cea mai mare certitudine că «nu se cunoaște vreun caz în care saxonii să fi locuit într-o villa romană». Timpul și hîrlețul vor scoate la iveală astfel de cazuri, dar este foarte puțin probabil ca ele să fie numeroase. Atît în orașe, cît și în ville, noii veniți au manifestat aceeași repulsie față de a trăi sau de a lăsa pe altcineva să trăiască în interiorul unor ziduri de piatră.” (G.M. Trevelyan, Istoria ilustrată a Angliei, în românește de Florica-Eugenia Condurachi și Dan Hurmuzescu, Editura Științifică, București, 1975).

Foto sus: Desen reprezentând castelul medieval de pe dealul Huntingdon, din Anglia. Desen de Jon Cane (© World History Encyclopedia CC BY-NC-SA)

