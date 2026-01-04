Câți șoferi existau în România anului 1935?

Primele permise de conducere din România au fost obținute în urma unor examene încă din anul 1907. La nivelul anului 1935, conform presei din epocă, în România Mare existau 200.000.

„În baza paragrafului 39 al regulamentului circulației s-au desființat cursurile existente în 12 orașe ale țării, urmând să se deschidă școli oficiale, după modelul celor existente în Capitală. Guvernul s-a văzut nevoit să ia aceste măsuri în vederea marii dezvoltări pe care a luat-o automobilul. Până astăzi, există în întreaga țară 200.000 persoane care au obținut permis de conducere, de plăcere sau pentru exercitarea meseriei. Puține dintre ele sunt pregătite însă cum trebuie, din punct de vedere teoretic și practic. Prin înființarea școlilor de șoferi se vor preîntâmpina în viitor cazurile acestea”, scria ziarul Tempo, la 8 ianuarie 1935, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

În anul 1935, în România erau înregistrate 36.286 de mijloace motorizate, autoturismele fiind cele mai iubite de către cumpărători. Erau 23.233 de unități la nivelul întregii țări. Transportul în comun făcea pași importanți și existau 2.803 autobuze. Transportul de mărfuri era deservit de un număr 6.031 de camioane. Creșterea consumului de carburanți a dus și la înmulțirea numărului de cisterne și s-a făcut un salt față de anul anterior de la 220 la 250 de mașini specializate.

Agricultura, domeniu cam neglijat de către cei puternici fiindcă nu aduce glorie în era voturilor, a început să se modernizeze prin cele 900 de tractoare existente în 1935, parcul crescând de la 861 de unități în anul precedent. Cele mai multe mijloace motorizate erau concentrate în Ilfov, adică în orașul București, cele 12.218 autovehicule ducând la o dirijare a fluxului de petrol spre colosul demografic ce se contura în Câmpia Română.

În ceea ce privește originea autovehiculelor din România anului 1935, 26.620 erau de origine americană. Existau 2.803 autobuze, dintre care 2.511 erau aduse din SUA. Situația la tractoare era asemănătoare, 812 fiind de peste ocean.

Foto sus: E xcursie cu automobilul în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

