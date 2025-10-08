Când s-a format Beringia, podul terestru care conecta cândva Asia de Alaska?

Beringia (podul terestru Bering, care conecta cândva Asia de Alaska – n.r ), s-ar fi format mult mai târziu în timpul ultimei ere glaciare decât se presupunea anterior, reducând astfel perioada în care oamenii ar fi putut migra spre Americi, conform unui studiu recent.

Podul terestru ar fi existat în jur de acum 35.000 de ani, înainte de perioada cea mai rece a ultimei ere glaciare, cunoscută sub numele de maximul glaciațiunii (LGM – Last Glacial Maximum). Această concluzie este în acord cu unul dintre cele mai vechi situri de activitate umană datate cu acuratețe în Americi — urmele de pași vechi de 23.000 de ani descoperite în Parcul Național White Sands din New Mexico, conform studiului citat de Live Science.

Pământul trece regulat prin cicluri în care suprafața sa este acoperită de mai mult sau mai puțin gheață. În perioadele de vârf ale fiecărei glaciațiuni, nivelul mării scade, deoarece o mare parte a apei planetei se transformă în calote glaciare uriașe. La sfârșitul acestor perioade reci, odată cu creșterea temperaturilor, ghețurile se topesc și nivelul mării crește.

Cercetări anterioare au arătat că în timpul LGM, podul terestru Bering a permis animalelor precum mamuții și caii să migreze între Asia și Americi. O înțelegere mai precisă a momentului în care acest pod a fost deasupra nivelului mării ar putea ajuta la elucidarea modului și perioadei în care oamenii au migrat pentru prima dată în Lumea Nouă.

Lucrări anterioare arătau că nivelul global al mării era cu aproximativ 130 de metri mai scăzut în timpul LGM, între 26.500 și 19.000 de ani în urmă, a declarat Jesse Farmer, profesor asistent la School for the Environment din cadrul Universității din Massachusetts Boston și coautor al unui nou studiu despre podul terestru, pentru Live Science.

Acest lucru i-a determinat pe cercetători să estimeze că podul terestru Bering a fost deasupra nivelului mării începând cu aproximativ 70.000 de ani în urmă, a mai spus el.

Totuși, existau două indicii care sugerau că imaginea completă a podului Bering nu era încă clară. În primul rând, „nu este posibil să cunoaștem nivelul mării cu precizie din acea perioadă,” a spus Farmer.

În al doilea rând, „în acest caz, nu ne interesează media globală, ci specific Strâmtoarea Bering!, a adăugat Farmer. Latitudinile înalte, cum este regiunea Strâmtorii Bering, erau relativ aproape de zonele unde se formau calotele glaciare. Greutatea gheții ar fi apăsat asupra uscatului, ridicând nivelul local al mării.

De fapt, într-un studiu publicat în 2023 în revista PNAS, Farmer și colegii săi au arătat că podul terestru Bering ar fi fost acoperit de ape între 46.000 și 35.700 de ani în urmă, ceea ce înseamnă că nu a fost disponibil pentru traversări terestre decât după această perioadă. Datele provenite din sedimente oceanice au arătat că nutrienți specifici Oceanului Pacific au început să pătrundă în Oceanul Arctic în acea perioadă, cea mai probabilă explicație fiind că Strâmtoarea Bering era deschisă atunci.

Cine ar fi putut face călătoria către Lumea Nouă?

Aceste descoperiri arată că podul terestru Bering s-ar fi redeschis abia cu aproximativ 10.000 de ani înainte de vârful ultimei ere glaciare, cu mult mai târziu decât se credea anterior. O întrebare importantă la care se poate răspunde astfel este: care linii umane - specia noastră sau rudele noastre dispărute - ar fi putut face călătoria către Lumea Nouă?

„Apariția târzie a podului susține ideea că doar oamenii complet moderni au făcut pentru prima dată călătoria spre continentul nord-american”, a declarat Ian Buvit, un arheolog independent care nu a participat la cercetare, pentru Live Science.

„Neanderthalienii și denisovanii, celelalte două specii de hominizi cunoscute că au locuit în părți din Siberia, erau deja dispăruți sau în pragul dispariției în acea perioadă în Asia de nord-est”, a adăugat Buvit.

În plus, analizele fosilelor unor animale preistorice de până la 46.000 de ani din Eurasia și Americi - cum ar fi mamuți, bizoni, lei și urși - susțin ideea că podul terestru Bering a fost deschis mai târziu decât se credea, mult mai aproape de LGM. Modelele computerizate ale migrațiilor acestor creaturi, bazate pe distribuția fosilelor, au sugerat că podul terestru era închis în perioada indicată de studiul din 2023.

Deși Beringia ar fi putut deveni accesibilă mai târziu decât se credea, Farmer a subliniat că oamenii preistorici ar fi putut totuși ajunge în Americi cu ajutorul bărcilor, așa cum s-a întâmplat și cu migrațiile timpurii spre Australia și Noua Guinee.

„Orice migrație umană în Americi înainte de 40.000–35.000 de ani ar fi necesitat ambarcațiuni și abilitatea de a naviga în ocean deschis,” a spus Buvit.

Foto sus: Beringia, în urmă cu 8.000 de ani (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...