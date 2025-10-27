Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Casa Presei Libere, fosta Casa Scânteii Sursa falco Pixabay (1) jpg

Buncărul secret ascuns sub Casa Scânteii

📁 Comunismul in România
Autor: Daniel Guţă

În anii ’50, Casa Scânteii devenise un obiectiv turistic pentru grupurile de elevi și muncitori care erau aduși în vizită în Capitală. Multe dintre spațiile imensului complex tipografic rămâneau însă ascunse publicului.

Printre spațiile interzise se numărau numeroasele încăperi și culoare subterane, dar și un adăpost anti-bombardament imens, menit să găzduiască o tipografie de urgență, pentru a garanta continuarea publicării ziarelor comuniste în cazul în care regimul ar fi fost răsturnat.

„Locul ales pentru acest scop a fost subsolul aripii D a clădirii Scînteia. Există, de fapt, două subsoluri, unul deasupra celuilalt (I și II). Locul este extrem de potrivit, deoarece subsolul II se află la aproximativ 20 de metri sub nivelul solului, iar grinzile care susțin cele două subsoluri sunt blindate cu plăci de oțel la exterior și încorporate în cadrul de stâlpi din beton armat care preiau sarcina întregii clădiri”, arăta un raport secret al Agenției Centrale de Informații (CIA), din 1963.

Casa Scânteii. Foto: Scînteia
Casa Scânteii. Foto: Scînteia

Întregul sistem era strict secret, iar puțini dintre muncitorii din clădire cunoșteau existența lui.

Accesul către subsoluri era posibil prin cele două lifturi ale aripii D, dar și prin unele scări (a căror utilizare era interzisă). Spațiul subteran era conectat la două tuneluri pentru evacuare de urgență, care porneau din subsol, fiecare ramificându-se în două ieșiri acoperite și bine camuflate.

„Toate ușile care duc în adăpost sunt blindate și pot rezista armelor antitanc convenționale (au fost efectuate teste practice înainte de instalarea ușilor). Cel mai vulnerabil punct al adăpostului este tunelul de urgență care duce din aripa D spre partea din față a clădirii; chiar și această ieșire, însă, este calculată să reziste la o lovitură directă a unei bombe de cinci tone”, arăta serviciul de informații al SUA.

Casa Scânteii. Foto: Arhitectura, Schiță din anii 50
Casa Scânteii. Foto: Arhitectura, Schiță din anii 50

Adăpostul era dotat cu un generator electric, dușuri, toalete, dormitoare, birouri și săli de comandament pentru conducătorii apărării civile ai clădirii.

„Curentul electric al adăpostului este furnizat de stația de transformare ‘T-3’ a clădirii, dar prin apăsarea unui buton se poate trece la curentul furnizat de propriul generator al adăpostului. Apa este furnizată dintr-un puț adânc de 210 metri, echipat cu un motor de 40 kW, care asigură 60 metri cubi pe oră. Apele uzate din adăpost sunt evacuate în sistemul municipal, în care sunt împinse cu ajutorul unei pompe speciale”, adăuga raportul secret.

Întregul sistem de ventilație era acționat electric, sursa de curent fiind într-o cameră specială din adăpost. Tot acolo se afla și o instalație de rezervă manuală, folosită în caz de întrerupere a curentului electric.

„Aceasta este compusă dintr-un număr de biciclete conectate la un ax unic fixat într-un loc, astfel încât, prin pedalare, se poate genera suficient curent pentru funcționarea sistemului de ventilație”, arăta raportul.

