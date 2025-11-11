Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Biblia de la București (© Arhivele Naționale ale României)

Biblia de la București (1688). Prima Biblie în limba română

📁 Carte

La inițiativa domnitorului Șerban Cantacuzino (1678-1688), un spirit luminat și cultivat, în 1688 a fost tipărită integral prima Biblie în limba română.

Deși în acea perioadă limba slavonă era încă folosită în biserică și administrație, voievodul a înțeles că unitatea de limbă și credință este esențială pentru consolidarea identității poporului român, astfel că a inițiat realizarea unei ediții integrale a Bibliei – Vechiul și Noul Testament –, la care au lucrat mai mulți traducători, folosind mai multe ediții străine, traduceri anterioare parțiale în special din limba greacă. Este cunoscut faptul că la traducere au colaborat călugărul Germano din Niş, fraţii Radu şi Şerban Greceanu, Mitrofan episcopul Huşilor şi, probabil, stolnicul Constantin Cantacuzino, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a României.

Biblia de la București a fost tipărită în tipografia domnească organizată de Șerban Cantacuzino (șef al atelierului de tipărire fiind episcopul Mitrofan). Tipărirea a început la 5 noiembrie 1687 și s-a încheiat (primele două tiraje) la 10 noiembrie 1688, anul morții domnitorului.

Biblia de la București (© Arhivele Naționale ale României)
Biblia de la București (© Arhivele Naționale ale României)

La Arhivele Naționale ale României se păstrează un exemplar al volumului „Biblia adecă Dumnezăiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament”, tipărit în limba română cu litere chirilice. Cartea are 933 file nenumerotate, fiind realizată din hârtie cu filigran, tipărită cu negru și roșu pe două coloane. În interiorul volumului se găsesc numeroase frontispicii, litere decorative și viniete, fila de titlu are chenar floral negru, iar pe verso este tipărită stema lui Șerban Cantacuzino. Cartea are scoarțe de lemn îmbrăcate în piele. Coperta prezintă un chenar dublu cu elemente florale, patru medalioane aurite încadrează scena centrală „Răstignirea”.

