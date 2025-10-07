Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Avram Goldenberg (© Arhivele Naționale ale României, fond Institutul de Studii Istorice și Social-Politice-Fototeca-Portrete, fotografia V1)

Atentatul asupra lui Alexandru Vaida Voevod

📁 Istorie contemporană

În data de 5 octombrie 1929, Avram Goldenberg (în unele documente apare ca Goldemberg), un tânăr militant comunist, a încercat să-l asasineze pe Alexandru Vaida Voevod, care în acel timp ocupa funcția de ministru de Interne.

Cu privire la acest incident omul politic național țărănist consemnează, în memoriile sale:

Plecând pe la 3 p.m. de la Ministerul de Interne, cu Ionel Gașpar, când mașina coti la dreapta, ieșind pe poartă, un tânăr evreu trase o împușcătură asupra mea. Era atât de aproape încât cartușul gol căzu în mașină. Eu întinzând arătătorul spre atentator, râsei ironic. Gestul spunea: «nu ai nimerit»”.

După ce a așteptat mai bine de trei ore pe trotuar, în fața clădirii în care își avea sediul Ministerul de Interne, Avram Goldenberg, ținând revolverul în mâna stângă, s-a intimidat și atentatul nu a reușit. Tânărul anarhist a fost prins imediat, a fost anchetat și a făcut închisoare alături de alți militanți ai mișcării comuniste, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Alexandru Vaida Voevod (© Arhivele Naționale ale României, BV-F-00157-22-358)
Alexandru Vaida Voevod (© Arhivele Naționale ale României, BV-F-00157-22-358)

După 23 august 1944, Avram Goldenberg, membru al Partidului Comunist Român, a publicat o serie de articole și lucrări din domenii variate, de la publicistică la memorialistică și literatură cu caracter istoric și propagandistic. Din punct de vedere psihologic, interesant este faptul că autorul a ales să publice sub pseudonimul A. G. Vaida. Atentatul nereușit cu urmările sale, anchetarea și închisoarea, au fost experiențe marcante ce au contribuit la descoperirea veleităților literare ale lui Avram Goldenberg.

Potrivit raportului publicat de Arhivele Naționale ale României, întocmit de anchetatorii din Iași, revolverul pe care l-a folosit pentru a atenta la viața lui Alexandru Vaida Voevod a fost furat de la tatăl său, care îl deținea în mod legal. Tânărul caracterizat ca fiind ateu, bolnăvicios, dezordonat și foarte violent, era angajat ca vânzător la o prăvălie din strada Nicolina și făcea parte din Cercul Tineretului Funcționarilor Comerciali.

Inițial, deși s-a analizat ipoteza că această încercare de asasinat a fost determinată de maniera în care a fost reprimată mișcarea grevistă de la Lupeni, la finalul raportului s-a concluzionat că „nu se poate stabili că acest atentat este o operă criminală cu caracter politic din inițiativa cercurilor comuniste locale al cărui autor material a fost Avram Goldenberg”. În ochii anchetatorilor din Iași, atentatorul, maniac din fire, și-a concretizat în acest mod „dorința de reclamă”.

Ulterior, anchetatorii din București au stabilit faptul că Avram Goldenberg a fost ajutat, de intențiile acestuia având cunoștință și alți membri ai mișcării comuniste, după cum rezultă și din articolele publicate în presa vremii. Vezi aceste articole pe pagina de Facebook a Arhivelor Naționale ale României!

Foto sus: Avram Goldenberg (© Arhivele Naționale ale României, fond Institutul de Studii Istorice și Social-Politice-Fototeca-Portrete, fotografia V1)

