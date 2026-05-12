Atelierele de prelucrare a chihlimbarului din vechea Mazovie dezvăluie o adevărată industrie meșteșugărească ascunsă

În primele secole ale erei noastre, departe de coasta baltică unde chihlimbarul se găsește în mod natural, comunitățile din Mazovia, regiune aflată în centrul Poloniei, produceau cantități mari de bijuterii din chihlimbar, lăsând în urmă urmele unui meșteșug care a ieșit la lumină doar treptat.

Arheologii au identificat până la 10 ateliere antice de prelucrare a chihlimbarului în cinci așezări. În unele dintre ele, au descoperit până la 20.000 de fragmente de chihlimbar, împreună cu mărgele și pandantive decorative, indicând o producție la scară semnificativă, informează Science in Poland.

Chihlimbarul, apreciat pentru ușurința și simplitatea cu care putea fi prelucrat, a devenit unul dintre cele mai importante materiale ornamentale din Europa. Deși este asociat cel mai frecvent cu regiunile de coastă ale Mării Baltice, dovezile arheologice arată că între secolele III și IV d.Hr., prelucrarea chihlimbarului a înflorit și în interiorul continentului.

La acea vreme, mare parte din actuala Polonie era locuită de comunități aparținând culturii Przeworsk. Cunoscute pentru meșteșugurile lor avansate, acestea au dezvoltat o producție de fier la scară largă. În vestul Mazoviei, această activitate a format așa-numitul Centru Metalurgic Mazovian, un vast complex de așezări cu urme evidente de topire a fierului.

Cercetările conduse de Adam Cieśliński de la Universitatea din Varșovia și Marcin Woźniak de la Muzeul Antic al Metalurgiei Mazoviene arată că, alături de metalurgie, se dezvolta și un alt meșteșug: prelucrarea chihlimbarului.

Săpăturile desfășurate încă din anii 1970 au scos la iveală ateliere în Biskupice, Izdebno Kościelne, Regów, Tłuste și Wierzbin.

„În lumina cercetărilor de până acum, Mazovia pare să fie cel mai mare centru de prelucrare a chihlimbarului din afara granițelor Imperiului Roman. Numeroase ateliere au fost descoperite și în Kujawy, însă amploarea producției în acest din urmă centru pare să fi fost mai redusă”, a declarat Cieśliński pentru Agenția de Presă Poloneză.

Descoperirile din ateliere acoperă toate etapele producției, de la bucăți brute de chihlimbar și piese semifinite până la obiecte complet realizate, în principal mărgele și pandantive. Diversitatea formelor indică faptul că meșteșugarii cunoșteau multiple tehnici de producție.

Cantități deosebit de mari de material au fost găsite în Biskupice și Izdebno Kościelne. Într-un singur atelier au fost descoperite peste 20.000 de fragmente de chihlimbar. Astfel de cifre sugerează că producția nu era destinată doar nevoilor locale, ci putea fi legată și de rețele comerciale mai ample.

Atelierele în sine erau modeste. De regulă, erau amplasate în bordeie, structuri mici, parțial îngropate în pământ, care ocupau doar câțiva metri pătrați.

„Chihlimbarul este un material relativ moale, astfel că prelucrarea lui nu necesita unelte complexe. Artizanii foloseau cuțite, burghie din os sau fier, precum și unelte din piatră pentru șlefuire și lustruire. Procesul de producție implica mai multe etape: modelarea inițială a bucății brute, șlefuirea și formarea, perforarea găurilor și lustruirea suprafeței”, explică Cieśliński.

Unele obiecte prezintă urme de prelucrare pe strunguri primitive, ceea ce făcea posibilă obținerea unor forme regulate și simetrice.

Una dintre întrebările-cheie rămase fără răspuns privește originea materiei prime. Depozitele naturale de chihlimbar din Mazovia sunt limitate și apar în principal în partea de nord-est a regiunii. Acest lucru sugerează că cea mai mare parte a chihlimbarului folosit în ateliere era importată.

Cele mai probabile surse sunt zonele de-a lungul coastei baltice, în special Sambia și Golful Gdańsk.

Mazovia nu era singura regiune unde se prelucra chihlimbarul. Ateliere similare au fost descoperite și în Kujawy, precum și în alte părți ale Poloniei. În unele zone, producția era de asemenea intensă, deși rareori atingea amploarea observată în Mazovia.

În regiunile bogate în chihlimbar, precum coasta baltică sau Scandinavia, urmele atelierelor sunt mult mai rare. Acest lucru poate reflecta diferențe în modul de organizare a producției sau pur și simplu stadiul actual al cercetărilor arheologice.

„Importul de chihlimbar ar fi putut fi legat de schimburile comerciale bazate pe fierul produs local. Totuși, apare o problemă cronologică importantă: majoritatea atelierelor de chihlimbar datează din secolele III-IV d.Hr., în timp ce perioada de apogeu a producției de fier pare să fi avut loc mai devreme. Prin urmare, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine relația dintre cele două fenomene”, spune Cieśliński.

Foto sus: Pepite de chihlimbar, mărgele și pandantive semifabricate din chihlimbar, descoperite recent în Polonia (© Marcin Woźniak)

