De ce mirodeniile au fost mai valoroase decât aurul și cum au schimbat gusturile

Lumea parfumurilor orientale este impregnată de istorie și tradiție. Multe parfumuri exprimă prin ingrediente farmecul Orientului. Ele surprind perfect esența acestuia, mai ales prin aromele speciale de mirodenii și notele de oud, ambergris și chihlimbar. Unele dintre ele aduc la viață chiar și rutele comerciale antice prin notele de tămâie, care te învăluie într-un văl de mister, oferind o aromă plăcută și complexă.

De asemenea, există parfumuri memorabile care amintesc de legendele Reginei din Saba (Sheba), ce a venit cu o caravană bogată la curtea regelui Solomon pentru a-i testa intelectul prin ghicitori, aducând cu ea smirnă, tămâie și mirodenii.

Parfumurile orientale au ingrediente rafinate, mirodenii unice – precum cuișoare, piper, scorțișoară, curry, turmeric, cardamom, rozmarin, dafin, cimbru, etc. Acestea sunt parfumuri senzuale, create din ingrediente atent selectate, unele chiar foarte prețioase. Asta face ca mirosul lor să fie unic și captivant.

Ele au cucerit într-adevăr inimile francezilor abia în secolul XX, când au devenit celebre și parfumurile lui Françoise Coty, pe bază de ambreină. Acest parfumier francez talentat și comerciant strălucit a creat parfumuri memorabile care se adresau pieței de lux, dar și parfumuri în sticluțe mici care aveau un preț accesibil femeilor din clasa de mijloc și clasa muncitoare. În parfumurile orientale se folosește însă un ingredient valoros "ambergris", care provine de la balene, mai exact de la cașaloți, ce are și denumirile "aurul plutitor" și "comoara mării". Acesta este deosebit de scump și de aceea numeroși chimiști au lucrat și au produs un substituit sintetic și celebra ambreină care este mai accesibilă ca preț.

Din acea perioadă, parfumurile orientale au devenit foarte populare în Europa și continuă și acum să ne încânte simțurile. Ele sunt uimitor de frumoase, se dezvăluie într-o multitudine de fațete, fiecare la fel de fascinantă.

Familia de parfumuri orientale se mândrește și cu numeroase variații, cu alte tipuri de ingrediente. De exemplu, notele orientale de vanilie și de mirodenii picante au devenit cele mai venerabile. Tutunul și lemnul de chihlimbar creează o notă de bază intensă și magnetică în parfumuri, iar smirna și uleiul de ricin aduc de fiecare fată o aură magică, exotică, misterioasă.

În anul 1980 au apărut aromele orientale lemnoase, care sunt specifice parfumurilor masculine și unisex. Apoi, la parfumuri s-au adăugat și note florale și gurmande, care erau mai intense și au cucerit inimile oamenilor de pretutindeni. Cu astfel de arome, parfumurile orientale originale au devenit pline de farmec, magie și personalitate.

Una dintre cele mai apreciate familii de parfumuri este cea oriental-vanilată. Aceste parfumuri au avut un succes imens datorită formulei unice create de Shalimar în 1925. De atunci, această familie de parfumuri vanilate a devenit emblema parfumurilor orientale și nu a mai fost niciodată contestată.

A urmat o perioadă în care, la aceste formule orientale s-au adăugat alte arome persistente – de condimente calde și mirodenii, precum: ghimbir, piper, scorțișoară. Astfel au părut parfumuri orientale picante la care magia dăinuie pentru totdeauna.

În preferințele bărbaților însă se numără parfumurile orientale lemnoase, care sunt asociate și cu nume mari din parfumerie, din alte țări, precum Franța. În ultimii ani sunt la mare căutare parfumurile orientale cu note florale și parfumurile cu arome gurmande, care sunt apreciate pentru mirosul exotic și senzual.

Parfumurile orientale cu accente gurmande, picante și aromatice, au note de: vanilie cremoasă, frișcă, ciocolată cu caramel, sosuri de fructe, praline, curmale, baclava, prăjitură cu miere și fistic, cremă de lapte și alte dulciuri sau produse de patiserie cu vanilie. Acestea sunt mai fine și mai ușoare, dar totuși persistă mult timp în memorie. Majoritatea sunt renumite pentru longevitatea lor și sunt preferate în special de femei.

Parfumurile orientale au fost în mod deosebit apreciate de francezi, de aceea probabil și ei sunt interesați să creeze în viitor mai multe parfumuri care să evoce notele Orientului.

O marcă de parfumuri foarte renumită în prezent, mai ales în Dubai, este Lattafa deoarece este de lux, combină note tradiționale unice ale Orientului cu note moderne. Aceste produse au compoziții intense și persistente, exprimă luxul și căldura ingredientelor exotice, și includ: parfumuri de damă, parfumuri de bărbați și parfumuri unisex. Cele mai renumite au note dulci-picante (de mango, vanilie, lapte, caramel, curmale, scorțișoară), dar și note intense (lemnoase și de condimente).