Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?

Un basorelief de piatră, cândva expus în palatul regelui asirian Sennacherib, ar putea reprezenta cea mai veche imagine cunoscută a Ierusalimului, potrivit unei cercetări recente care a stârnit dezbateri intense în rândul istoricilor și arheologilor, relateaza turismistoric.ro

Opera, care decora sala tronului din Nineveh, în apropiere de actualul Mosul (Irak), a fost distrusă în 2016 de militanții Islamic State. Totuși, fotografiile, desenele și documentațiile arheologice realizate anterior au permis specialiștilor să reanalizeze scena și să propună o reinterpretare surprinzătoare.

Un studiu recent sugerează că relief-ul ar putea ilustra Ierusalimul în timpul campaniei asiriene din anul 701 î.Hr., ceea ce ar împinge înapoi cu peste un mileniu cea mai veche reprezentare vizuală cunoscută a orașului.

Un relief pierdut din sala tronului

Regele Sennacherib, conducător al Imperiului Neo-Asirian între 705 și 681 î.Hr., a comandat numeroase basoreliefuri monumentale pentru palatul său din Nineveh. Acestea ilustraseră campaniile militare din Orientul Apropiat și aveau rol propagandistic, glorificând puterea imperială.

Doar sala tronului conținea cel puțin 33 de panouri sculptate, reprezentând asedii și victorii din Fenicia, Filistia și Regatul lui Iuda.

O parte dintre aceste reliefuri au fost descoperite de arheologi britanici în secolul al XIX-lea și transportate la British Museum, unde pot fi admirate și astăzi – inclusiv faimoasele scene cu distrugerea cetății Lachish.

Însă nu toate au supraviețuit. Unul dintre ele, cunoscut sub numele de „Slab 28”, a rămas în Irak și a fost distrus de Islamic State. Paradoxal, pierderea sa a readus în atenție imaginile de arhivă.

O reinterpretare radicală

Cercetătorul Stephen Compton, de la University of South Africa, a reanalizat fotografiile vechi ale relief-ului și a propus o ipoteză îndrăzneață.

În loc să reprezinte orașul filistean Eltekeh, așa cum se credea anterior, scena ar putea înfățișa chiar Ierusalimul în timpul asediului din 701 î.Hr.

Dacă această ipoteză se confirmă, imaginea ar deveni cea mai veche reprezentare vizuală a orașului, cu aproximativ 1.200 de ani mai veche decât celebra Madaba Map, mozaicul bizantin din secolul al VI-lea.

Indicii istorice și simbolice

Relieful prezintă o particularitate importantă: orașul nu apare distrus, ci intact, înconjurat de armata asiriană.

Această imagine corespunde relatărilor istorice. Sursele asiriene susțin că regele Sennacherib l-a încercuit pe Hezekiah, regele lui Iuda, dar nu a cucerit Ierusalimul, afirmând că l-a „închis ca pe o pasăre într-o colivie”.

Textele biblice descriu, la rândul lor, un asediu care nu s-a încheiat cu distrugerea orașului.

Pe relief apare și o figură singulară, aflată pe o clădire, ținând un posibil simbol regal. Compton sugerează că aceasta ar putea fi chiar regele Hezekiah.

Indicii arhitecturale

Detaliile arhitecturale întăresc ipoteza. Printre acestea se numără turnuri cu console (corbelled towers), un stil rar, întâlnit și în reprezentările orașului Lachish.

De asemenea, scena pare să arate un spațiu larg între zidul orașului și o clădire importantă, posibil identificabil cu zona dintre Muntele Templului și Orașul lui David.

Scepticismul specialiștilor

Nu toți cercetătorii acceptă această interpretare.

Asiriologul Danel Kahn de la University of Haifa consideră că peisajul din relief seamănă mai degrabă cu câmpiile Filistiei decât cu relieful muntos al Ierusalimului.

El sugerează că scena ar putea reprezenta orașul Ekron, un alt centru filistean.

De asemenea, Stefan Maul de la Heidelberg University rămâne sceptic, considerând argumentele insuficiente.

Reconstruirea unui patrimoniu distrus

După înfrângerea Islamic State în 2017, arheologii au început un amplu proces de recuperare a fragmentelor din Nineveh.

Peste 8.500 de fragmente mari și aproximativ 10.000 mai mici au fost identificate. Procesul de restaurare este extrem de lent, fiecare piesă fiind curățată, catalogată și analizată înainte de o eventuală reconstituire.

O dezbatere deschisă

Dacă „Slab 28” reprezintă sau nu Ierusalimul rămâne o întrebare fără răspuns definitiv.

Cert este că basoreliefurile asiriene continuă să ofere informații esențiale despre orașele, arhitectura și conflictele lumii antice.

Dacă ipoteza se confirmă, acest relief distrus ar deveni cea mai veche imagine cunoscută a Ierusalimului – o fereastră rară către modul în care asirienii vedeau unul dintre cele mai importante orașe ale istoriei biblice.