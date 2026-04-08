Anvelopele de vară: Când este momentul potrivit pentru schimbare și cum le alegi corect

Șoferii din zonele de câmpie, precum București, Timișoara sau Constanța, pot face schimbarea cu 2-3 săptămâni mai devreme decât cei din zonele montane. Nu există o regulă universală, dar există un principiu simplu: mai bine cu o săptămână mai târziu decât cu o săptămână prea devreme. Anvelopele de vară pe gheață matinală sunt mult mai periculoase decât anvelopele de iarnă pe asfalt cald.

Ce face o anvelopă de vară diferită

Compusul de cauciuc al anvelopelor de vară este formulat să rămână stabil și aderent la temperaturi ridicate. Conține mai puțină silică decât cel de iarnă și mai mulți polimeri care rezistă la temperaturi de până la 50-60 de grade la suprafața asfaltului. Profilul este proiectat cu canale largi și drepte pentru evacuarea eficientă a apei și cu blocuri rigide pentru stabilitate în viraje la viteze mari.

Pe scurt, o anvelopă de vară pe asfalt cald frânează mai scurt, consumă mai puțin combustibil și produce mai puțin zgomot decât o alternativă all season sau de iarnă. Este alegerea corectă pentru sezonul cald, așa cum schiurile sunt alegerea corectă pentru zăpadă.

Criterii reale de alegere: dincolo de marcă

Brandul este un indicator de calitate, dar nu singurul. Eticheta energetică UE oferă 3 informații esențiale: clasa de eficiență la combustibil, de la A la E, clasa de aderență pe ud, de la A la E, și nivelul de zgomot exterior, exprimat în decibeli. O anvelopă cu clasa A la aderență pe ud poate frâna pe ploaie cu până la 18 metri mai scurt decât una cu clasa E, la o viteză de 80 km/h. Această diferență poate însemna distanța dintre un accident și o frânare reușită.

Un al doilea criteriu important este garanția de kilometraj. Unii producători oferă garanții de până la 80.000 km pentru modelele premium. Dacă împarți prețul setului la kilometrii garantați, obții costul real per kilometru, o metrică mult mai utilă decât prețul pe bucată.

Verifică întotdeauna dimensiunea omologată pentru mașina ta

Chiar și cea mai bună anvelopă de vară își pierde valoarea dacă nu este aleasă în dimensiunea corectă. Înainte de comandă, verifică dimensiunea înscrisă în cartea tehnică, pe eticheta de pe stâlpul ușii șoferului sau direct pe flancul anvelopelor montate, dacă știi sigur că sunt cele omologate. Codul complet, de tipul 205/55 R16 91V, trebuie respectat nu doar la lățime și diametru, ci și la indicele de sarcină și cel de viteză. O alegere greșită poate afecta stabilitatea mașinii, precizia vitezometrului și compatibilitatea cu jantele existente.

Indiferent de buget, cel mai important este să alegi o anvelopă cu etichetă de aderență pe ud de cel puțin clasa B. Este singurul criteriu la care nu merită să faci compromisuri, pentru că exact acesta va conta în momentul în care trebuie să frânezi de urgență pe ploaie.