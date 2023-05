5 etape importante în evoluția sloturilor

Jocurile de tip slot, recunoscute pe plan global ca slot machine (păcănele în România) au o istorie de peste 130 de ani, iar astăzi sunt unele dintre cele mai populare jocuri de cazinou. Indiferent că vorbim cazinourile stradale sau cazinourile online, majoritatea veniturilor sunt asigurate de aceste jocuri video de tip slot.

Acest tip de joc a câștigat popularitate în principal pentru că este simplu de practicat, fără reguli de învățat și urmat, fără o strategie de aplicat. Dacă ați intrat vreodată într-o sală de jocuri de cazinou sau ați accesat un casino online, cu siguranță ați văzut jocurile mecanice de tip slot, care sunt puternic colorate și cu o coloană sonoră atractivă și antrenantă. Principiul de joc e simplu: un buton sau o manetă pune în mișcare întreg mecanismul, iar rezultatul este afișat instant pe ecran.

Cine a inventat sloturile

Istoria sloturilor începe în 1887, în America. Charles Fey a fabricat primele aparate de joc și apoi le-a plasat în locurile publice cum ar fi baruri, cafenele și cluburi. Primul joc de tip slot avea o cinci tamburi cu câte 10 simboluri inspirate din pachetul de poker. Câștigurile erau date de combinațiile de cărți similare jocului de poker, iar premiile erau ridicate de la comerciant și constau în trabucuri, băuturi alcoolice, dulciuri etc. Primul slot era recunoscut și sub denumirea de One Arm Bandit.

Apariția simbolurilor

În 1891 a fost inventat primul joc de tip slot care putea face plăți automate, prilej cu care au fost introduse și primele simboluri cum ar fi potcoava și trifoiul. Simbolul BAR a apărut în 1907, când au apărut și primele sloturi cu fructe. Aceste sloturi erau recunoscute sub denumirea de Mills Liberty Bell pentru că includea și simbolul clopului libertății.

Evoluția numelui

Numele jocului a evoluat de-a lungul timpului. Primul joc mecanic a fost numit One Arm Bandit, iar din 1907 numele a fost Mills Liberty Bell, deoarece vorbim de un slot fabricat împreună cu Mills Novelty Company. Mașina originală poate fi văzută încă la Liberty Belle Saloon și Restaurant din Reno Nevada, deținut de descendența lui Fey.

În 1910, Mills Novelty Company a făcut câteva variații la mașină și a numit-o Operator bell. În anii 1930, sloturile au devenit mult mai silențioase și au început să fie numite „silent bell”. Mult mai târziu a intrat în practică denumirea de „slots”.

Tipuri de sloturi

Sloturile au evoluat de la o matrice simplă cu cinci tamburi și o linie, la jocuri video cu diferite configurații. Odată cu evoluția internetului și a cazinourilor online, sloturile au crescut puternic în popularitate, iar marii producători au fost nevoiți să inoveze de la an la an pentru a scoate noi titluri. Acum sunt folosite diferite teme, povești, multe dintre acestea inspirate din jocurile clasice de tip slot, dar și din filme, emisiuni tv, industria auto, industria muzicală, dar și din mitologii (Egiptul Antic, China Antică, Grecia Zeilor) etc.

Dincolo de diversitatea dată de aceste povești, sloturile au evoluat și din punct de vedere al configurațiilor. Astăzi există numeroase sloturi cu matrice fixă sau variabilă (Megaways).

Succesul incontestabil al sloturilor

Astăzi, sloturile se regăsesc în toate cazinourile stradale și online și se bucură de atenția a milioane de jucători. Însă nu a fost mereu așa. Cu toate că prima mașină de tip slot a apărut în anii 1880, popularitatea sloturilor a început să crească în Las Vegas, începând cu 1940, când Flamingo Hilton de la Bugsy Siegel le-a introdus în cazinou. Din America, popularitatea jocului s-a extins încet în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa, Africa, America de Sud, Asia și Caraibe.