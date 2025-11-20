Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța

Casa de licitații Christie’s a retras din vânzare un exemplar rar al primei mașini de calcul funcționale, „La Pascaline”, după ce un tribunal francez a blocat provizoriu exportul piesei, la cererea unor oameni de ştiinţă cunoscuţi la nivel mondial.

Potrivit descrierii de pe pagina Casei de licitaţii Christie's, „La Pascaline”, aflat în proprietate privată din 1942, este una dintre cele doar opt mașini autentice construite de Blase Pascal care s-au păstrat până astăzi, fiind valoroasă prin caracterul său revoluționar, pentru că reprezintă „nimic mai puțin decât prima încercare din istorie de a înlocui munca minții umane cu cea a unei mașini”.

Blase Pascal a creat instrumentul în 1642, ca o soluție pentru munca tatălui său, responsabil de o instanță care supraveghea colectarea veniturilor fiscale în nordul Franței. Filosoful și matematicianul a dezvoltat mai multe modele adaptate diverselor domenii, inclusiv pentru calcularea zecimalelor, tranzacții comerciale sau taxe. Exemplarul scos la licitație era destinat topografilor și calcula în unități precum picioare, inci și stânjeni.

„O bijuterie a patrimoniului intelectual și tehnologic al Franței”

Grupul de cercetători care a contestat licitaţia, temându-se că valoroasa invenţie ar putea părăsi Franţa, este format din personalități academice de prestigiu, inclusiv laureatul Nobel pentru Fizică în 2021, Giorgio Parisi. Ei au cerut clasificarea piesei drept „comoară națională” și blocarea vânzării sale către un potențial cumpărător din afara Franței.

Într-un editorial publicat în Le Monde, aceștia subliniau importanța istorică a instrumentului, subliniind că La Pascaline a fost „originea calculului modern” și a făcut din Franța „leagănul aventurii informatice: o revoluție care a transformat înțelegerea noastră asupra lumii”.

Ei au criticat dur statul francez pentru emiterea permisului de export, afirmând că aceasta a fost o „greșeală uimitoare” care ar fi trebuit evitată prin implicarea instituțiilor publice de patrimoniu.

„Ce recunoaștere tristă a dezinteresului față de patrimoniul nostru științific! Ce neînțelegere a lui Pascal, inginer, matematician, filosof, scriitor, o personalitate fără egal, a cărui 400-a aniversare a nașterii am sărbătorit-o în 2023!”, constatau ei cu amărăciune.

Deși cinci exemplare Pascaline se află deja în colecții publice franceze, iar două în Germania, oamenii de știință subliniază că fiecare piesă are caracteristici distinctive, iar aceasta, în special, este puțin cunoscută comunității științifice.

„Este esențial ca aceasta să intre într-o colecție publică, astfel încât să poată fi studiată”, spun oamenii de ştiinţă francezi, descriind instrumentul ca „un simbol strălucitor al unei alianțe unice între istorie, știință și tehnologie”.

