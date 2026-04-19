„Ușile Morții”: Cum au modificat romanii un stadion pentru spectacole sângeroase

Orașul antic roman Perga, situat în sudul Turciei de astăzi, a fost unul dintre cele mai importante centre urbane ale regiunii. Până în secolul al II-lea d.Hr., acest centru urban devenise atât de mare încât susținea chiar și un stadion considerabil pentru adunări publice și evenimente atletice.

Cu toate acestea, evenimente găzduite de arenă au căpătat o turnură mult mai sumbră câteva secole mai târziu. Pe baza dovezilor arheologice recente analizate la fața locului, stadionul din Perga a fost renovat în perioada romană târzie (secolele III–VI d.Hr.) pentru a facilita lupte mortale de gladiatori. Spațiile au fost folosite și pentru Damnatio ad Bestias execuții publice prin animale sălbatice. Aceste adăugiri structurale au inclus chiar și cinci porți special concepute, pe care cercetătorii le-au poreclit „Ușile Morții”.

Descoperirile sunt detaliate într-un studiu publicat recent în revista Oxford Journal of Archaeology de o echipă condusă de Sedef Çokay Kepçe, arheolog la Universitatea din Istanbul. Deși stadionul fusese inițial proiectat pentru a găzdui mii de spectatori, gusturile acestora în materie de divertisment s-au schimbat pe măsură ce imperiul a intrat în perioada romană târzie, o epocă marcată de ascensiunea creștinismului, precum și de prăbușirea finală a Imperiului Roman de Apus în anul 417 d.Hr.

Arhitecții orașului au înțeles că, asemenea oricărui proiect urbanistic rațional, strategia cea mai eficientă și economică nu era demolarea arenei existente și înlocuirea ei cu o construcție complet nouă. În schimb, era suficient să proiecteze îmbunătățiri care să acomodeze gusturile în continuă schimbare, și tot mai violente, ale publicului.

Potrivit arheologilor, proiectanții nu au făcut economii când a venit vorba de renovări. Aceste elemente seamănă îndeaproape cu cele observate în alte amfiteatre romane cunoscute în mod special pentru execuțiile publice. Noile adăugiri ale stadionului au inclus platforme ridicate, sisteme complexe de porți pentru controlul mulțimii și spații închise, probabil folosite pentru a ține animalele. Datorită acestor modificări, precum și unor dovezi suplimentare (oase de animale și iconografie relevantă), cercetătorii consideră aproape sigur că stadionul din Perga a devenit un loc pentru execuții publice.

În același timp, acestea nu erau lupte haotice. Cea mai interesantă descoperire de la sit este un ansamblu de cinci intrări amplasate apropiat unele de altele. Numite „Ușile Morții” de autorii studiului, aceste intrări erau probabil deschise la momente prestabilite în timpul unui eveniment pentru a elibera animale sălbatice precum lei, leoparzi și alte feline prădătoare de mari dimensiuni. Această organizare nu este larg documentată în alte stadioane romane.

Arheologii intenționează să continue explorarea ruinelor din Perga, inclusiv a stadionului. După cum a remarcat Arkeonews, amfiteatrul orașului funcționează astăzi ca o metaforă impresionantă pentru valorile culturale complexe și istoria Romei antice, o societate responsabilă atât pentru inovații tehnologice remarcabile, cât și pentru violență inumană.

