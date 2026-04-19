Stadionul roman din orașul Perga (© Arkeoloji Haber)

„Ușile Morții”: Cum au modificat romanii un stadion pentru spectacole sângeroase

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 19 aprilie 2026

Orașul antic roman Perga, situat în sudul Turciei de astăzi, a fost unul dintre cele mai importante centre urbane ale regiunii. Până în secolul al II-lea d.Hr., acest centru urban devenise atât de mare încât susținea chiar și un stadion considerabil pentru adunări publice și evenimente atletice. 

Cu toate acestea, evenimente găzduite de arenă au căpătat o turnură mult mai sumbră câteva secole mai târziu. Pe baza dovezilor arheologice recente analizate la fața locului, stadionul din Perga a fost renovat în perioada romană târzie (secolele III–VI d.Hr.) pentru a facilita lupte mortale de gladiatori. Spațiile au fost folosite și pentru Damnatio ad Bestias execuții publice prin animale sălbatice. Aceste adăugiri structurale au inclus chiar și cinci porți special concepute, pe care cercetătorii le-au poreclit „Ușile Morții”.

Descoperirile sunt detaliate într-un studiu publicat recent în revista Oxford Journal of Archaeology de o echipă condusă de Sedef Çokay Kepçe, arheolog la Universitatea din Istanbul. Deși stadionul fusese inițial proiectat pentru a găzdui mii de spectatori, gusturile acestora în materie de divertisment s-au schimbat pe măsură ce imperiul a intrat în perioada romană târzie, o epocă marcată de ascensiunea creștinismului, precum și de prăbușirea finală a Imperiului Roman de Apus în anul 417 d.Hr.

Arhitecții orașului au înțeles că, asemenea oricărui proiect urbanistic rațional, strategia cea mai eficientă și economică nu era demolarea arenei existente și înlocuirea ei cu o construcție complet nouă. În schimb, era suficient să proiecteze îmbunătățiri care să acomodeze gusturile în continuă schimbare, și tot mai violente, ale publicului.

Potrivit arheologilor, proiectanții nu au făcut economii când a venit vorba de renovări. Aceste elemente seamănă îndeaproape cu cele observate în alte amfiteatre romane cunoscute în mod special pentru execuțiile publice. Noile adăugiri ale stadionului au inclus platforme ridicate, sisteme complexe de porți pentru controlul mulțimii și spații închise, probabil folosite pentru a ține animalele. Datorită acestor modificări, precum și unor dovezi suplimentare (oase de animale și iconografie relevantă), cercetătorii consideră aproape sigur că stadionul din Perga a devenit un loc pentru execuții publice.

În același timp, acestea nu erau lupte haotice. Cea mai interesantă descoperire de la sit este un ansamblu de cinci intrări amplasate apropiat unele de altele. Numite „Ușile Morții” de autorii studiului, aceste intrări erau probabil deschise la momente prestabilite în timpul unui eveniment pentru a elibera animale sălbatice precum lei, leoparzi și alte feline prădătoare de mari dimensiuni. Această organizare nu este larg documentată în alte stadioane romane.

Arheologii intenționează să continue explorarea ruinelor din Perga, inclusiv a stadionului. După cum a remarcat Arkeonews, amfiteatrul orașului funcționează astăzi ca o metaforă impresionantă pentru valorile culturale complexe și istoria Romei antice, o societate responsabilă atât pentru inovații tehnologice remarcabile, cât și pentru violență inumană.

Mai multe pentru tine...
Care era speranța de viață a gladiatorilor romani? jpeg
Care era speranța de viață a gladiatorilor romani?
spartacus 495401 960 720 jpg
Povestea lui Spartacus, gladiatorul faimos pentru faptele sale de vitejie
Gladiator Armor 2 jpg
Care erau diferitele tipuri de gladiatori? Opt tipuri de gladiatori și arta supraviețuirii în arenă
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
📁 Muzee
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
Cercetări arheologice în apropierea Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Noi descoperiri arheologice în apropierea Castelului Corvinilor
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani (© King’s College London)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani
Templul dedicat lui Pelusius a fost complet excavat în ultimii ani în nordul Sinaiului (© Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt)
📁 Egiptul Antic
Un templu egiptean antic perfect circular, descoperit de arheologi în Sinai
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor
O Evanghelie de 1500 Ani Susține că Iisus Hristos Nu a Fost Crucificat jpeg
📁 Istoria Religiilor
O Evanghelie de 1500 Ani Susține că Iisus Hristos Nu a Fost Crucificat
Mumia examinată de cercetătorii polonezi (© Marzena Ożarek-Szilke / Universitatea din Wrocław)
📁 Egiptul Antic
Un obiect misterios descoperit în mumia unui copil egiptean, veche de peste 2.000 de ani
Fabuloasele aventuri ale poetei Nina Cassian, „cea mai atrăgătoare femeie urâtă din literatura română“ jpeg
📁 Istorie recentă
Fabuloasele aventuri ale poetei Nina Cassian, „cea mai atrăgătoare femeie urâtă din literatura română“
Stela descoperită la Luxor (© Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt)
📁 Egiptul Antic
Un împărat roman, înfățișat ca faraon pe un monument antic din piatră, descoperit la Luxor