Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Unic inel Dior de la 37.000 de Euro și o colecție cu picturi realizate pe „Coasta de Argint” a Reginei Maria, în cele mai noi licitații Artmark

Autor: Redacția
🗓️ 20 februarie 2026

Cele mai noi licitații și expoziții de la Palatul Cesianu-Racoviță propun o selecție deosebită cu bijuterii și picturi. Miercuri, 25 februarie, este programat evenimentul „Magia Balcicului – Licitația unei Colecții de Artă Modernă și Contemporană”, care cuprinde multe capodopere realizate pe celebra „Coastă de Argint” a Reginei Maria – un spațiu emblematic al artei românești interbelice preferat și de mari maeștri precum Nicolae Tonitza, Iosif Iser Kimon Loghi ori Ștefan Dimitrescu – cu prețuri de pornire și de la 200 de Euro.

image

Iar joi, 26 februarie, are loc Licitația „Mărțișor – Aur și Bijuterii”. Ambele licitații se desfășoară exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, de la ora 12.00, fiind accesibile, la îndemână, rapid, oricui are un cont de colecționar ce poate fi realizat, gratuit, prin simpla completare a unui formular găsit și pe site-ul casei, aici ( https://www.artmark.ro/ro/inregistrare ).

image

„Personaj-vedetă” în noile expoziții dedicate licitațiilor de la Palatul Cesianu-Racoviță este și un excepțional și unic inel Dior, denumit „Joyeuse”, un adevărat manifest al exuberanței cromatice, care are un preț de pornire de 37.000 de Euro (la jumătate față de cel de listă – 72.000 de Euro!). Creat în universul Dior Joaillerie, fondat în 1998 sub conducerea artistică a lui Victoire de Castellane, inelul impresionează printr-un ametist uriaș (de circa 75,29 carate), montat într-o construcție sculpturală din aur galben de 18 carate și înconjurat de 177 de diamante și numeroase alte pietre prețioase – tsavorite, rubine și safire roz. Astfel de creații Christian Dior Haute Joaillerie sunt adesea unicat sau realizate în serii extrem de limitate și au fost purtate pe covorul roșu de personalități internaționale precum Charlize Theron, Natalie Portman, Rihanna și Monica Bellucci. Această licitație de „Mărțișor” cu aur și bijuterii propune și o selecție de podoabe ale casei Tiffany & Co, cu brățări, inel, cercei, pandantiv – toate cu prețuri de pornire de asemenea spre jumătate față de cele de listă. Un exemplu: impresionanta brățară „Fleur-de-Lis”, din aur, diamante și carneolă, cu renumitul simbol regal – care intră în licitație de la 5.000 de Euro. Pe scurt: o licitație cu o selecție-spectacol: cu aur, diamante, perle – inclusiv Akoya, modele Art Deco... Numai branduri mari!

633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
📁 Preistorie
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
5cc518bc17c24a6d8b7053617a9b8bae jpg
📁 Preistorie
Cranii de 1,77 milioane de ani descoperite în China pot schimba povestea migrației umane
0b8d5dd0 5c14 11ef b6a2 dfd47a992fec jpg
📁 Antichitate
Descoperire extraordinară la Ness of Brodgar, Scoția: noile scanări 3D ar putea rescrie istoria neolitică
Bavarias Oldest Mithraeum jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Revelație istorică: Sanctuar roman de 2.000 de ani găsit sub centrul vechi al Regensburgului
Inelul, imediat după ce a fost descoperit (© Norwegian Institute for Cultural Heritage Research - NIKU)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Inel medieval din aur cu o piatră prețioasă strălucitoare, descoperit în Norvegia
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei