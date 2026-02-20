Unic inel Dior de la 37.000 de Euro și o colecție cu picturi realizate pe „Coasta de Argint” a Reginei Maria, în cele mai noi licitații Artmark

Cele mai noi licitații și expoziții de la Palatul Cesianu-Racoviță propun o selecție deosebită cu bijuterii și picturi. Miercuri, 25 februarie, este programat evenimentul „Magia Balcicului – Licitația unei Colecții de Artă Modernă și Contemporană”, care cuprinde multe capodopere realizate pe celebra „Coastă de Argint” a Reginei Maria – un spațiu emblematic al artei românești interbelice preferat și de mari maeștri precum Nicolae Tonitza, Iosif Iser Kimon Loghi ori Ștefan Dimitrescu – cu prețuri de pornire și de la 200 de Euro.

Iar joi, 26 februarie, are loc Licitația „Mărțișor – Aur și Bijuterii”. Ambele licitații se desfășoară exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, de la ora 12.00, fiind accesibile, la îndemână, rapid, oricui are un cont de colecționar ce poate fi realizat, gratuit, prin simpla completare a unui formular găsit și pe site-ul casei, aici ( https://www.artmark.ro/ro/inregistrare ).

„Personaj-vedetă” în noile expoziții dedicate licitațiilor de la Palatul Cesianu-Racoviță este și un excepțional și unic inel Dior, denumit „Joyeuse”, un adevărat manifest al exuberanței cromatice, care are un preț de pornire de 37.000 de Euro (la jumătate față de cel de listă – 72.000 de Euro!). Creat în universul Dior Joaillerie, fondat în 1998 sub conducerea artistică a lui Victoire de Castellane, inelul impresionează printr-un ametist uriaș (de circa 75,29 carate), montat într-o construcție sculpturală din aur galben de 18 carate și înconjurat de 177 de diamante și numeroase alte pietre prețioase – tsavorite, rubine și safire roz. Astfel de creații Christian Dior Haute Joaillerie sunt adesea unicat sau realizate în serii extrem de limitate și au fost purtate pe covorul roșu de personalități internaționale precum Charlize Theron, Natalie Portman, Rihanna și Monica Bellucci. Această licitație de „Mărțișor” cu aur și bijuterii propune și o selecție de podoabe ale casei Tiffany & Co, cu brățări, inel, cercei, pandantiv – toate cu prețuri de pornire de asemenea spre jumătate față de cele de listă. Un exemplu: impresionanta brățară „Fleur-de-Lis”, din aur, diamante și carneolă, cu renumitul simbol regal – care intră în licitație de la 5.000 de Euro. Pe scurt: o licitație cu o selecție-spectacol: cu aur, diamante, perle – inclusiv Akoya, modele Art Deco... Numai branduri mari!