Unelte din fildeș vechi de 14.000 de ani, descoperite în Alaska

Unelte străvechi descoperite în Alaska ar putea face lumină asupra modului în care oamenii au ajuns pentru prima dată în America, arată un nou studiu.

Artefactele, care includ obiecte asociate cu prelucrarea uneltelor din piatră și cu utilizarea ocrului (un mineral roșu folosit adesea în ceremonii) sunt cu aproximativ 600 de ani mai vechi decât artefacte similare aparținând culturii Clovis, care a trăit mai la sud, în New Mexico și în alte regiuni, informează Live Science.

Asemănările sugerează că oamenii care au folosit artefactele din Alaska sunt strămoșii Clovis, ceea ce indică faptul că aceștia ar fi traversat podul terestru care lega odinioară Asia de Americi, și nu ar fi urmat o rută de coastă, așa cum s-a susținut recent.

Pe baza unor artefacte din piatră vechi de până la 13.400 de ani, în cea mai mare parte a secolului XX arheologii au considerat că strămoșii culturii preistorice denumite Clovis au fost printre primii care au migrat din Asia în Americi. Cercetătorii au descoperit artefacte Clovis, precum unelte distinctive din piatră, cu vârf ascuțit, în câmpiile America de Nord și în Munții Stâncoși. Totuși, cercetările din ultimele decenii au arătat că populația Clovis a fost departe de a fi prima care a ajuns în Americi.

Rămâne incert modul în care predecesorii culturii Clovis au ajuns în Lumea Nouă. Mult timp s-a crezut că au ajuns în America de Nord prin Podul Terestru Bering, care a apărut atunci când nivelul mărilor a scăzut în timpul ultimei ere glaciare (acum 2,6 milioane până la 11.700 de ani). Acești migranți ar fi putut traversa această întindere de pământ și apoi să se deplaseze spre sud printr-un coridor lipsit de gheață, dând naștere culturii Clovis.

Cu toate acestea, alte cercetări ridică întrebarea dacă acel coridor, aflat în ceea ce este astăzi Canada, era într-adevăr lipsit de gheață în perioada în care strămoșii Clovis ar fi putut să-l traverseze. Astfel, o ipoteză alternativă propune că aceștia au migrat în Lumea Nouă pe alte rute, cum ar fi pe mare, de-a lungul coastelor Asiei și ale Americilor.

Arheologia din Alaska

Pentru a investiga acest mister, oamenii de știință au analizat descoperirile din Valea Tanana, din centrul peninsulei Alaska. De peste patru decenii, săpăturile de acolo au scos la iveală artefacte aparținând primilor vânători din Alaska, care urmăreau mamuți lânoși și alte animale uriașe.

Cercetătorii s-au concentrat asupra descoperirilor recente de la situl Holzman, din partea centrală a Văii Tanana, unde au găsit dovezi ale fabricării uneltelor din piatră și fildeș de mamut datând de acum aproximativ 14.000 de ani, inclusiv un colț de mamut aproape complet, care ar fi putut servi drept materie primă pentru producerea obiectelor din fildeș, și o piatră-ciocan folosită la prelucrarea uneltelor din piatră. Această zonă pre-Clovis este astfel unul dintre cele mai vechi situri umane cunoscute din Americi.

„Ceea ce este excepțional [la acest sit] este conservarea sa remarcabilă. Straturile inferioare tind să fie înghețate o mare parte din an, astfel că am recuperat și ADN vegetal antic și chiar un fir de păr de bizon vechi de 13.600 de ani. Acest tip de conservare a materialului organic este destul de rar”, a declarat pentru Live Science coautoarea studiului, Kathryn Krasinski, arheolog la Universitatea Adelphi din New York.

Valea Tanana era situată între Podul Terestru Bering și coridorul lipsit de gheață, au menționat oamenii de știință, iar uneltele din fildeș și procesul de fabricare a acestora de la situl Holzman sunt similare cu cele asociate artefactelor Clovis descoperite mai la sud.

„Oamenii au trăit și au prosperat în interiorul peninsulei Alaska cu aproximativ 1.000 de ani înainte de apariția tehnologiei Clovis mai la sud. Susținem că dovezile tot mai numeroase din interiorul peninsulei Alaska confirmă o rută interioară printr-un coridor lipsit de gheață ca fiind cel mai probabil scenariu pentru sosirea inițială a oamenilor în zona centrală a Americii de Nord”, a declarat pentru Live Science coautorul studiului, Brian Wygal, arheolog la Universitatea Adelphi.

Cu alte cuvinte, strămoșii Clovis ar fi putut mai întâi să traverseze Podul Terestru Bering din Asia în Alaska, iar apoi să migreze mai spre sud printr-un coridor lipsit de gheață, dând naștere culturii Clovis.

Oamenii de știință și-au prezentat concluziile în numărul din 15 februarie al revistei Quaternary International.

Foto sus: Descoperirea unor unelte din fildeș de mamut, în Alaska (© Brian Wygal)

