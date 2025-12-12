Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: © Société d'Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM), 2023 / HAL Science)

Un uriaș zid scufundat, cu o vechime de 7.000 de ani, descoperit în Franța

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 12 decembrie 2025

Un zid scufundat în apă cu o lungime de 120 de metri, precum și alte zece structuri de dimensiuni mai mici construite de om în urmă cu circa 7.000 de ani, au fost descoperite în largul regiunii Bretania, în vestul Franței, au anunțat oamenii de știință.

„Este o descoperire foarte interesantă, care deschide perspective în arheologia submarină și permite o înțelegere mai bună a felului în care erau organizate societățile din zonele litorale”, a precizat pentru AFP Yvan Pailler, profesor de arheologie la Universitatea Bretagne occidentale (UBO) și coautor al unui articol apărut în publicația International Journal of Nautical Archaeology, informează Agerpres.

Yves Fouquet, un geolog pensionar, a fost cel care a remarcat aceste structuri stranii în largul insulei Sein în 2017 pe niște hărți batimetrice - hărți ale reliefului oceanului - realizate cu ajutorul Lidar, o rază laser care permite măsurarea fundului mării din avion cu un grad foarte mare de precizie.

Foto: © Société d'Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM), 2023 / HAL Science)
Foto: © Société d'Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM), 2023 / HAL Science)

Ulterior, Fouquet le-a cerut scafandrilor de la Societatea de Arheologie și de Memorie Maritimă să meargă și să verifice la fața locului. În decursul a circa 60 de scufundări desfășurate în perioada 2022-2024, scafandrii au confirmat prezența a 11 structuri din granit construite de om, cea mai mare dintre ele măsurând 120 de metri lungime și 21 de metri lărgime la bază.

Construite între anii 5.800 î.Hr și 5.300 î.Hr., aceste structuri scufundate la nouă metri sub apă au fost ridicate într-o epocă când nivelul mării era mult mai jos decât în ziua de azi.

Ar putea fi vorba, potrivit cercetătorilor, de niște capcane pentru pești, sau de ziduri de protecție împotriva creșterii apelor. Yvan Pailler menționează chiar ipoteza unei capcane pentru vânătoare.


Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
📁 Al Doilea Război Mondial
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
Mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Mânăstirea Cozia (© MIHAIL / Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Mormântul lui Mircea cel Bătrân, redeschis după un secol
Prima scenă a Mozaicului de la Ketton: Ahile se duelează cu Hector (© University of Leicester Archaeological Services)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O versiune pierdută a poveștii Războiului Troian, ilustrată de un mozaic roman descoperit recent
Societatea de Ştiinţe Istorice din România
📁 Istorie recentă
Societatea de Științe Istorice din România: „Programa pentru clasa a IX-a trebuie să fie regândită”
Foc de tabără (© Pixabay)
📁 Preistorie
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului de către oamenii preistorici
deschidere site decembrie 287 png
Eșecul podului aerian de la Stalingrad, în „Historia” de decembrie
Craniu de Homo floresiensis, expus la Smithsonian Natural History Museum (© Ryan Somma / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
De ce au dispărut „hobiții” de pe insula Flores?
Victime ale epidemiei de ciumă îngropate în Franța secolului al XIV-lea. Miniatură de Pierart dou Tielt (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum un vulcan invizibil a schimbat lumea: studiul care rescrie originile ciumei bubonice - Moartea Neagră
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"