Un uriaș zid scufundat, cu o vechime de 7.000 de ani, descoperit în Franța

Un zid scufundat în apă cu o lungime de 120 de metri, precum și alte zece structuri de dimensiuni mai mici construite de om în urmă cu circa 7.000 de ani, au fost descoperite în largul regiunii Bretania, în vestul Franței, au anunțat oamenii de știință.

„Este o descoperire foarte interesantă, care deschide perspective în arheologia submarină și permite o înțelegere mai bună a felului în care erau organizate societățile din zonele litorale”, a precizat pentru AFP Yvan Pailler, profesor de arheologie la Universitatea Bretagne occidentale (UBO) și coautor al unui articol apărut în publicația International Journal of Nautical Archaeology, informează Agerpres.

Yves Fouquet, un geolog pensionar, a fost cel care a remarcat aceste structuri stranii în largul insulei Sein în 2017 pe niște hărți batimetrice - hărți ale reliefului oceanului - realizate cu ajutorul Lidar, o rază laser care permite măsurarea fundului mării din avion cu un grad foarte mare de precizie.

Ulterior, Fouquet le-a cerut scafandrilor de la Societatea de Arheologie și de Memorie Maritimă să meargă și să verifice la fața locului. În decursul a circa 60 de scufundări desfășurate în perioada 2022-2024, scafandrii au confirmat prezența a 11 structuri din granit construite de om, cea mai mare dintre ele măsurând 120 de metri lungime și 21 de metri lărgime la bază.

Construite între anii 5.800 î.Hr și 5.300 î.Hr., aceste structuri scufundate la nouă metri sub apă au fost ridicate într-o epocă când nivelul mării era mult mai jos decât în ziua de azi.

Ar putea fi vorba, potrivit cercetătorilor, de niște capcane pentru pești, sau de ziduri de protecție împotriva creșterii apelor. Yvan Pailler menționează chiar ipoteza unei capcane pentru vânătoare.



