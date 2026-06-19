Un „prototip” al Stonehenge-ului, vechi de 5.000 de ani, descoperit lângă faimosul monument preistoric

Dovezi ale existenței a doi stâlpi antici din lemn, aliniați cu solstițiile de vară și de iarnă, au fost descoperite în apropierea Stonehenge, în sud-vestul Angliei.

Stâlpii au putrezit de mult, iar astăzi au rămas doar urme ale gropilor în care au fost fixați. Cu toate acestea, arheologii afirmă că această structură este mai veche decât Stonehenge și cred că a servit drept monument religios temporar până la construirea unuia permanent. Ei sugerează chiar că ar fi putut reprezenta un prototip al faimosului monument de la Stonehenge, relatează Live Science.

Analizele indică faptul că oamenii din vechime foloseau acești stâlpi pentru a marca solstițiile de vară și de iarnă, a declarat Phil Harding, arheolog la Wessex Archaeology și coordonatorul proiectului, în cadrul unei conferințe de presă.

„Acești oameni erau capabili să stabilească punctele de pe orizont unde soarele răsare la mijlocul verii și apune la mijlocul iernii, A fost o realizare revoluționară”, a spus el.

Echipa lui Harding de la Wessex Archaeology, o companie privată care colaborează frecvent cu guvernul și autoritățile locale, a anunțat public descoperirile pe 18 iunie în Marea Britanie, iar un raport privind cercetările va fi evaluat de experți și publicat. Monumentul antic era alcătuit din doi stâlpi mari din lemn, amplasați la aproximativ 120 de metri unul de celălalt, pe un teren din apropierea satului Bulford, aflat la câțiva kilometri est de Stonehenge.

Terenul se află în prezent sub controlul Ministerului Apărării din Marea Britanie, însă arheologii au primit permisiunea de a efectua săpături acolo încă din 2015. Anterior, ei au descoperit urmele a două „henge-uri”, cercuri formate din șanțuri și valuri de pământ, precum și zeci de gropi neolitice vechi de aproximativ 5.000 de ani, mai vechi cu câteva secole înainte decât monumentul de la Stonehenge.

Gropile conțineau oase de animale, fragmente de ceramică, unelte din cremene și cărbune, iar cercetătorii consideră că provin din perioada în care era construită prima fază a Stonehenge-ului.

Alinierea la solstiții

Potrivit unui comunicat al Wessex Archaeology, stâlpii erau aliniați de-a lungul unei axe care indica direcția răsăritului de soare la solstițiul de vară (21 iunie) și a apusului de soare exact șase luni mai târziu, la solstițiul de iarnă (21 decembrie). Aceleași alinieri astronomice pot fi observate și la Stonehenge.

Oasele de animale și alte dovezi ale festinurilor descoperite în gropile de la Bulford indică faptul că un număr mare de oameni se adunau acolo pentru festivaluri religioase. Urme ale unor ospățuri antice au fost găsite și la Stonehenge.

„Când vorbim despre solstițiu, vorbim despre religie. Ceea ce observăm la Bulford și, mai târziu, la Stonehenge este o modalitate de a celebra și marca trecerea timpului, dar și de a se asigura că lumea continuă să funcționeze așa cum trebuie”, a declarat Matt Leivers, arheolog la Wessex Archaeology și unul dintre cercetători.

Situația cronologică a sitului arată că acesta este mai vechi decât cele mai mari cercuri de pietre de la Stonehenge, care au aceleași alinieri.

„Ceea ce am descoperit la Bulford este cu 500 de ani mai vechi decât faimoasele pietre pe care le cunoaștem atât de bine”, a spus Harding. Cercetătorii consideră chiar că monumentul de la Bulford ar fi putut servi drept model experimental pentru Stonehenge.

Pietrele antice

Stonehenge este cel mai cunoscut monument neolitic din lume, însă scopul său inițial a rămas mult timp un mister. Cercetările arheologice au stabilit că primul henge de pământ a fost construit acolo în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, iar faimoasele pietre centrale au fost adăugate aproximativ 500 de ani mai târziu.

Descoperiri recente la Stonehenge au scos la iveală dovezi ale unor incinerări antice, iar mulți arheologi consideră acum că monumentul a fost inițial un loc de înmormântare. Dacă această ipoteză este corectă, alinierea cu apusul de soare la solstițiul de iarnă ar fi putut simboliza „viața nouă”, deoarece după acel moment zilele devin treptat mai lungi și mai calde. Cu toate acestea, la situl de la Bulford nu au fost descoperite rămășițe umane.

Foto sus: Două stâlpi preistorici de la Stonehenge erau aliniați cu solstițiile de vară și de iarnă și par să fi fost un centru pentru ceremonii religioase. Reconstituire artistică (© Marijane Porter, Wessex Archaeology)

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