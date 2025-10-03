Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)

Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 3 octombrie 2025

Campania de cercetări arheologice desfășurată în acest an în canabae-le (așezări civile din preajma castrelor romane – n.r.) legiunii a V-a Macedonica, la Turda, s-a încheiat cu descoperirea unei piese unice pe teritoriul fostei provincii romane Dacia: o casetă din bronz, ornamentată cu un decor care ilustrează fațada unui templu.

„Materialul arheologic recuperat este consistent, incluzând podoabe (brățară și mărgele de sticlă, inel din bronz), accesorii vestimentare (ace de păr din os, aplici de centură din bronz), componente și elemente decorative de mobilier (un picior din bronz de tripod cu decor zoomorf), precum și monede și obiecte de cult. Cea mai remarcabilă descoperire constă într-o casetă din bronz, ornamentată cu un decor ce ilustrează fațada unui templu, păstrată integral — piesă unică, până în prezent, pe teritoriul Daciei romane — folosită, cel mai probabil, în contexte de natură religioasă!, precizează Muzeul de Istorie Turda, pe pagina de Facebook a instituției.

Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)

Conform sursei citate, începând cu luna iulie, specialiști din cadrul Muzeului de Istorie Turda, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST), Universitatea Babeș-Bolyai și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT), au desfășurat investigații arheologice asupra unui edificiu din zona de locuire civilă a canabae-lor legiunii a V-a Macedonica. Pe parcursul a cinci săptămâni au fost trasate patru secțiuni arheologice, în cadrul cărora au fost identificate fundații și urme ale unor structuri zidite aparținând unei domus roman. Complementar acestor structuri, au fost documentate porticul edificiului și două cuptoare, a căror funcționalitate rămâne deocamdată nedeterminată.

