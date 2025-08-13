Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Parcul Arheologic Amiternum (© captură video Youtube / Rete8)

Un mormânt conținând rămășițele unui nou-născut, descoperit de arheologii italieni

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 13 august 2025

Un mormânt conținând rămășițele unui nou-născut, precum și fragmente ale unei podele mozaic și părți ale fundației unei clădiri au fost descoperite în prima campanie de săpături arheologice în cadrul Parcului Arheologic Amiternum, din centrul Italiei.

Săpăturile arheologice, desfășurate cu ajutorul unui grant oferit de Directoratul General al Muzeelor din cadrul Ministerului Culturii de la Roma, s-au concentrat asupra unui amfiteatru din vechiul oraș și a așa-numitului „dom peristil”, în scopul de a descoperi mai multe informații cu privire la aceste monumente importante dar încă puțin explorate arheologic. Peristilul este o galerie interioară sau exterioară formată dintr-un șir de coloane sau de stâlpi, care mărginește o clădire, o grădină, o sală sau ansamblul acestor coloane, informează Agerpres.

Până în prezent au fost desfășurate două etape de săpături stratigrafice pentru sondarea sitului. În domul peristil au fost identificate trei încăperi, dintre care două au podele mozaic. Clădirea este structurată în jurul unei curți largi, rectangulare, și prezintă camere de diferite dimensiuni, decorate cu mozaicuri și tencuială în mai multe culori.

Fundațiile celor două clădiri au fost identificate în spațiul dintre amfiteatru, o structură din a doua jumătate a secolului I d.Hr., și dom. În această zonă a fost descoperit și mormântul unui nou-născut.

Amiternum este un vechi oraș sabin, apoi roman și mai târziu episcopie catolică în regiunea centrală Abruzzo, localizat la 9 km de L'Aquila.

Orașul Amiternum, care a fost învins de Roma în 293 î.Hr., este locul în care s-a născut istoricul Gaius Sallustius Crispus (86 î.Hr.).

Foto sus: Parcul Arheologic Amiternum (© captură video Youtube / Rete8)

