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Cercetătorii au analizat rămășițele fraților Giovanni și Francesco de Medici, membri proeminenți ai dinastiei politice care a dominat Toscana în timpul Renașterii (© Valentina Giuffra, profesor titular de istoria medicinei la Universitatea din Pisa)

Un mister legat de o presupusă crimă în familia Medici, rezolvat după mai bine de 400 de ani

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 2 iulie 2026

O analiză a rămășițelor vechi de câteva secole ale fraților Giovanni și Francesco de Medici a scos la iveală dovezi genetice ale unor infecții cu malarie, rezolvând un mister vechi și oferind noi informații despre evoluția acestui agent patogen mortal.

În anul 1562, cardinalul Giovanni de Medici, membru al dinastiei care a dominat politica și sistemul bancar din Toscana în timpul Renașterii, a murit din cauza malariei. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, fratele său mai mare, Marele Duce Francesco de Medici, a murit din aceeași cauză, informează un comunicat al Universității Yale.

Într-un studiu recent, cercetători de la Universitatea Yale, în colaborare cu paleopatologi de la Universitatea din Pisa, au realizat o analiză genetică a rămășițelor osoase ale celor doi frați, căutând urme ale mai multor specii de Plasmodium, protozoarele parazite care provoacă malaria.

Cercetătorii au identificat o tulpină necunoscută până acum de Plasmodium falciparum (specia responsabilă de cea mai gravă formă de malarie la om) în oasele lui Giovanni de Medici. De asemenea, au descoperit urme moleculare ale Plasmodium falciparum și ale unei a doua specii, Plasmodium malariae, în rămășițele lui Francesco de Medici.

Rezultatele, care susțin eforturile de a urmări răspândirea și evoluția malariei în Italia Centrală în perioada Renașterii și ulterior, oferă informații valoroase despre diversitatea genetică a Plasmodium falciparum și despre evoluția speciilor de malarie.

Francesco I de Medici, Mare Duce de Toscana (© Galeria Uffizi / Wikimedia Commons)
Francesco I de Medici, Mare Duce de Toscana (© Galeria Uffizi / Wikimedia Commons)

Totodată, spun cercetătorii, concluziile oferă dovezi științifice care demontează speculațiile persistente potrivit cărora Francesco de Medici ar fi fost otrăvit.

„Studiul nostru este un exemplu excelent al modului în care metodele moderne de analiză a ADN-ului antic pot fi utilizate pentru a reconstitui istoria acestui agent patogen mortal”, a declarat autoarea principală, Serena Tucci, profesor asistent de antropologie în cadrul Facultății de Arte și Științe a Universității Yale.

Lucrarea nu contribuie doar la clarificarea unor evenimente istorice, a adăugat Adalgisa Caccone, cercetător principal în cadrul Departamentului de Ecologie și Biologie Evolutivă al Universității Yale și coautoare a studiului.

„Ea generează, de asemenea, date care pot sprijini cercetările actuale și viitoare privind malaria, o boală care continuă să afecteze milioane de oameni și să provoace numeroase decese la nivel mondial”, a spus aceasta.

Malaria rămâne o amenințare serioasă pentru sănătatea publică

Malaria a fost endemică în Italia Centrală din Antichitate până în secolul al XX-lea, când campaniile de eradicare au eliminat boala din regiune. Cu toate acestea, în alte părți ale lumii, malaria continuă să reprezinte o amenințare serioasă pentru sănătatea publică. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 282 de milioane de cazuri de malarie la nivel mondial, care au provocat circa 610.000 de decese.

Pentru acest studiu, cercetătorii au extras ADN din patru probe de coastă, trei aparținând Marelui Duce și una cardinalului. Cei doi frați sunt înmormântați în Capelele Medici, mausolee aflate în incinta Bazilicii San Lorenzo din Florența, unde sunt înhumați principalii membri ai familiei Medici.

Descoperirea că Francesco de Medici prezenta urme ale două specii de malarie este în concordanță cu analize anterioare efectuate pe probe provenite din Belgia, datând din aceeași perioadă istorică, care au evidențiat coexistența mai multor specii de malarie la aceiași indivizi. Totuși, Alexander Ochoa a subliniat că sunt necesare secvențieri genetice suplimentare pentru a confirma că cele două specii coexistau în Italia Centrală în secolul al XVI-lea.

Tulpina de Plasmodium falciparum identificată la Giovanni de Medici conține două mutații genetice unice, care, potrivit studiului, au apărut probabil în urma expansiunii demografice a parazitului pe măsură ce acesta s-a răspândit în Europa.

„Studiul ADN-ului antic ne oferă posibilitatea nu doar de a diagnostica malaria în rămășițele unor persoane din trecut, ci și de a înțelege evoluția speciilor de malarie (în acest caz, Plasmodium falciparum) ceea ce îi poate ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine modul în care agentul patogen se adaptează în timp”, a declarat Ochoa.

Diagnosticați pe baza unor simptome

Cardinalul Giovanni de Medici. Portret de Baccio Lomi (© Wikimedia Commons)
Cardinalul Giovanni de Medici. Portret de Baccio Lomi (© Wikimedia Commons)

Cardinalul Giovanni de Medici s-a îmbolnăvit de malarie împreună cu mama sa, Eleonora de Toledo, și cu fratele său mai mic, Garzia, în timpul unei călătorii efectuate în 1562 pe coasta Toscanei, unde mlaștinile reprezentau un mediu propice pentru înmulțirea țânțarilor purtători ai bolii. Toți trei au suferit episoade repetate de febră și au murit în decurs de o lună. Cardinalul avea doar 19 ani.

În anul 1587, Francesco de Medici și soția sa, Bianca Cappello, au vizitat vila familiei Medici din Poggio, situată în apropierea unor câmpuri mlăștinoase de orez, unde țânțarii se înmulțeau din abundență. Cei doi au murit în zile consecutive, după ce au prezentat episoade repetate de febră compatibile cu malaria. Moartea lor rapidă a alimentat zvonurile potrivit cărora fratele și rivalul lui Francesco, cardinalul Ferdinando de Medici, i-ar fi otrăvit cu arsenic.

Sursele de arhivă, inclusiv rapoartele medicilor curții din acea vreme, descriu simptomele suferite de cei doi frați, compatibile cu malaria, boală cunoscută atunci în Italia Centrală sub denumirea de „febbre terzana” (febra terțiană).

Documentele descriu și tratamentele aplicate bolnavilor, printre care se număra și sângerarea terapeutică, o practică obișnuită la acea vreme, care cel mai probabil le făcea pacienților mai mult rău decât bine.

Analize imunologice anterioare efectuate de echipa Universității din Pisa indicau deja faptul că atât Giovanni, cât și Francesco erau infectați cu Plasmodium falciparum. Însă, până acum, nu fusese realizată o analiză genetică a rămășițelor lor osoase care să confirme definitiv aceste rezultate.

„La vremea respectivă, amândoi au fost diagnosticați pe baza unor simptome, precum febra intermitentă, compatibile cu malaria. Această analiză genetică confirmă atât relatările istorice, cât și cercetările anterioare. Acum putem afirma cu certitudine științifică faptul că malaria, și nu otrăvirea, a fost cauza morții Marelui Duce Francesco de Medici”, a declarat Valentina Giuffra, profesor de istoria medicinei la Universitatea din Pisa și coautoare a studiului.

Studiul a fost publicat în revista iScience. Primul autor este Alexander Ochoa, cercetător asociat în cadrul Departamentelor de Ecologie și Biologie Evolutivă și Antropologie ale Universității Yale.

Foto sus: Cercetătorii au analizat rămășițele fraților Giovanni și Francesco de Medici, membri proeminenți ai dinastiei politice care a dominat Toscana în timpul Renașterii (© Valentina Giuffra, profesor titular de istoria medicinei la Universitatea din Pisa)

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