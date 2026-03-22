Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț

Arheologii din județul Neamț, în parteneriat cu cercetători de Universitatea din Erlangen-Nurnberg din Germania, au descoperit un cimitir care a aparținut etnicilor germani.

Conform arheologului Vasile Diaconu, cimitirul era reprezentat anterior pe o hartă din secolul XIX.

„Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din ultima vreme a avut loc chiar lângă Târgu Neamț.

Spuneam zilele trecute că a fost demarată o nouă campanie de cercetări geofizice împreună cu specialiștii Universității Friedrich-Alexander din Erlangen-Nurnberg.

Deși scopul proiectului este acela de a investiga situri preistorice, cu precădere neo-eneolitice, am stabilit de comun acord să verificăm o sursă istorică inedită, din secolul XIX.

Este vorba de o hartă a orașului Târgu Neamț, pe care apare reprezentat grafic un ,,țintirim nemțesc". Pe hărțile generale de sec. XIX și XX nu este consemnată această informație.

În lipsa oricărui reper vizibil în prezent, am decis să facem prospecțiuni într-un anumit perimetru din marginea orașului Târgu Neamț, deși nu aveam nici cea mai mică certitudine că vom găsi ceva.

Zona în care se afla acel cimitir german este în prezent pășune, dar intuiția și experiența echipei a dat rezultate.

Astfel, am identificat, prin intermediul magnetometriei, incinta care delimitează cimitirul, dar au fost observate și urmele mormintelor.

Din punctul nostru de vedere este o descoperire valoroasă, pentru care nu aveam mențiuni istorice clare până în prezent”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

