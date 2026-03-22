Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)

Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 22 martie 2026

Arheologii din județul Neamț, în parteneriat cu cercetători de Universitatea din Erlangen-Nurnberg din Germania, au descoperit un cimitir care a aparținut etnicilor germani.

Conform arheologului Vasile Diaconu, cimitirul era reprezentat anterior pe o hartă din secolul XIX.

Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din ultima vreme a avut loc chiar lângă Târgu Neamț.

Spuneam zilele trecute că a fost demarată o nouă campanie de cercetări geofizice împreună cu specialiștii Universității Friedrich-Alexander din Erlangen-Nurnberg.

Deși scopul proiectului este acela de a investiga situri preistorice, cu precădere neo-eneolitice, am stabilit de comun acord să verificăm o sursă istorică inedită, din secolul XIX.

Este vorba de o hartă a orașului Târgu Neamț, pe care apare reprezentat grafic un ,,țintirim nemțesc". Pe hărțile generale de sec. XIX și XX nu este consemnată această informație.

Cimitirul este reprezentat pe o hartă din sec. XIX (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)

În lipsa oricărui reper vizibil în prezent, am decis să facem prospecțiuni într-un anumit perimetru din marginea orașului Târgu Neamț, deși nu aveam nici cea mai mică certitudine că vom găsi ceva.

Zona în care se afla acel cimitir german este în prezent pășune, dar intuiția și experiența echipei a dat rezultate.

Astfel, am identificat, prin intermediul magnetometriei, incinta care delimitează cimitirul, dar au fost observate și urmele mormintelor.

Din punctul nostru de vedere este o descoperire valoroasă, pentru care nu aveam mențiuni istorice clare până în prezent”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Cercetări arheologice în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)

Conform sursei citate, această descoperire a fost realizată în cadrul unei campanii de cercetări arheologice geofizice în județul Neamț, în cadrul parteneriatului cu Universitatea din Erlangen-Nurnberg (Germania).

Matia Corvin jpg
📁 Istorie Medievală Universală
Rămășițele regelui Matia Corvin, descoperite în Ungaria?
Scoarța de mesteacăn a fost folosită pentru a produce gudron de peste 150.000 de ani (© Tjaark Siemssen, CC-BY 4.0)
📁 Preistorie
Au folosit neanderthalienii gudronul de mesteacăn pentru proprietățile sale antibacteriene?
Roțile de fier, la scurt timp după ce au fost descoperite (© Universitatea Durham)
📁 Antichitate
Cel puțin 7 care cu patru roți, descoperite de arheologi în două tezaure din Epoca Fierului
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
The Strait of Hormuz jpg
📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Berat23 14 png
📁 Antichitate
Urmele unor biserici creștine timpurii descoperite sub „Orașul Alb” din Albania
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii