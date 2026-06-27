Un cerc de piatră necunoscut, vechi de 4.000 de ani, descoperit de arheologi în apropiere de Belfast

Arheologii au descoperit un cerc de piatră necunoscut, vechi de cel puțin 4.000 de ani, datând din Neoliticul târziu sau Epoca timpurie a Bronzului, care cel mai probabil a fost folosit pentru activități ritualice.

Descoperirea a fost făcută în apropierea Giant's Ring, la marginea orașului Belfast, în timpul unei săpături arheologice desfășurate cu participarea comunității locale și coordonate de Brian Sloan, de la Universitatea Queen's, informează Phys.org.

Locul a atras atenția echipei după ce aceasta a analizat fotografii aeriene care evidențiau mai multe urme în culturile agricole, indicând că situl se întindea mai departe decât se credea anterior.

„În anii 1990, arheologul Barrie Hartwell, de la Universitatea Queen's, a descoperit un «templu neolitic» la Giant's Ring. Acesta includea un mare cerc din stâlpi de lemn și o platformă interioară destinată excarnării (îndepărtării țesuturilor de pe trupurile celor decedați). Se crede că aceasta era folosită pentru pregătirea cadavrelor. Am analizat fotografii aeriene ale zonei și am observat mai multe urme în culturi agricole, ceea ce sugera că Complexul Ritualic Ballynahatty se extindea mai mult decât crezusem inițial. Am decis să investigăm mai aprofundat și să colaborăm cu voluntari din comunitate și cu elevi pentru a reconstitui istoria ascunsă a acestei zone”, a explicat Sloan, care activează în cadrul Școlii de Mediu Natural și Construit a Universității Queen's.

Cercetările sunt încă în desfășurare, însă au scos deja la iveală descoperiri importante.

„Până în prezent nu există dovezi că structura pe care o excavăm ar fi fost asociată cu morminte. Am descoperit că urma observată din aer pare să fie un cerc de piatră datând din Neoliticul târziu sau Epoca timpurie a Bronzului. Din păcate, acesta a fost afectat în secolul al XIX-lea, când fermierii din zonă au demontat monumentele care împiedicau lucrările agricole. Funcția cercurilor de piatră rămâne încă un mister. Construirea lor a necesitat un efort considerabil, însă utilizarea lor exactă este încă dezbătută. Este posibil să fi fost folosite pentru ceremonii religioase sau pentru adunări organizate în anumite perioade ale anului. Unele cercuri de piatră, precum situl de la Beaghmore, în comitatul Tyrone, sunt aliniate cu anumite corpuri cerești și este posibil să fi funcționat ca un calendar preistoric”, afirmă Sloan.

Foto sus: Un cerc de piatră necunoscut, descoperit în apropiere de Belfast (© Queen's University)

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