Timbre cu miros de brad!

Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație o emisiune filatelică „Crăciun 2025” dedicată sărbătorilor bucuriei, Crăciunul și Anul Nou, prezente, într-un anotimp al darurilor, așteptate cu nerăbdare de copii și de cei reveniți cu gândul la copilărie și la speranțele ce se vor împlinite. Sunt sărbătorile inimilor deschise îndemnului de a dărui și de a ajuta semenii.

În premieră națională, mărcile poștale adaugă la frumusețea imaginilor aroma inegalabilă a crengilor de brad topită în cerneala tiparului, spre bucuria celor care vor primi scrisorile sărbătorilor Crăciunului și ale Anului Nou.

Emisiunea are în componență două mărci poștale, o coliță filatelică dantelată, un plic „prima zi” și o mapă filatelică având un produs special de colecție, în tiraj limitat.

Cea mai așteptată și îndrăgită tradiție a sărbătorilor sfârșitului de An, simbol al generozității care aduce familiile și prietenii împreună este învăluită în noianul darurilor de Crăciun.

Primele daruri oferite cu ocazia evenimentului biblic, retrăit odată cu sărbătoarea Crăciunului, Nașterea Domnului, au fost cele aduse pruncului Iisus de către cei Trei Magi, după nașterea sa. Urmând o stea călăuzitoare, au ajuns în Bethleemul Iudeii, aducând ca daruri aur, tămâie și smirnă.

Formarea tradiției cadourilor de Crăciun are ca fundament generozitatea Sfântului Nicolae, cunoscut pentru modul în care înțelegea să acorde, sub anonimat, daruri pentru copii și nevoiași.

Moș Crăciun este o figură într-o ipostază de simbol al Crăciunului modern, transpus într-o imagine a unui personaj cu barbă albă și figură de bătrân vesel care-și strunește renii înhămați la o sanie care îl transportă în zbor până la cele mai îndepărtate destinații la care trebuie aduse darurile mult așteptate.

În preajma sărbătorilor Crăciunului, tradițiile străvechi ale oferirii darurilor reapar într-o lume a luminilor feerice ale căror raze răzbat prin aroma neasemuită a crengilor de brad, prezente în fiecare casă ca simbol al veșniciei și vieții îndelungate. Globurile argintii sau aurii și beteala sclipitoare reflectă luminițele care alungă întunericul nopților lungi de iarnă, însoțite de melodii vesele în care acompaniamentul zurgălăilor vestește că Moș Crăciun este undeva, prin apropiere, pregătit să aducă darurile.

Marca poștală cu valoarea nominală de 5 Lei prezintă imagini ale darurilor tradiționale alături de fructele oferite colindătorilor.

Regăsim un soldățel, copie miniatură a lui Peneș Curcanul, un căluț și o păpușă costumată în straiele strămoșești cu cusături și alesături, toate plasate într-un coșuleț de nuiele împletite, așezat pe un ștergar cu cusături tradiționale menit să completeze atmosfera sărbătorească.

Marca poștală cu valoarea nominală de 14 Lei ilustrează un detaliu al podoabelor Pomului de Crăciun în care un glob cu imaginea unui înger desprins dintr-o ipostază a Nașterii Domnului, însoțește un glob al darurilor care prezintă imaginea unui Moș Crăciun tradițional.

În grafica de poveste a coliței filatelice, un peisaj hibernal asociază animale, un om de zăpadă, o casă împodobită iluminată festiv, cu o salbă de leduri care scriu pe fundalul cerului înstelat cuvântul ROMÂNIA.

Plicul „prima zi” evidențiază frumusețea crengilor de brad, completată cu un glob tradițional din ale cărui sclipiri apare Steaua Magilor și cuvântul Crăciun.

