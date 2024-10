„Sunet în tăcere“, proiect cultural internațional cu implicarea elevilor de liceu

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului organizează împreună cu Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate și cu Memorialul Închisoarea Pitești, în perioada 5-13 octombrie 2024, proiectul internațional „Sunet în tăcere“/„Sound in the Silence“. Acesta este un proiect interdisciplinar care vizează încurajarea elevilor de liceu din întreaga Europă să reflecteze activ, cu ajutorul mijloacelor artistice, asupra aspectelor dificile ale istoriei secolului al XX-lea.

Tineri elevi din România, Cehia, Germania și Polonia vor lucra în acest an împreună cu artiști profesioniști pentru a crea un spectacol bazat pe actorie, dans, muzică și scriere creativă, pornind de la propriile reflecții și de la propriile reacții emoționale, informează un comunicat al Academiei Române.

Prima parte a proiectului va începe duminică, 6 octombrie 2024, la sediul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, Sala de conferințe Parter Vest, din Casa Oamenilor de Știință a Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, unde începând cu ora 11, va fi organizată o sesiune de comunicări științifice, urmată de dezbateri. Lucrările se vor desfășura în limba engleză. Accesul este liber, în măsura locurilor disponibile. În cadrul sesiunii vor fi prezentate următoarele studii:

- Dr. Cristina Diac, Harassing the red dictatorship. The anti-communist resistance in Romania (1945-1964) / Hărțuind dictatura roșie. Rezistența anticomunistă în România (1945-1964)

- Dr. Ana-Maria Cătănuș, They said No to silence. Opposition and dissent in Communist Romania (1965-1989) / Cei care au spus NU tăcerii. Opoziție și disidență în Romania comunistă (1965-1989)

- Dr. Corina Doboș, Criminalization of elective abortion in Communist Romania: victims, heroes and villains / Incriminarea avortului la cerere în România comunistă: victime, eroi și ticăloși.

Începând cu ora 14:30 va avea loc o întâlnire a elevilor de liceu, însoțiți de profesori, cu Dinu Zamfirescu, fost deținut politic, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studiul Arhivelor Securității (CNSAS), și cu Ileana Budimir, care s-a născut în penitenciarul Văcărești în anul 1954. În cadrul acestei întâlniri, participanții la proiect au ocazia să afle mărturiile celor care au suferit în închisorile regimului comunist.

Partea a doua a proiectului cuprinde activități în cadrul Memorialului Închisoarea Pitești, în care cei 28 de elevi alături de cei patru profesori coordonatori vor avea ocazia să realizeze un spectacol artistic, valorificând informațiile despre tragicul „Experiment Pitești“ (1949-1951), al reeducării prin tortură. Regia artistică și scrierea creativă a proiectului vor fi conduse de artistul hip-hop Dan Wolf (SUA). Coregrafia va fi realizată de dansatoarea slovacă Katarina Rampackova, iar pregătirea vocală de către interpretul și compozitorul Sean Palmer (Marea Britanie). Tetiana Kriukovska (Ucraina) va asigura colaborarea interculturală în cadrul grupului.

Spectacolul final și o discuție asupra rezultatelor programului vor avea loc sâmbătă 12 octombrie 2024, ora 18, la Memorialul Închisorii Pitești din str. Negru Vodă, nr. 30. Evenimentul va avea loc în limba engleză. Intrarea este liberă.

Edițiile anterioare ale proiectului „Sunet în tăcere“ au avut loc în: Neuengamme, Borne Sulinowo, Gdańsk, Auschwitz-Birkenau/Terchová lângă Žilina, Ravensbrück, Varșovia, Bremen, Gusen/Mauthausen, Kaunas, Berlin-Wannsee și Memorialul Jasenovac.