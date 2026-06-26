Secretele primului mare imperiu nomad al stepelor din Asia Centrală, dezvăluite de studiul ADN-ului antic

Un cimitir aflat în stepa mongolă oferă o nouă perspectivă asupra vieții și morții într-unul dintre cele mai timpurii imperii nomade ale Asiei. Cercetătorii care au studiat necropola Tamir au descoperit dovezi că statutul social, bogăția și conexiunile politice au jucat un rol mai important în deciziile privind înmormântarea decât relațiile biologice apropiate.

Cimitirul este situat pe un promontoriu înalt, cu vedere asupra confluenței râurilor Tamir și Orkhon. Membrii Imperiului Xiongnu au fost îngropați acolo între aproximativ anul 100 î.Hr. și anul 100 d.Hr., o perioadă care a început după ce înfrângerile militare suferite în fața Dinastiei Han au împins grupurile xiongnu la nord de Deșertul Gobi. Se pare că necropola a fost abandonată în perioada în care imperiul s-a prăbușit, informează Archaeology News.

Xiongnu au format primul mare imperiu nomad al stepelor din Asia Centrală și au menținut o rivalitate îndelungată cu statul chinez condus de Dinastia Han. Sursele istorice descriu un sistem politic împărțit în ramurile Stângă și Dreaptă, conduse adesea de membri ai familiei conducătoare. Arheologii s-au întrebat mult timp cum influențau aceste structuri politice viața de zi cu zi. Cimitirul Tamir a oferit o oportunitate rară de a investiga această problemă.

Spre deosebire de multe alte locuri de înmormântare din Mongolia, secțiunea estică a necropolei Tamir a fost excavată complet. Studii genetice anterioare au identificat două linii genealogice extinse, cunoscute sub numele de A și B, precum și un grup mai mare de indivizi care nu erau înrudiți îndeaproape cu niciuna dintre aceste familii. Împreună, cele două linii genealogice includeau rude care se întindeau pe până la șase generații.

Averea și puterea contau mai mult decât familia în înmormântările xiongnu

La prima vedere, cimitirul părea organizat în jurul legăturilor de familie. Noul studiu a testat dacă relațiile de sânge determinau cu adevărat amplasarea mormintelor sau dacă factorii sociali aveau o influență mai mare.

Cercetătorii au analizat 44 de morminte care conțineau 47 de indivizi. Rezultatele au indicat aceeași concluzie: bogăția și rangul social explicau tiparele de înmormântare mai bine decât legăturile familiale.

Persoanele îngropate în cele mai bogate morminte erau adesea plasate în camere funerare mari, cu adâncimi de peste patru metri. Mulți dintre ei au fost înmormântați alături de obiecte de prestigiu, precum vase chinezești lăcuite, ornamente din aur, jad, rămășițe de cai și mai multe sicrie. Indivizii cu statut inferior erau, în general, îngropați în morminte mai puțin adânci, cu puține sau deloc obiecte de valoare.

Indivizii au fost grupați în funcție de caracteristicile economice și culturale, nu de apartenența la familie. Mai multe persoane din aceeași linie genealogică au ajuns în categorii foarte diferite, în timp ce indivizi fără legături de rudenie prezentau adesea obiceiuri funerare similare.

Un exemplu a atras în mod special atenția. Doi frați din aceeași familie au primit înmormântări foarte diferite. Unul dintre ei a fost depus alături de soția sa într-unul dintre cele mai bogate morminte din necropolă și a fost îngropat printre membrii unei linii genealogice de elită. Fratele său a fost îngropat la peste 200 de metri distanță, aproape de marginea cimitirului. Deși aveau aceeași origine familială, pozițiile lor sociale par să fi fost foarte diferite.

Studiul a găsit dovezi că unele tradiții erau transmise în cadrul familiilor. Arhitectura mormintelor, adâncimea acestora și anumite obiecte de prestigiu urmau adesea liniile genealogice de-a lungul generațiilor. Alte obiceiuri s-au răspândit însă mai larg în societate. Practici precum orientarea mormintelor și anumite comportamente ritualice reflectau influențe culturale generale, mai degrabă decât moștenirea familială.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, indicii că accesul la cimitir era selectiv. Mulți dintre rudele apropiate ale persoanelor îngropate la Tamir lipsesc din acest loc de înmormântare. În majoritatea generațiilor, doar un singur membru al unei linii genealogice pare să fi fost îngropat aici, de obicei împreună cu soțul sau soția și, ocazional, cu copii mici. Un astfel de model indică faptul că înmormântarea în această secțiune a cimitirului era legată de statut și legitimitate, nu doar de apartenența la familie.

Descoperirile ridică posibilitatea ca cele două mari linii genealogice să fi reprezentat ramuri politice din cadrul ierarhiei xiongnu. Deși dovezile istorice sunt limitate, cercetătorii cred că Linia A și Linia B ar putea corespunde diviziunilor Stângă și Dreaptă descrise în sursele chineze.

Potrivit studiului, necropola Tamir a fost modelată de o combinație de autoritate, bogăție, alianțe și statut simbolic. Relațiile de familie au rămas importante, însă reprezentau doar o parte a unui sistem social mai amplu. Mormintele arată că, în societatea xiongnu, poziția unei persoane în ordinea politică și economică conta adesea mai mult decât legăturile sale de rudenie.

Studiul „Genetic relatedness, social status and cemetery organisation: the Xiongnu Tamir necropolis, Mongolia” a fost publicat în revista Antiquity.

Foto sus: Cercetări arheologice în necropola Tamir (© P. Gérard, B. Noost, and D. Nikolaeva / Alcouffe et al., Antiquity (2026)

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