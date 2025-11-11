Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Muzeul Național din Damasc (© Wikimedia Commons)

Șase statui antice, furate din Muzeul Național din Damasc

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 11 noiembrie 2025

Șase statui antice au fost furate din Muzeul Național din Damasc, una dintre cele mai vechi instituții culturale din Orientul Mijlociu, care găzduiește o colecție ce ilustrează patrimoniul arheologic și artistic al Siriei.

O sursă din cadrul muzeului a declarat pentru Reuters că un hoț a spart o vitrină de sticlă luni și ar fi rămas în interiorul clădirii până seara, informează Agerpres.

Autoritățile au deschis o anchetă, potrivit șefului securității interne din Damasc, Osama Mohammad Khair Atkeh.

Paznici și responsabili ai muzeului sunt audiați pentru a fi stabilite circumstanțele incidentului, a adăugat el.

Înființat în 1919, Muzeul Național din Damasc a fost închis în 2012 din cauza luptelor din capitală la începutul războiului civil din Siria. A fost redeschis parțial în 2018 și și-a reluat activitatea completă în ianuarie 2025, la o lună după ce rebelii l-au înlăturat de la putere pe fostul președinte Bashar al-Assad.

Foto sus: Muzeul Național din Damasc Wikimedia Commons)

Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
veronica micle si mihai eminescu jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Suma uriașă care ar putea fi plătită de statul român pentru scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
📁 Egiptul Antic
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
Grigore Alexandru Ghica (© Arhivele Naționale ale României)
📁 Biografii
Contribuția lui Grigore Alexandru Ghica la progresul Moldovei și la făurirea unirii din 1859
O frescă erotică descoperită la Pompei, prezentată publicului pentru prima dată / FOTO jpeg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O frescă erotică descoperită la Pompei, prezentată publicului pentru prima dată / FOTO
Ceremonia organizată cu ocazia repatrierii rămășițelor pământești aparținând ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (© Administrația Prezidențială)
📁 Istorie recentă
Sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, depus la Cotroceni
Unealtă folosită pentru operații pe craniu descoperită în Polonia (© Bartłomiej Kaczyński)
📁 Antichitate
Unealtă veche de 2.300 de ani, folosită pentru operații pe craniu, descoperită într-o așezare celtică
Molotov, unul dintre semnatarii pactului Pactului Molotov Ribbentrop, din 1939, este încă cetăţean de onoare al Clujului jpeg
📁 Biografii
Molotov, unul dintre semnatarii pactului Pactului Molotov-Ribbentrop, din 1939, este încă cetăţean de onoare al Clujului