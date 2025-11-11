Șase statui antice, furate din Muzeul Național din Damasc
Șase statui antice au fost furate din Muzeul Național din Damasc, una dintre cele mai vechi instituții culturale din Orientul Mijlociu, care găzduiește o colecție ce ilustrează patrimoniul arheologic și artistic al Siriei.
O sursă din cadrul muzeului a declarat pentru Reuters că un hoț a spart o vitrină de sticlă luni și ar fi rămas în interiorul clădirii până seara, informează Agerpres.
Autoritățile au deschis o anchetă, potrivit șefului securității interne din Damasc, Osama Mohammad Khair Atkeh.
Paznici și responsabili ai muzeului sunt audiați pentru a fi stabilite circumstanțele incidentului, a adăugat el.
Înființat în 1919, Muzeul Național din Damasc a fost închis în 2012 din cauza luptelor din capitală la începutul războiului civil din Siria. A fost redeschis parțial în 2018 și și-a reluat activitatea completă în ianuarie 2025, la o lună după ce rebelii l-au înlăturat de la putere pe fostul președinte Bashar al-Assad.
Foto sus: Muzeul Național din Damasc (© Wikimedia Commons)