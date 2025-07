România, pe locul trei în topul celor mai puțin atractive destinații din UE pentru turiștii străini

Cei aproape 2,4 milioane de turiști străini, care au vizitat anul trecut România, plasează țara noastră pe locul trei la nivel de comunitate în topul țărilor celor mai neatractive, după Polonia și Germania, relatează TVR Info.

Conform sursei citate, deși numărul străinilor care ne vizitează crește de la an la an, rămâne sub potențialul pe care țara noastră îl are. Autoritățile ignoră aportul turiștilor la bugetul statului, afirmă experții din turism. Mai mult, guvernanții iau în calcul să reducă bugetul alocat pentru promovarea țării ca destinație turistică, din dorința de a mai face economii la visteria statului.

„Turismul este un import net de valută. Nu pleacă nimic din România. Nu pleacă nimeni cu strugul, nu pleacă nimeni cu metrul pătrat de teren, ci aduc aici bani. Dacă am eficientiza turismul în România prin introducerea unei taxe de un euro pe pe turist străin pe noapte asta ar reprezenta dintr-o dată bugetul de promovare al României ar ajunge la 30 de milioane de euro”, a declarat, pentru TVR Info, Gabriel Aftenie, expert în turism.

Bugetul alocat anul acesta pentru promovarea țării în afara graniței este 2 milioane de euro. Puțin, spun patronatele din domeniu.

„Turismul este de fapt o mare afacere. Dacă nu investești în promovarea afacerii respective nu vei vinde produsul sau serviciul respectiv, or tu, la nivel de țară, nu poți să ai același buget de promovare pe care îl are o firmă”, a afirmat Alin Bucea, președinte ANAT.

Turismul a generat anul trecut aproape 6% din PIB-ul național, una dintre cele mai mici contribuții la economie din toate statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Eurostat.

Transportul rutier a fost principala opțiune pentru turiștii străini

În anul 2024, România a atras aproape 2,4 milioane de turiști străini, cu 13,5% mai mulți față de anul anterior. Cei mai mulți vizitatori au venit din Germania, Italia, Israel, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Spania, Ungaria, Franța, Ucraina și Polonia. Transportul rutier a fost principala opțiune pentru turiștii din afara țării, fiind utilizat de 82,1% dintre aceștia, conform unui comunicat al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Peste 80% dintre turiștii străini au ajuns în România cu mașina, iar 6 din primele 10 țări de origine sunt membre ale Uniunii Europene. Odată cu aderarea completă la Spațiul Schengen și cu simplificarea procedurilor la 1 ianuarie 2025, vom putea consolida creșterea numărului turiștilor străini în România. Ne vom concentra și în acest an pe măsuri concrete, menite să sprijine atât antreprenoriatul în turism, cât și dezvoltarea unor destinații atractive și competitive. Vom folosi instrumente digitale pentru a crește vizibilitatea destinațiilor. Totodată, vom continua să participăm la târgurile internaționale de profil pe cele mai importante piețe și să încurajăm înființarea Organizațiilor de Management al Destinației”, a declara, în februarie 2025, Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În 2024, România a fost promovată intens pe piețele externe, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului fiind prezent cu stand național la 14 târguri internaționale de turism. În paralel, au fost derulate campanii outdoor în Germania (în perioada Campionatului European de Fotbal 2024), Italia, Polonia și Regatul Unit, prin colantarea de taxiuri și autobuze urbane, dar și prin utilizarea de panouri publicitare și ecrane LED în zone cu trafic intens.

Cele mai vizitate 10 destinații din România în 2024, pe județe, au fost Municipiul București, Constanța, Brașov, Cluj, Prahova, Bihor, Sibiu, Suceava, Vâlcea și Mureș. Durata medie a șederii turiștilor, atât români cât și străini, a fost de 2,1 zile. Indicele de utilizare a locurilor de cazare turistică a crescut la 30,9%, înregistrând un avans de 0,2 puncte procentuale față de 2023.

