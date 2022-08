Recompensă de peste 10.000 de euro pentru descoperirea unui tezaur de monede medievale

Autoritățile județului Buzău au aprobat, joi, 25 august, plata unei recompense de peste 10.000 de euro pentru o descoperire arheologică făcută de un grup de detectoriști în pădurea Spătaru, cu peste doi ani în urmă. Șapte buzoieni au descoperit în februarie 2020 un vas din lut plin cu monede.

Într-un luminiş din pădurea Spătaru, aflată în vecinătatea municipiului Buzău, un grup de șapte căutători de comori au descoperit în februarie 2020 cu ajutorul detectoarelor de metal un tezaur care avea să-i uimească pe specialiștii Muzeului Județean de Istorie din Buzău.

În timpul cercetării, aparatul unuia dintre ei a țiuit puternic, semn că sub stratul de frunze se afla un obiect metalic mare. Imediat s-au adunat cu toţii şi au început să sape. Așa au dat peste un vas din lut, plin cu monede, care cântărea peste 3,4 kilograme. Celui care a descoperit comoara nu i-a venit să creadă prima dată peste ce a dat.

„La primul semnal mi-am dat seama că e ceva important, după sunet, destul de adânc, am exclamat către băieți «am găsit oala cu arginți!». Am scos-o, toți au fost încântați, cel mai mult mi-a plăcut când am văzut fețele colegilor când le-am mărturisit că vreau să împart această recompensă cu ei”, a povestit atunci Dragoș Băescu, cel care a făcut descoperirea.

