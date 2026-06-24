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Vila Regală a Reginei Maria din Mamaia (© Facebook / Direcția Patrimoniu Digital CIMEC)

Protocolul de colaborare pentru reintegrarea Vilei Regale din Mamaia în circuitul cultural și turistic

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 24 iunie 2026

Ministerul Culturii anunță semnarea unui protocol de colaborare tripartit care marchează un nou pas în procesul de valorificare a patrimoniului cultural național, având ca obiectiv reintegrarea Vilei Regale a Reginei Maria din Mamaia în circuitul cultural, turistic și educațional local, regional și național.

Documentul stabilește cadrul de cooperare între Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Constanța și societatea de interes public Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L., entitate aflată sub autoritatea Consiliului Local Constanța și administrator al Cazinoului Constanța. Parteneriatul are ca scop restaurarea și punerea în valoare a imobilului, precum și redeschiderea acestuia pentru public, ca parte integrantă a patrimoniului cultural administrat de Ministerul Culturii, informează un comunicat al ministerului.

Construită între anii 1923-1926 după planurile arhitectului italian Mario Stoppa, la inițiativa Reginei Maria, Vila Regală din Mamaia reprezintă un monument istoric de categoria A și un reper al patrimoniului național. Reședința regală a constituit de-a lungul timpului un simbol al eleganței și rafinamentului arhitectural interbelic și un loc asociat unor importante personalități ale Casei Regale a României.

Restaurarea Vilei Regale este inclusă în Proiectul LD 2215 (2024) privind patrimoniul cultural și istoric din România – „Temelii Culturale”, finanțat prin Acordul-cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii. Programul are o valoare totală estimată de 280 milioane euro și cuprinde 14 investiții strategice dedicate conservării și valorificării unor obiective culturale de importanță națională.

Semnatarii protocolului au convenit că experiența acumulată în cadrul proiectului de restaurare și redeschidere a Cazinoului Constanța reprezintă o resursă importantă care trebuie valorificată încă din etapele incipiente ale proiectului. Expertiza dobândită va contribui atât la fundamentarea soluțiilor tehnice de restaurare, cât și la definirea conceptului de utilizare și administrare a monumentului după finalizarea lucrărilor.

Cu prilejul semnării protocolului, ministrul Culturii, domnul András István Demeter, a subliniat importanța cooperării instituționale în recuperarea patrimoniului cultural:

Parteneriatul pe care îl semnăm astăzi oferă cadrul necesar pentru transformarea unui obiectiv comun într-un proiect concret de recuperare a memoriei și identității cultural-istorice. Prin colaborarea dintre autoritățile centrale și locale și prin implicarea specialiștilor din cadrul Unității de Management a Proiectului, putem reda comunității și vizitatorilor un monument emblematic al litoralului românesc, readucând în atenția publicului o pagină importantă din istoria României.”

Ministerul Culturii va asigura coordonarea tehnică a proiectului prin intermediul Unității de Management a Proiectului, urmând ca în perioada următoare să fie realizate etapele necesare de expertizare, proiectare și pregătire a intervențiilor de restaurare. Obiectivul final este transformarea Vilei Regale a Reginei Maria într-un reper cultural și turistic de referință, capabil să completeze oferta patrimonială a municipiului Constanța și să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii.

În baza protocolului semnat, partenerii vor sprijini etapele pregătitoare necesare implementării investiției, începând cu elaborarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare, documente care vor fundamenta obiectivele, funcțiunile și soluțiile de intervenție asupra monumentului istoric. Ulterior, va fi inițiată procedura de achiziție publică pentru elaborarea documentației tehnico-economice în faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), etapă esențială pentru definirea soluțiilor de restaurare, consolidare și valorificare a imobilului.

Conform documentației aprobate și indicatorilor tehnico-economici rezultați, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, va pregăti procedura de achiziție publică licitație deschisă pentru atribuirea contractului de tip „design and build”, care va include atât serviciile de proiectare în fazele tehnice ulterioare D.A.L.I., cât și execuția lucrărilor de restaurare și punere în valoare a monumentului. Această abordare urmărește eficientizarea implementării investiției și asigurarea unei coordonări integrate între proiectare și execuție, în vederea redeschiderii Vilei Regale a Reginei Maria din Mamaia pentru public și reintegrării sale în circuitul cultural și turistic național.

Foto sus: Vila Regală a Reginei Maria din Mamaia (© Facebook / Direcția Patrimoniu Digital CIMEC)

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