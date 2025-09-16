Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia

Imediat la sud de Palatul Regal din Mamaia, ne atrage atenția, în colțul format de intersecția a două străzi, o vilă cu un turn în formă de minaret. Nu este o moschee misterioasă, este vila prințului Barbu A. Știrbey, ridicată acum aproape 100 de ani.

Păstrată până azi într-o formă nemodificată, spre deosebire de edificiile familiei regale din apropiere, vila așteaptă o restaurare care să îi evidențieze valoarea deosebită, notează Direcția Patrimoniu Digital (cIMeC), din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, pe pagina de Facebook a instituției..

Prințul Barbu A. Știrbey, om politic și apropiat al familiei regale, a construit vila cam în același timp în care regina Maria își construia mica vilă din apropierea Palatului Regal, între anii 1928-1930. De altfel, o placă montată pe fațada clădirii menționează anul inaugurării, 1930, și numele arhitectului, italianul Mario Stoppa, același care a proiectat și Palatul Regal, precum și alte clădiri renumite, precum Biserica Italiană din București. Construită în stil modernist, se remarcă prin prezența turnului în formă de minaret, element oriental folosit și la vila reginei Maria construită la nord de Palatul Regal. Barbu Știrbey nu a apucat să locuiască aici, deoarece în 1930, după încoronarea lui Carol al II-lea, este nevoit să plece în exil. Vila a fost locuită de fiica sa, Maria, iar după naționalizare, în perioada comunistă, a fost folosită ca vilă de protocol a statului român. Astăzi se află în proprietate privată.

Edificiul este surprins într-o carte poștală, probabil din anii 1950, necirculată, sub numele simplu de casă de odihnă, în colecția de cărți poștale aparținând lui Andrei Ștomff, digitizată și catalogată de Direcția Patrimoniu Digital din cadrul Institutului Național al Patrimoniului.

În aceeași colecție, o altă carte poștală expediată în 1937 ne arată relația între cele trei edificii reprezentative ale stațiunii Mamaia la începuturile ei. Se observă în mijloc Palatul Regal, încadrat de cele două vile cu minaret, în stânga imaginii vila lui Barbu Stirbey, în plan îndepărtat vila reginei Maria. În mod fericit, toate cele trei edificii se păstrează și astăzi. Deși căzute în paragină și mascate de alte clădiri, o restaurare a lor și a spațiului înconjurător le-ar putea repune în valoare și ar reprezenta șansa stațiunii de a-și îmbogăți identitatea.

Foto sus: Foto sus: Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)

