Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)

Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia

📁 Călătorii în istorie

Imediat la sud de Palatul Regal din Mamaia, ne atrage atenția, în colțul format de intersecția a două străzi, o vilă cu un turn în formă de minaret. Nu este o moschee misterioasă, este vila prințului Barbu A. Știrbey, ridicată acum aproape 100 de ani.

Păstrată până azi într-o formă nemodificată, spre deosebire de edificiile familiei regale din apropiere, vila așteaptă o restaurare care să îi evidențieze valoarea deosebită,  notează Direcția Patrimoniu Digital (cIMeC), din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, pe pagina de Facebook a instituției..

Prințul Barbu A. Știrbey, om politic și apropiat al familiei regale, a construit vila cam în același timp în care regina Maria își construia mica vilă din apropierea Palatului Regal, între anii 1928-1930. De altfel, o placă montată pe fațada clădirii menționează anul inaugurării, 1930, și numele arhitectului, italianul Mario Stoppa, același care a proiectat și Palatul Regal, precum și alte clădiri renumite, precum Biserica Italiană din București. Construită în stil modernist, se remarcă prin prezența turnului în formă de minaret, element oriental folosit și la vila reginei Maria construită la nord de Palatul Regal. Barbu Știrbey nu a apucat să locuiască aici, deoarece în 1930, după încoronarea lui Carol al II-lea, este nevoit să plece în exil. Vila a fost locuită de fiica sa, Maria, iar după naționalizare, în perioada comunistă, a fost folosită ca vilă de protocol a statului român. Astăzi se află în proprietate privată.

Vila lui Barbu Stirbey, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Vila lui Barbu Stirbey, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)

Edificiul este surprins într-o carte poștală, probabil din anii 1950, necirculată, sub numele simplu de casă de odihnă, în colecția de cărți poștale aparținând lui Andrei Ștomff, digitizată și catalogată de Direcția Patrimoniu Digital din cadrul Institutului Național al Patrimoniului.

În aceeași colecție, o altă carte poștală expediată în 1937 ne arată relația între cele trei edificii reprezentative ale stațiunii Mamaia la începuturile ei. Se observă în mijloc Palatul Regal, încadrat de cele două vile cu minaret, în stânga imaginii vila lui Barbu Stirbey, în plan îndepărtat vila reginei Maria. În mod fericit, toate cele trei edificii se păstrează și astăzi. Deși căzute în paragină și mascate de alte clădiri, o restaurare a lor și a spațiului înconjurător le-ar putea repune în valoare și ar reprezenta șansa stațiunii de a-și îmbogăți identitatea.

Foto sus:  Foto sus: Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)

Mai multe pentru tine...
A fost pe vremuri o cale ferată: Constanţa Mamaia FOTO jpeg
A fost pe vremuri o cale ferată: Constanţa-Mamaia - FOTO
Concediu la 1912 Băile de mare la Mamaia jpeg
Concediu la 1912 - Băile de mare la Mamaia
Carte poștală din anii 60 înfățișând hotelurile Flora, Doina, Meridian, Aurora, Perla din Mamaia, văzute de sus (© Direcția Patrimoniu Digital - cIMeC)
Cum a fost modernizată stațiunea Mamaia la începutul anilor ’60
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
📁 Al Doilea Război Mondial
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
Mihail Tuhacevski, în 1936 (© Wikimedia Commons)
📁 Comunism
Mihail Tuhacevski, mareșalul sovietic executat la ordinul lui Stalin
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
📁 Dacia antică
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
📁 Biografii
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
velica jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
«Vulpea deșertului» în România Erwin Rommel, pe Frontul de Est jpeg
📁 Primul Război Mondial
«Vulpea deșertului» în România. Erwin Rommel, pe Frontul de Est
Nicolae Ceaușescu în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: -)
📁 Comunismul in România
Ceaușescu pleacă în vacanță la mare
București, Zona Arsenalului Armatei și a Arhivelor Statului - Complexul Mihai Vodă (© ANR, fond CC al PCR, album 1981, foto 6 - detaliu)
📁 Primul Război Mondial
Septembrie 1916: Avioanele germane bombardează Bucureștiul
img452 jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum au urcat pe tron marii domni români? Mihai şi-a plătit tronul, iar Ştefan l-a obţinut prin luptă