Primul bust de copil sculptat de Constantin Brâncuși, la Muzeul Național Brukenthal

Primul bust de copil semnat de Constantin Brâncuși, sculptat în 1906, este expus în premieră la Sibiu la Muzeul Național Brukenthal.

„Bust de copil” este expus la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu în perioada 5-27 aprilie 2025 și poate fi văzut zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. Expoziția curatoriată de Alexandru Constantin Chituță va prezenta alături de bustul „Cap de copil” și fotografii, desene, litografii și alte piese.

„Enfant” („Bust de copil”) este prima sculptură dintr-o serie dedicată copiilor și realizată de Constantin Brâncuși după ce, în 1904, s-a stabilit la Paris.

Lucrarea a fost achiziționată de la artist de pictorul Ștefan Popescu, apoi a circulat în alte colecții private, iar în 2018, la Sothebyʼs, în Londra, un colecționar român a achiziționat lucrarea lui Brâncuși și a adus-o în România.

Lucrarea este modelată în ghips și patinată de Brâncuși, și a fost expusă la două saloane expoziționale, în primăvară și în toamna anului 1906 fiind remarcată de juriul din aceea vreme.

În primele luni petrecute la Paris, Brâncuși s-a angajat într-o serie de proiecte sculpturale comandate pentru mai mulți patroni. Până în 1906, însă, Brâncuși a început propria explorare a mediului sculptural. Folosind diverse materiale, Brâncuși a început distilarea formei, care avea să definească opera sa ulterioară. Referind-se la lucrarea de față, Sidney Geist notează că „Brâncuși își depășește abilitățile obișnuite de modelator. Privirea voalată reprezintă un nou tip de realizare, iar înclinarea și întoarcerea delicată a capului generează un adevărat mister. În contextul naturalismului din Buste d'enfant, acesta este cel mai îndrăzneț gest pe care Brâncuși l-a făcut până acum” (Sidney Geist, Brâncuși, A Study of the Sculpture, New York, 1968, p. 20).

Importanța lucrării de față în dezvoltarea măiestriei lui Brâncuși în domeniul sculpturii și în dezvoltarea de pionierat a modernismului este confirmată de includerea sa în prima retrospectivă a operei artistului, la Centrul „Georges Pompidou” din Paris, în 1995. Catalogul expoziției evidențiază dihotomia dintre simplitatea modelării din ipsos și extraordinarul spirit copilăresc pe care Brâncuși reușește să îl atingă în cadrul operei. În continuare se explică faptul că patinarea modelelor din ghips i-a permis să vizualizeze lucrările în bronz, lucru care i-a permis lui Brâncuși să selecteze doar cele mai progresiste modele pentru turnare.

